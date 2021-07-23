|
|
Академик РАН оценил опасность обнаружения в России «бразильского» варианта коронавируса
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Бразильский» штамм коронавирусной инфекции, заболевшего которым нашли в Якутии, никаким образом на эпидемическую ситуацию в России не повлияет, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Источник в региональном управлении Роспотребнадзора сообщил, что в Якутии у пациента обнаружен «Бразильский» штамм коронавируса («гамма»).
«Этот штамм, безусловно, влияет на клиническую картину заболевания, потому что там есть изменения в участке связывания вируса с рецептором, то есть может поменяться симптоматика и так далее. Но это никак не влияет на его антигенную структуру, то есть на иммунитет к заболеванию. Во всяком случае, показано, что сыворотки тех больных, которые болели первым или вторым вариантом, они нейтрализуют этот вирус», – говорит Зверев.
Это означает, что иммунитет тех, кто переболел коронавирусной инфекции в начале пандемии, сохранился до сих пор, пояснилвирусолог. То же самое действует и при вакцинации. «Если вакцины работали против первых вариантов, то они должны работать и против этого, поскольку никто не делает вакцину на тот участок белка, который связывается с рецептором. Поэтому вакцины однозначно должны работать и против «гаммы», – уверен специалист.
Тем не менее, вирусолог полагает, что в связи с обнаружением коронавируса «гамма» в Якутии, где между собой контактируют не так много людей, «бразильский» штамм вряд ли может представить большую угрозу России и распространиться по стране, как, например, «индийский» («дельта»), который выявлен у большей части заболевших COVID-19 в Москве.
«Это не тот случай, когда он может вытеснить все штаммы, которые циркулировали до этого. Тем более, что в Якутии, особенно там, где плотность населения низкая, этот штамм вообще может исчезнуть и распространения по стране никакого не будет. В любом случае, количество там проживающих людей небольшое, поэтому никаким образом на эпидемическую ситуацию в стране он не повлияет», – полагает Зверев.
В начале июня сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аргентина пожаловалась на проблемы с поставками «Спутника»
|
|
Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины «Спутник V» из-за задержек в поставках.
«Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18 734 185 доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента, сообщает La Nacion.
Никколини добавила, что власти страны все еще ждут график поставок в июле. «В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва», – говорится в письме.
Однако позже Никколини в эфире радиостанции Radio Con Vos заявила, что ее письмо не должно восприниматься как угроза, и стороны находятся в постоянном контакте. «Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они (Россия) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок) не только нам», – сказала Никколини, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.
«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России.
Финские ученые назвали сроки сохранения антител у перенесших COVID
После заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.
«Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В исследовании говорится, что у 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения.
«Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», – говорится в пресс-релизе организации.
В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта «альфа» было «немного ниже» и «значительно ниже» для вариантов «бета» и «дельта».
«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», – заявил представитель THL Мерит Мелин.
Ранее ученые в Швеции провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме.
Минздрав предупредил о риске возникновения тромбозов у трети перенесших COVID-19
|
|
У переболевших коронавирусом в 30% случаев могут возникать тромбозы, у 31,7% – одышка, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.
«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20–30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявления встречаются реже.
Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике.
Ранее сообщалось, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ситуацию с COVID-19 в Дагестане признали «крайне сложной»
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной, случаев заражения COVID-19 в регионе зарегистрировано больше, чем ранее за все время пандемии, сообщил врио главы региона Сергей Меликов в рамках заседания оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции.
«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной. 19 июля у нас зарегистрировано 199 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Это больше, чем за все время пандемии», – приводит слова Меликова ТАСС.
Как сообщила пресс-служба врио главы региона, руководитель республики призвал владельцев и врачей негосударственных медицинских учреждений при необходимости оказать помощь в борьбе с COVID-19.
«Коечный фонд таких учреждений мог бы принимать выздоравливающих для реабилитации, при этом освобождая в «красной зоне» койки для новых пациентов», – сказал Меликов.
По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан на 22 июля, в регионе 39893 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+199 человек за сутки).
Напомним, в среду в Дагестане в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей.
В начале декабря 2020 года врио главы Дагестана Сергея Меликова госпитализировали в больницу для лечения COVID-19. В конце ноября у Меликова выявили коронавирус.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В олимпийской сборной Чехии шесть спортсменов заболели COVID-19
У чешского велогонщика Михала Шлегела выявили коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Токио, и он стал шестым заболевшим спортсменом в сборной, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Чехии.
В пресс-службе уточнили, что Шлегел отправлен на самоизоляцию и ему придется пропустить субботние старты, передает ТАСС.
Уточняется, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.
Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.
Накануне результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.
Спецслужбы США не смогли выяснить происхождение коронавируса
Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождения нового коронавируса, возможно мировое сообщество так и не сможет выяснить это, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США NPR.
«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <…> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», – приводит ТАСС ответ Бернса на вопрос о том, какова, по оценке ЦРУ, вероятность утечки вируса, вызывающего COVID-19, из лаборатории в Ухане.
Глава Центрального разведывательного управления США напомнил, что американский президент Джо Байден просил разведсообщество США подготовить заключение по этому вопросу. «Две реальности заключаются в том, что правительство КНР изначально не продемонстрировало прозрачность, не сотрудничало с расследованием ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в полной мере», – заявил глава ЦРУ. Он не исключил, что мир так и не сможет выяснить происхождение коронавируса. «Это возможно», – сказал Бернс.
Накануне Уханьский институт вирусологии открестился от создания коронавируса. В тот же день Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса.
В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии
«Бразильский» штамм коронавируса («гамма») был обнаружен в Якутии, сообщил источник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Источник сообщил, что штамм обнаружили в Якутии, официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник, передает РИА «Новости».
Ранее в ГНЦ «Вектор» сообщали, что в России выявлены случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса, они единичны.
«Бразильский» штамм известен уже давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность. При этом в июле сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых штамма COVID.
Между тем ученые проследили распространение новых штаммов коронавируса по Москве и области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявили 23 811 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3425, Московской области – 1965, Санкт-Петербурге – 1940.
Всего в стране выявлено 6 078 522 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 450 004 человек, из них 22 547 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 152 296 человек.
Накануне, 22 июля, в России выявили 24 471 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 660.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На Олимпиаде в Токио выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Положительный результат теста на коронавирус за последние сутки получили по меньшей мере 19 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете оргкомитета «Токио-2020».
Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни. Тест на коронавирус с положительным результатом сдали три спортсмена, один из которых проживает в Олимпийской деревне, передает ТАСС.
По данным Киодо, двое из заразившихся спортсменов – члены сборных Чехии по велоспорту и пляжному волейболу, еще один – представитель команды Нидерландов по тхэквондо.
Также коронавирус был выявлен у трех японских подрядчиков, десяти человек, связанных с проведением Игр, двое из которых проживают в Олимпийской деревне, и трех представителей СМИ. Всего на Олимпиаде в Токио зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом.
Накануне стало известно, что в олимпийской сборной Чехии шесть спортсменов заболели COVID-19. В тот же день глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на Олимпиаду в Токио спортсмены сборной России здоровы.
Ранее в центре «Вектор» оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мурашко в интервью «Знанию» назвал сроки подготовки итоговых данных об исследовании «Спутника V»
Итоговый отчёт об исследовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет готов к октябрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».
«Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что итоговые данные об исследовании вакцины от коронавируса «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года – началу 2022 года. «Мы планируем, что конец 2021 – начало 2022 года первый квартал – это (итоговые данные) по «КовиВаку», – сказал Мурашко.
Ранее все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, признали эффективными против известных мутаций коронавируса.
Песков прокомментировал сообщения о задержке поставок «Спутника» в Аргентину
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы урегулировать этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошла задержка (в поставках в Аргентину вакцины «Спутник V»), РФПИ находится в контакте с контрагентами, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», – сказал Песков, передает ТАСС.
В четверг аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем советник президента просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.
«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России.
Глава Минздрава оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер
Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Система кондиционирования... Люди, находящиеся в закрытом пространстве, там, где циркулирует, охлаждается только внутренний воздух, рисков, конечно же, больше, когда имеется система проветривания, когда идет обновление внутреннего воздуха в пространстве – это безопаснее», – передает РИА «Новости» слова Мурашко в ходе прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание».
Ранее Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров объяснил нехватку поставок «Спутника V» всем ждущим вакцину странам
В России, к сожалению, пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил в рамках вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», прошедшего на площадке «Единой России», что на данный момент около 70 стран признали на национальном уровне «Спутник V» для распространения на своей территории, и для России «важно обеспечить выполнение тех контрактных обязательств, которые мы уже подписали», однако «не хватает пока еще производственных мощностей, чтобы удовлетворить всех тех, кто хочет (вакцину)», передает РИА «Новости».
«Именно поэтому, но не только поэтому, а потому что мы всегда выступаем за сотрудничество, мы переносим, договариваемся со странами, которые обладают соответствующей фармацевтической базой - переносим производство, лицензионно, и в Индию, и с Китаем сейчас договариваемся, с Белоруссией, с целым рядом других стран, которые имеют необходимую производственную базу», – отметил он.
Ранее аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках.
Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.
В Кремле заявили, что (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины, чтобы урегулировать этот вопрос.
Напомним, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роспотребнадзор назвал возможные последствия острой фазы COVID-19
У всех людей с коронавирусом после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы: это слабость, одышка, общая утомляемость, сообщили в Екатеринбургском центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.
В Центре сообщили, что по данным как российских, так и зарубежных специалистов «у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», передает РИА «Новости».
Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах и выпадения волос. Это указывает на развитие постковидного синдрома, поэтому переболевшим требуется помощь в восстановлении.
Реабилитация начинается в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжается в три этапа до полного выздоровления, пояснили в учреждении.
Она включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.
Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мурашко опроверг введение требований по вакцинации детей от COVID
Минздрав не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса, заявил глава министерства Михаил Мурашко.
Мурашко заявил в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МыВместе, что «заболеваемости (коронавирусом) детей повышенной какой-то нет», и «никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», передает ТАСС.
При этом он напомнил, что студентам старше 18 лет рекомендуется вакцинироваться от коронавируса перед 1 сентября, «для того, чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание».
По его словам, также существует мнение, что после коронавируса у людей ухудшается память и когнитивные способности.
«Для студента, который получает огромный объем знаний, защитить себя – это важно», – подчерпнул министр.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сочла преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID.
До этого глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД