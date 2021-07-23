Выборы-2021: «Единая Россия» начала борьбу с продуктовой инфляцией, Зюганов ответил Прилепину

В «ЕР» сообщили о намерении воздействовать на торговые сети, с тем чтобы те уже в августе снизили цены на овощи. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов согласился рассмотреть проект коалиции с эсерами, но лишь после выборов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался в желании забрать владимирского губернатора Владимира Сипягина к себе в Госдуму. Стилист Сергей Зверев выдвинулся по округу в Бурятии от «зеленых».

В ближайшие две недели власти проработают с федеральными торговыми сетями вопрос снижения цен на овощи, пообещал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с фермерами Первомайского района Алтайского края. Власти намерены стимулировать поставки продукции напрямую от фермеров, что должно привести к удешевлению овощей уже в августе. По мнению алтайских аграриев, подорожание их продукции вызвано том числе накруткой цен со стороны перекупщиков, – в итоге картофель в магазинах продается втрое дороже себестоимости.

В руководстве КПРФ готовы обсудить призыв сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина о создании коалиции с последующим объединением, но только после сентябрьских выборов, поскольку сейчас уже «идет реальная борьба», заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он напомнил, что к выборам его партия создала левопатриотический блок, куда приглашала и Прилепина, и лидера эсеров Сергея Миронова, но те отказались.

Напомним, ранее Прилепин призвал Зюганова объединить усилия двух политических сил еще до выборов в Госдуму, создав коалицию, а после выборов – перейти к созданию новой общей партии.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хотел бы видеть своего однопартийца, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в составе своей фракции в Госдуме следующего созыва. «Мы бы хотели, чтобы он здесь долго был, но хотели бы, чтобы он и в Москву переехал с повышением», – сказал Жириновский. По его словам, если Сипягин решит уйти с поста ради мандата в Госдуме, то в таком случае экс-губернатор сможет претендовать на руководство одним из ключевых парламентских комитетов.

Сипягин входит в общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах. Срок его губернаторских полномочий истекает лишь в 2023 году.

Стилист и шоумен Сергей Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Бурятии. Ранее он уже был включен в общефедеральный список Российской экологической партии «Зеленые». Кроме него, заявления подали еще девять кандидатов. Напомним, Зверев известен в байкальском регионе – он родился в соседней Иркутской области, а в Бурятии прожил несколько лет в детстве и с тех пор регулярно приезжает на малую родину.

«Речь идет далеко не только о воздействии на торговые сети, на федеральном уровне готовится целый комплекс значительно более глубоких мер», – так прокомментировал предложения «Единой России» по борьбе с продуктовой инфляцией профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Комплекс включает в себя, к примеру, снижение цен на удобрения. На региональном уровне губернаторам будет предложено организовывать ярмарки. Чтобы посредники не скупали весь урожай, чтобы сами производители могли напрямую продавать свои товары рядовым потребителям», – пояснил политолог.

«На недавнем совещании с правительством и президент Путин высказался на эту тему. По подсчетам специалистов, цены на аграрную продукцию можно не только удержать, но и заметно снизить. И конечно, это поможет единороссам на выборах. Если снижение будет заметным – от 5 до 10 процентов, конечно, рейтинг партии существенно вырастет. Другие партии могут только критиковать, а решать проблемы они не в состоянии. «Единая Россия», напротив, проблему как раз и решает», – заключил Матвейчев.

«Прилепин, очевидно, рассчитывал на то, что Зюганов отреагирует на эту провокацию лично. И, надо отметить, что он не прогадал, – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Реакцию Зюганова он получил. Сначала был ответ во фракции, а затем уже сам Геннадий Андреевич все же ответил в том духе, что «после выборов поговорим». Это значит прилепинская провокация своей цели достигла. Точнее, даже не провокация, а маленькая политическая диверсия».

«Имя Прилепина стало в последние дни одним из значимых для коммунистического электората. Из-за появления олигарха Грудинина в списке КПРФ у многих рядовых коммунистов возникли претензии к ЦК и на этом фоне поведение Прилепина, конечно же, это вызов лично Зюганову», – полагает Данилин. Эксперт считает, что письмо Прилепина сыграет в пользу рейтингу «Справедливой России».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил способность губернатора Сипягина воздействовать на электорат в своей области.

«Если Сипягин объявит о своем переходе в Госдуму, на общем рейтинге ЛДПР это никак не скажется. Такого политика федерального уровня, как Сипягин, попросту не существует», – говорит Потуремский. «Что касается конкретно Владимирской области, то, наверное, сообщения о его отъезде в Москву вызовут безусловный интерес у местного избирателя. Начнется обсуждение фигур его возможных преемников. Но вряд ли все эти разговоры повысят рейтинг ЛДПР в регионе. А чтобы сказать точнее, необходимо проводить соответствующие исследования в регионе», – пояснил Потуремский.

«Непрофессиональные управленцы, которые решили баллотироваться в Госдуму, в целом имеют довольно туманные перспективы на этих выборах. Вряд ли им удастся пройти в парламент, однако у Сергея Зверева определенные шансы есть. Он исключение из правил», – сказал Потуремский, комментируя выдвижение шоумена в Бурятии.

«Судя по той реакции, которая последовала в регионе на выдвижение Зверева, пока можно строить только позитивный прогноз, – отмечает эксперт. – При всей противоречивости своего образа, Зверев известен тем, что всегда идет против течения. В то время, как социологи фиксируют во всех уголках страны отторжение персон артистов, спортсменов и шоуменов среди избирателей, Зверев на своей малой родине показывает обратный результат».

Эксперт связывает это с грамотным выстраиванием предвыборной позиции. «Он задолго до начала кампании сумел создать свой новый образ, предстать в качестве общественного деятеля с «зеленой» повесткой. Ему помогла не только тема защиты экологии Байкала, но и вообще его «байкальская идентичность» в целом», – заключил социолог.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.