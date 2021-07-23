Глава ВАДА назвал ключевое условие восстановления РУСАДА

Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2»

«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».

«На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения».

Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков.

«При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник.

При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет».

Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что

Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным.

«Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник.

При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков.

«А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он.

«А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что

США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику.

«По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».

Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.

Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.

Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.

«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.

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