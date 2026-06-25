  • Новость часаЗахарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
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    НАТО завлекает украинцев на войну с Россией конкурсами
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
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    АвтоВАЗ запланировал регистрацию семи новых брендов в России
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений
    Московский суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    Пентагон сообщил об отставке главы сухопутных войск НАТО Донахью
    Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    3 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    6 комментариев
    25 июня 2026, 19:38 • Новости дня

    Посольство: Сведений о пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле россиянах нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощные подземные толчки на северо-западе Венесуэлы, по предварительным данным, обошлись без жертв и пострадавших среди граждан России, сообщили в посольстве РФ в Каракасе.

    «Посольство России в Венесуэле внимательно следит за ситуацией, связанной с произошедшим на северо-западе страны землетрясением. На текущий момент данных о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступало», – говорится в заявлении ведомства.

    Сотрудники миссии уточнили, что обращений от соотечественников в связи с последствиями стихийного бедствия пока не зафиксировано. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с диаспорой и компетентными местными властями для мониторинга обстановки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле стали 32 человека.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям южноамериканской республики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о проработке вариантов отправки гуманитарной помощи пострадавшим.

    25 июня 2026, 16:01 • Новости дня
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула

    Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата

    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Румынии в Москве Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении генерального консула в Петербурге персоной нон грата и объявили о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.

    В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.

    В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

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    25 июня 2026, 15:15 • Новости дня
    Молдавия составила черный список российских артистов
    Молдавия составила черный список российских артистов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии обнародовали перечень из более чем двух десятков исполнителей из России, чьи выступления на территории страны признаны нежелательными.

    Официальный документ с именами деятелей российской эстрады появился на портале министерства культуры Молдавии, передает ТАСС.

    В списке оказались такие известные исполнители, как Леонид Агутин, Диана Арбенина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев и Александр Серов.

    Кроме того, нежелательными гостями признаны Егор Крид, Люся Чеботина, Сергей Шнуров, Сергей Жуков и Василий Вакуленко. В список также вошли Нурлан Сабуров, Виктория Складчикова, Йегуда Моргенштерн (признан иноагентом в России), Алексей Долматов и другие популярные артисты.

    В марте власти Молдавии ввели санкции против нескольких российских журналистов и артистов.

    Месяцем позже жители Кишинева потребовали отменить концерт группы «Машина времени».

    В прошлом году местная общественная организация призвала запретить выступления Басты и коллектива «Руки вверх».

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    25 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    @ nato.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого столкновения с Западом.

    Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.

    Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.

    Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.

    До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.

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    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    25 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Спасатели нашли возможный след пропавшего в Приморье вертолета

    МЧС: Найдено возможное местонахождение вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В Тернейском округе Приморского края зафиксировали радиопомехи, которые могут указывать на местонахождение исчезнувшего несколько дней назад вертолета Robinson R-44, сообщили ГУ МЧС России по региону.

    Специалисты зафиксировали подозрительный сигнал в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая. Эти радиопомехи могут помочь в обнаружении пропавшего вертолета Robinson R44, говорится в сообщении Max-канала ведомства.

    Для проверки предполагаемых координат Дальневосточное управление Росавиации направило дополнительный борт Ми-8 из Хабаровска.

    К масштабной поисковой операции присоединились две наземные группы  спасателей из Находки и Рудной Пристани. Во Владивостоке вылета ожидает еще один вертолет Ми-8, который отправится на помощь сразу после улучшения погодных условий.

    Связь с воздушным судном, выполнявшим мониторинг лесных пожаров, прервалась днем 21 июня. На борту находились два человека, при этом аварийный маяк в момент происшествия не сработал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж пропавшего воздушного судна выходил на связь за час до своего исчезновения. Росавиация приостанавливала поисково-спасательную операцию из-за наступления темноты и плохой погоды. СК завел уголовное дело после пропажи вертолета в Приморье.

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    25 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года

    Внешний госдолг России упал до минимума с прошлого лета

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем государственных обязательств перед иностранными кредиторами сократился на 2 млрд долларов, достигнув самых низких значений с августа 2025 года.

    В конце весны внешняя задолженность России составила 54,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    С начала текущего года обязательства страны перед нерезидентами уменьшились на 2,4 млрд долларов. Меньший показатель фиксировался лишь в августе прошлого года на уровне 53,9 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. В апреле также внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд.

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    25 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Альметьевский городской суд вынес заочный приговор украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов в России) за организацию кражи российской нефти на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Коломойский, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В пресс-центре уточнили, что четверо граждан Украины сейчас находятся в межгосударственном розыске. По версии следствия, в 2006 и 2007 годах осужденные создали преступное сообщество.

    Фигуранты дела организовали незаконную поставку нефти российской компании на территорию Украины. Объем похищенного сырья составил 858,6 тыс. тонн, а общая стоимость превысила 10 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года суд в Адыгее взыскал в доход России многомиллиардное имущество Игоря Коломойского.

    В феврале прошлого года приставы обратили в федеральную собственность более 500 объектов недвижимости украинского олигарха.

    Осенью прошлого года Росимущество выставило на торги изъятые активы бизнесмена.

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    25 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о необходимости исключения страны из перечня нарушителей прав несовершеннолетних на Украине.

    «Мы требуем от (генсека ООН Антониу) Гутерриша отозвать решение о включении России в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее, но тут нужно говорить о другом – профессионально подойти к этому докладу», – отметила дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитического ведомства также указала на важность объективности в работе всемирной организации. По словам Захаровой, генеральному секретарю ООН следует строго придерживаться принципов непредвзятости при составлении подобных чувствительных документов.

    Накануне заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая обвинила генерального секретаря организации в замалчивании фактов обстрелов российских детей со стороны ВСУ.

    В середине месяца заместитель главы МИД Александр Алимов пообещал добиваться исключения страны из ооновского черного списка нарушителей.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указал на ангажированность Антониу Гутерриша по украинскому вопросу.

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    25 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей
    Московский суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей
    @ Ken Asakura/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания Apple оштрафована на 500 тыс. рублей за очередное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете, сообщили в пресс-службе судов Москвы.

    Мировой судья Таганского района столицы признал Apple виновной в нарушении требований к функционированию информационных систем, передает РИА «Новости».  «Постановлением мирового судьи … назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей», – заявили в суде.

    Правонарушение квалифицировано по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Причиной стало повторное игнорирование обязанности уведомить уполномоченные органы о начале деятельности по обеспечению работы интернет-сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года суд оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенных данных.

    В сентябре прошлого года инстанция обязала корпорацию выплатить 7 млн рублей за аналогичные нарушения.

    Несколькими неделями ранее Таганский районный суд Москвы привлек IT-гиганта к административной ответственности за отказ удалить противоправный контент.

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    25 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    Следком предложил признать использование ИИ отягчающим обстоятельством

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Уголовном кодексе России может появиться новая норма, усиливающая ответственность за правонарушения, совершенные с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщили в СК. Соответствующее заявление на полях Петербургского международного юридического форума сделал советник главы СК Александр Федоров.

    Следственный комитет России выступил с инициативой внести поправки в статью УК об отягчающих обстоятельствах. Ведомство намерено ужесточить наказание за правонарушения, в которых задействованы современные технологии, передает ТАСС.

    «В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса отягчающим обстоятельством, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта», – сказал Федоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил изучить вопрос признания использования искусственного интеллекта в преступлениях отягчающим обстоятельством.

    В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко запланировали ужесточение уголовного наказания за применение нейросетей при кибермошенничестве.

    Весной текущего года сам вице-премьер предложил приравнять использование таких технологий к отягчающим факторам.

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