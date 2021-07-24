Садальский предложил принять закон об оральном сексе

В Германии раскритиковали сделку с США по «Северному потоку – 2»

Читатели Der Spiegel критически высказались о соглашении США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2».

Многие немецкие читатели скептически отнеслись к соглашению. Многих возмутило то, что Германии придется вкладывать деньги в Украину, передает РИА «Новости».

«Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется, как всегда, немецкому налогоплательщику», – написал Klartext.

«Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?» – спросил Harald–4bsCilBMR.

Читатель предложил вместо Украины поддержать пострадавшие от недавнего наводнения немецкие земли.

«Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев», – заявил Robert–VFnweERZ.

Он напомнил, что на Украине очень остро стоит вопрос коррупции, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но еще и мечтают о ядерном оружии.

На проблему коррупции указали и другие комментаторы. Friedel_seins призвал создать механизмы контроля при выделении средств Киеву.

«Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем ее деньгами, ничего не получая взамен», – возмутился Aprilscherz2021.

Он пояснил, что «Северный поток – 2» позволит сделать газ дешевле для Германии, и выразил недоумение, почему немцы должны тратить деньги на Украину.

«Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке», – написал Jörg–YngWKtPZg.

«К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно», – прокомментировал Emil–Jörge–kk8X6pPZR.

Он подчеркнул, что если одна сторона договора не хочет продлевать его, то другая обязана это принять и не требовать продления сделки.

«Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран», – добавил он.

«Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам», – написал Ciryamir–YtOBhtUWg.

Некоторые читатели обратили внимание, что ряд американских политиков недовольны сделкой с Германией.

«Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!» – прокомментировал Rummel666.

«Это звонок для нас! Ведь известно, что чем подлее и несправедливей «компромисс», тем громче «потерпевшие» кричат: «Плохая сделка»!... Я удивлюсь, если в данном случае это не так. Интересно, когда мы узнаем, в чем тут подвох?» – написал Tue.

Один из читателей заявил, что Берлин после Второй мировой войны так и не вернул полный суверенитет.

«Ведь в противном случае оккупационная держава США не смогла бы ставить условия относительно немецкого промышленного проекта», – пояснил он.

AusBayern назвал соглашение с США хорошей сделкой, так как Германия получит больший вес в Европе.

«Это заслуга Меркель. Пусть она выглядит так, как будто вот-вот появится из-за угла в фартуке и с кастрюлей в руках, но она может вести международные переговоры и действовать там настойчиво!» – написал комментатор.

Он призвал преемников нынешнего канцлера брать пример с Меркель.

«Сейчас даже многие из тех, кто критиковал Меркель после 2015 года, стали ее ярыми сторонниками, посмотрев на тех, кто придет ей на смену», – добавил он.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

При этом в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией. Там также допустили новые санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.

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