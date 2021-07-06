В Бразилии обнаружили три новых штамма COVID

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

Драпкина сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «нельзя делать (вакцинацию от коронавируса) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции».

«Третье – это все же период лактации. Четвертое – это обострение любого хронического заболевания (...) Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура», – добавила она.

Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что в данный момент проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет.

«Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо», – рассказала Драпкина.

Подчеркивается, что непривитые люди – это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны.

Терапевт также рассказала на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО», что антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок и социальной дистанции после прививки нельзя, передает РИА «Новости».

Полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, однако даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.

«Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию», – добавила Драпкина.

Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на две-четыре недели. Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой.

Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»: она не воздействует на ДНК человека.

Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».