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6 июля, вторник | Последнее обновление — 18:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращению из-за границы
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Бразилии обнаружили три новых штамма COVID
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Ученые обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа, получивших распространение в бразильском штате Амазонас начиная со второй половины мая, сообщает портал UOL.
По словам вирусолога Фелипе Навеку из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии, ученые полагают, что непрерывная циркуляция варианта «гамма» среди населения Амазонии, для которого характерен высокий уровень иммунитета, приобретенного как вследствие непосредственного заражения SARS-CoV-2, так и в результате вакцинации, могла поспособствовать возникновению второго поколения штамма P.1, которое окажется более стойким к лечению, передает ТАСС.
Исследователи пытаются выяснить насколько вероятна возможность массового распространения этих новых разновидностей инфекции среди населения с высокой долей вакцинированных. Вместе с тем, отмечает Навека, одна из мутаций имеет общие черты с вариантом «дельта», вызвавшим рост числа госпитализаций в Великобритании. «Мутация P681H уже встречалась в образцах из штатов Гояс и Сан-Паулу, но рост заражений в Амазонасе заставляет обратить внимание на этот случай», – говорит один из авторов работы.
По мнению ученых, эти подвиды SARS-CoV-2 «вероятно продолжат распространяться по штату Амазонас и другим бразильским штатам в ближайшие месяцы» и станут доминирующими, как ранее это произошло с вариантом «гамма».
Ранее ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса.
Москалькову госпитализировали с COVID
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Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, она чувствует себя удовлетворительно, сообщили в окружении омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», – приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.
Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 24353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.
Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений.
Россия указала Кубе на связь ситуации с туристами и спроса на путевки
Резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну, сообщил посол в Гаване Андрей Гуськов.
«Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из России с большим числом пассажиров», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, – отметил дипломат. – Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены».
По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. «Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти из изоляции, поскольку нет причин продолжать ее», – добавил Гуськов.
Ранее повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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Теща президента Таджикистана умерла от коронавируса
Теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса, сообщают СМИ.
«Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса. Известно, что днями ранее 88-летняя Узбекби Асадуллоева была госпитализирована с симптомами коронавируса в клинику Мансурова при Институте гастроэнтерологии в Душанбе. Асадуллоева была матерью не только первой леди страны Азизамох Асадуллоевой, но и председателя «Ориенбанка» Хасана Асадуллозоды», – сообщил источник Sputnik Таджикистан.
Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России
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Ряд зарубежных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал ТАСС, что Минздрав разрешил провести в России клинические испытания китайской вакцины CanSino Biologics.
«Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – рассказал он.
Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».
В Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс»
В трех провинциях Турции впервые зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«[Случаи заболевания штаммом] «дельта плюс» были зафиксированы в трех разных провинциях у трех людей. Одной из провинций является Стамбул, в Анкаре случаев нет. Заболевшие не вакцинированы, их общее состояние в норме», – передает его слова ТАСС.
Министр уточнил, что в Турции наблюдается «неуклонный рост случаев заражения штаммом «дельта». «Число провинций, где были зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом, достигло 30», – сказал он.
Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус
Повторное тестирование на наличие коронавирусной инфекции дало положительный результат по меньшей мере у 52 изолированных на курортах Кубы российских граждан, сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.
«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», – приводит слова диппредставителя ТАСС.
Как сообщила генеральный консул, дипломатам удалось добиться, чтобы никого из российских туристов не расселяли из гостиниц. Она также сообщал, что в платном ковид-изоляторе в Варадеро в настоящий момент находятся 18 человек.
В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса
Генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза умер от коронавируса, сообщили в посольстве республики в Москве.
«Он скончался от COVID-19», – рассказали в посольстве РИА «Новости».
О смерти Мехмета Ферхана Йорулмаза в своем Twitter написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», – написал Чавушоглу.
Йорулмаз родился в 1964 году, был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса.
Ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших
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Последствия коронавируса почти 40% переболевших ощущают на протяжении еще семи-девяти месяцев после выздоровления, среди них головная боль и быстрая утомляемость, говорится в исследовании ученых Женевского университета в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG).
Отмечается, что коронавирус может вызывать такие продолжительные симптомы, как «постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства», также встречаются проблемы с сердцем. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован COVID-19. В результате исследования выяснилось, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает ТАСС.
«Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)», – говорится в сообщении.
При этом ученые отметили одну тенденцию: те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными проявлениями болезни. Также у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев.
Ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме пояснила, что длительные симптомы после COVID-19, «как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль». «Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», – сказала исследовательница. Кроме того, у людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляются мышечные боли.
Ранее ученые рассказали об изменении симптомов коронавируса.
Песков оценил возможность закрытия границ регионов из-за коронавируса
В ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – сказал Песков, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ.
Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий. «Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.
Глава Ростуризма рассказала о ситуации с изолированными на Кубе россиянами
Режим самоизоляции снят еще с трех российских туристов на Кубе, в совокупности – со 106 россиян, еще 86 граждан ожидают повторного ПЦР-тестирования, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. Еще 86 туристов ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых», – приводит слова Догузовой РИА «Новости».
Она указала, что Ростуризм находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями. «В ближайшее время запланирован мой телефонный разговор с министром туризма Кубы, чтобы обсудить ситуацию с российскими туристами. У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам», – отметила руководитель ведомства.
«Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск», – заключила Догузова.
В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 89 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
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В Британии назвали дату снятия коронавирусных ограничений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля.
«Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе», – сказал Джонсон, отметив, что власти Британии разрешат открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам, передает ТАСС.
Он добавил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин. «Мы усилим нашу вакцинационную кампанию и уменьшим интервал между дозами для людей младше 40 лет с 12 до 8 недель, чтобы все [жители королевства], кому больше 18 лет, могли получить две дозы прививки к середине сентября», – заявил глава британского правительства.
Накануне в Британии анонсировали отмену обязательного масочного режима.
Напомним, планировалось, что большую часть ограничений снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма «дельта» власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.
Между тем в конце июня сообщалось, что в Британии началась четвертая волна пандемии коронавируса: за сутки выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января.
В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращению из-за границы
Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращению в Россию.
Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости».
Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
За сутки в России выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.
Всего в стране выявлено 5 658 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 737 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 139 316 человек.
Накануне, 5 июля, в России было выявлено 24 353 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 975.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав.
Новые правила также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт, передает РИА «Новости».
По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.
Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.
Драпкина сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «нельзя делать (вакцинацию от коронавируса) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции».
«Третье – это все же период лактации. Четвертое – это обострение любого хронического заболевания (...) Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура», – добавила она.
Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что в данный момент проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет.
«Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо», – рассказала Драпкина.
Подчеркивается, что непривитые люди – это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны.
Терапевт также рассказала на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО», что антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок и социальной дистанции после прививки нельзя, передает РИА «Новости».
Полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, однако даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.
«Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию», – добавила Драпкина.
Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на две-четыре недели. Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой.
Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»: она не воздействует на ДНК человека.
Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».
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