Ученые проследили распространение новых штаммов коронавируса по Москве и области

Российские биологи расшифровали геномы свыше 500 образцов SARS-CoV-2 и проследили за тем, как новые вариации коронавируса распространялись по Москве и области. Эти замеры подтвердили, что дельта-штамм коронавируса начал доминировать в столице в июне 2021 года.

«Впервые дельта-вариация коронавируса проникла в Москву в мае этого года, и к середине июня доля ее носителей составила около 70%, а сейчас этот показатель приближается к отметке в 90%. Кроме того, в середине июня были зафиксированы случаи заражения дельта-плюс штаммом, который обладает одной из ключевых мутаций бета-вариации SARS-CoV-2», – передает ТАСС сообщение исследователей, опубликованное в электронной библиотеке bioRxiv.

За последние полгода ученые обнаружили сразу несколько новых штаммов коронавируса, обладающих повышенной заразностью и начавших стремительно вытеснять существующие разновидности SARS-CoV-2. К примеру, британская («альфа»), бразильская («гамма») и южноамериканская («бета») версии вируса, а также еще один новый вариант коронавируса, появившийся в Индии осенью прошлого года и получивший имя B.1.617 («дельта»).

Появление и распространение этих вариаций коронавируса породило массу опасений среди медиков и эпидемиологов, связанных с тем, смогут ли существующие вакцины противостоять новым штаммам SARS-CoV-2. Первые опыты показали, что большинство вакцин сохранило высокую эффективность, однако уровень предоставляемой ими защиты несколько снизился.

Группа российских биологов под руководством Камиля Хафизова, руководителя научной группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, детально изучила то, как новые вариации коронавируса распространялись по территории Москвы и Московской области в промежутке между февралем и июлем этого года.

В общей сложности, ученые детально изучили геномы 579 образцов SARS-CoV-2, выделенных из проб биологических жидкостей жителей столицы и сопредельных регионов области, заразившихся коронавирусом и попавших в больницы после прохождения ПЦР-теста.

Изначально, как отмечают ученые, лишь крайне небольшая доля пациентов была заражена новыми вариациями SARS-CoV-2 - на их долю в начале февраля этого года приходилось лишь 2% случаев развития инфекции. Впоследствии их пропорция начала быстро расти, достигнув 20% в марте этого года и дойдя до отметки в 80-90% в последний месяц весны и в начале лета.

Изначально по территории Москвы и области распространялся альфа-штамм вируса, однако в апреле его начали теснить другие вариации, в том числе южноафриканская «бета», а также несколько новых российских разновидностей SARS-CoV-2 (B.1.1.523), не встречающихся за пределами страны. Что интересно, ученые не зафиксировали ни одного случая заражения бразильским гамма-вариантом.

В мае и июле все новые и старые штаммы коронавируса начали быстро вытесняться дельта-вариацией SARS-CoV-2. В мае число ее носителей составляло около 40%, однако в июне этот показатель вырос до 70%. Сейчас, как показывают предварительные данные геномного анализа, на его долю приходятся почти все новые заражения, причем ученые зафиксировали сразу несколько случаев появления мутаций, характерных для «дельта-плюс» вариации коронавируса.

Как надеются ученые, собраные ими сведения о том, как менялся коронавирус на территории Москвы и Московской области, помогут точнее предсказывать, в какую сторону будет двигаться эволюция SARS-CoV-2.

Ранее в Роспотребнадзоре признали штамм коронавируса «дельта» втрое заразнее предыдущего.