«Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии

«Бразильский» штамм коронавируса («гамма») был обнаружен в Якутии, сообщил источник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник сообщил, что штамм обнаружили в Якутии, официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник, передает РИА «Новости».

Ранее в ГНЦ «Вектор» сообщали, что в России выявлены случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса, они единичны.

«Бразильский» штамм известен уже давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность. При этом в июле сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых штамма COVID.

Между тем ученые проследили распространение новых штаммов коронавируса по Москве и области.

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