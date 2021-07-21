Модуль «Наука» успешно вышел на орбиту Рогозин назвал срок полной интеграции модуля «Наука» с МКС 21 июля 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» полностью интегрируется в состав Международной космической станции через несколько месяцев, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Где-то полгода – восемь месяцев», – цитирует Рогозина РИА «Новости». Он добавил, что для полной интеграции модуля необходимо до 10 выходов космонавтов в открытый космос. Напомним, госкомиссия на заседании приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» к заправке топливом и последующему пуску. Перед пуском модуль освятили. В среду модуль вышел на околоземную орбиту, он успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Содержание «Морского старта» на стоянке оказалось дороже 1 млн долларов в месяц 20 июля 2021, 05:51 Текст: Антон Антонов

На содержание ракетно-космического комплекса «Морской старт» на стоянке в Приморье приходится тратить «больше миллиона долларов в месяц», сообщил гендиректор компании-владельца комплекса «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин. Он посетовал, что компания «тратит большие деньги». Елин подчеркнул, что «это сложные, особо опасные объекты». Приходится «содержать команды», а также «платить за стоянку» и «инженерное обеспечение». «Это достаточно большие затраты, притом берем мы это все из авиакомпании», – приводит РИА «Новости» слова Елина. Компания «обратилась в правительство, чтобы оно внесло определенность», есть ли у государства «потребность в такой инфраструктуре». Если есть, то компания хочет получить «предложение: когда предполагается пускать, что предполагается пускать – и заключить об этом соглашение», сказал Елин. Если потребности нет, компания намерена «действовать как-то, исходя из своих соображений». «На сегодняшний день такая ситуация - не очень для нас комфортная», – сказал он, отметив, что определенность по судьбе проекта, скорее всего, будет внесена в ближайший месяц. При этом компанию «устроит любой ответ» правительства. Елин заверил, что комплекс не планируется сдавать на металлолом, есть варианты использования его возможностей. Напомним, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен». Группа компаний S7 считает, что общие затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» составят 29 млрд рублей. «С7 Космические транспортные системы» – «дочка» авиакомпании S7. Ученый: Мужчины «выбрасывают» в атмосферу больше парниковых газов, чем женщины 21 июля 2021, 15:51

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Мужчины из-за своих привычек «выбрасывают» в атмосферу на 16% больше парниковых газов, чем женщины, свидетельствуют результаты исследования, которое провели ученые из Швеции. Работа опубликована в научном журнале Journal for Industrial Ecology. Исследование затрагивает одиноких представителей обоих полов, объясняют это прежде всего тем, что мужчины чаще пользуются автомобилями и потому тратят больше денег на топливо, передает РИА «Новости». «Мы считаем важным учитывать разницу между потребительскими привычками мужчин и женщин при разработке политики по сокращению выбросов (парниковых газов в атмосферу)... В целом женщины тратят больше денег на уют, здоровье и одежду, в то время как мужчины расходуют больше средств на топливо для автомобилей, питание вне дома, алкоголь и табак», – рассказала представитель шведской исследовательской компании Ecoloop и руководитель исследования Анника Карлссон Каньяма. Также ученые установили, что причиной более половины выбросов для обоих полов стали выбор продуктов и вид отдыха. Так, выбор в пользу поездок на поезде вместо авиаперелетов и путешествий на авто могли бы сократить выбросы в атмосферу на 40%. Ранее ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. С помощью новой технологии им удалось сэкономить более половины топлива на исследуемом объекте. Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям 19 июля 2021, 09:52 Текст: Алина Назарова

Поддержка российским правительством переговоров о поставке отечественных ракетных двигателей в США позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на санкции, говорится в сообщении Роскосмоса. «Одобрение правительством РФ предложения госкорпорации «Роскосмос» о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения», – говорится в сообщении. Как подчеркнули в госкорпорации, США смогут получить для своих ракет-носителей «надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели». «Партнеры НПО «Энергомаш» могут быть уверены в качестве и надежности российских двигателей. Госкорпорация «Роскосмос» и НПО «Энергомаш» подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной высокотехнологичной продукции», – отметили в Роскосмосе, передает ТАСС. В госкорпорации также напомнили, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года. С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием российских двигателей РД-180 и РД-181 успешные. «Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмосом получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения «Ангара-А5П», – добавили в госкорпорации. Ранее правительство поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации. Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носители «Антарес» с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов. Между тем в апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта. Рогозин заявил о «преодолении Рубикона» российской ракетно-космической отраслью 20 июля 2021, 15:15 Текст: Наталья Ануфриева

Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже «перешла Рубикон», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС-2021. Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других отраслей, «находится не на перепутье, а уже приняла решение и перешла Рубикон», передает РИА «Новости». «Мы создаем везде новую ракетно-космическую технику», – добавил он. В качестве примеров Рогозин привел новые ракеты-носители «Союз-5», «Амур-СПГ» и «Ангара», в том числе с водородной ступенью. «Это прорыв с точки зрения наших возможностей по независимому доступу в космос», – объяснил он. Также глава Роскосмоса выделил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный, создание пилотируемого корабля «Орел» и спутников-демонстраторов для проекта «Сфера». «Вот что ни возьми, у нас везде идет переход от старой техники, идеология которой была создана еще в советское время, к новой технике», – заключил Рогозин. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. Проводится в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. Ранее Рогозин рассказал о пути развития новой орбитальной станции. Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров 19 июля 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов», рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. «Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», – цитирует РИА «Новости» Позднякова. По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний, отметил Поздняков. «На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте», – сказал он. С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», а в качестве резервного хранят на борту станции «космический доспех» предыдущего поколения – «Орлан-МК». Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого планируется на 21 июля 2021 года, потребует от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть «съедят» половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров, при том что они использовались для выходов все предыдущие годы. «Существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений», – сказал Поздняков. По его словам, новый резиновый клапан для замены неисправной детали в российском скафандре доставили на МКС. Ранее стало известно, что космонавт Петр Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану клапана системы автоматического терморегулирования в скафандре «Орлан-МКС» при проверке того перед выходом, что привело к утечке воды. «Новый клапан уже доставили на МКС. В ближайшее время его установят на место неисправного», – сказал Поздняков. Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия. Рогозин рассказал о пути развития новой орбитальной станции 19 июля 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскосмос планирует 30-31 июля принять решение о том, каким образом будет сформирован облик российской орбитальной станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «30-31 июля состоится заседание НТС Роскосмоса, будет принято решение, каким образом будет формироваться облик той станции (РОСС – прим. ВЗГЛЯД): наращивание российского сегмента на МКС и последующее возможное отделение или высокоширотная станция», – цитирует ТАСС Рогозина. По его словам, Роскосмос планирует создать альтернативное производство скафандров. Сейчас производством скафандров для российских космонавтов занимается только Научно-производственное предприятие «Звезда». «Скорее всего, пойдем по пути создания альтернативных производств. Чтобы было из чего выбирать», – сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, представлять заказчика будут члены отряда космонавтов, которым предстоит в них работать. «Мы неоднократно говорили, что надо применять новейшие технологии, в том числе элементы экзоскелета», – отметил он. Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов». Кресло для лунного корабля испытали в России 19 июля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Кресло, которое будет установлено в перспективный российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило характеристики, но по заданию заказчика его сделают легче, рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. «Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации «Энергия» мы работаем над снижением массы кресла», – передает РИА «Новости» слова Позднякова. По его словам, конкурс по определению требований к российскому лунному скафандру может быть объявлен в ближайшее время. «Насколько мне известно, «Роскосмос» готовится в ближайшее время объявить конкурс на проведение научно-исследовательской работы по определению требований к лунному скафандру. Работы рассчитаны на три года. После этого потребуется опытно-конструкторская работа, которая займет еще лет пять. Таким образом, к 2030 году можно представить готовый скафандр», – сказал Поздняков. Он добавил, что пистолет не включен в состав носимого аварийного запаса космонавтов. «Никаких изменений в техническое задание на носимый аварийный запас с целью добавления пистолета никто не вносил, а сама необходимость иметь оружие на борту космического корабля, по-моему, сомнительна», – сказал Поздняков. Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые нашли способ сэкономить более 50% топлива на заводах 20 июля 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. С помощью новой технологии им удалось сэкономить более половины топлива на исследуемом объекте, следует из статьи в Energy Conversion and Management. Эксперты ТПУ предложили способ снижения затрат энергоресурсов в процессе гидрокрекинга – переработки высококипящих нефтяных фракций для получения топлива на нефтеперерабатывающем заводе. В результате на предприятии, где проводили исследование, расход топливного газа и мазута сократился на 54%, электроэнергии – на 20%, передает РИА «Новости». Достигнуть такого эффекта удалось с помощью оптимизации структуры технологических и тепловых потоков. Определенная последовательность теплообменных аппаратов привела к тому, что увеличился коэффициент полезного использования энергии. «Например, у нас три тепловых потока. Первый мы нагреваем паром, второй поток охлаждаем водой, а третий нагреваем в печи. Чтобы сэкономить энергоресурсы, мы можем нагревать потоки номер один и три за счет второго. На реальном предприятии таких потоков десятки», – объяснил научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Станислав Болдырев. Предложенный подход можно использовать как для реконструкции действующих предприятий перерабатывающего сектора экономики, так и для проектирования новых, более энергоэффективных производств, обладающих минимальным воздействием на окружающую среду, сообщили исследователи. Подобная модернизация позволит предприятиям сократить издержки на производство конечных продуктов и снизить нагрузку на окружающую среду. Экономия топлива на нефтеперерабатывающем заводе, где проходил эксперимент, привела к сокращению выбросов углекислого газа (CO2) на 19 тысяч тонн в год. Ведь чем меньше топлива сжигает производство, тем меньше газов выбрасывается в атмосферу. Таких результатов, по словам экспертов, можно достичь практически на любом предприятии промышленности, в том числе за границей. «Эта технология уже может быть использована для усовершенствования процессов в химической и газоперерабатывающей промышленностях, в переработке продуктов питания. То есть везде, где используют сырье, а также имеют дело с нагревом, охлаждением и химическими превращениями», – заявил Болдырев. Для создания оптимальной структуры потоков ученые использовали пинч-технологию, принципы интеграции непрерывных технологических процессов, теорию графов и основы тепло-массообмена. «Пинч-технология заключается в том, чтобы минимизировать общие энергозатраты в любой системе, где существуют потоки, которые необходимо нагревать и охлаждать. С их помощью можно рекуперировать тепловую энергию, то есть вернуть ее для повторного использования. В свою очередь теория графов позволила оптимизировать структуру и сформулировать математическую задачу. Она помогла минимизировать количество необходимых аппаратов: подобрать структуру теплообменной сети, в которой вместо десяти дополнительных аппаратов будет два. И, таким образом, уменьшить капитальные затраты для реконструкции производства», – рассказал Болдырев. Группа ученых продолжает исследования в области декарбонизации и снижения вредных выбросов производственно-территориальных комплексов за счет разработки новых передовых методов интеграции промышленных предприятий, коммунального сектора и экологической среды. Ранее дешевый бензин из отходов газодобычи создали в России. Уникальную технологию лечения гепатита В разработали в России 21 июля 2021, 07:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Уникальную технологию лечения хронического гепатита B разработали ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, сообщили в центре. «В лаборатории генетических технологий и трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках», – передает РИА «Новости» сообщение центра. Особенностью данной субстанции является отсутствие токсичности и безопасность при использовании, уточнили разработчики. На основе разработанного действующего вещества в будущем будет создан лекарственный препарат, отметили в центре. В мире зарегистрировано свыше 250 млн человек с хроническим гепатитом В, ежегодная смертность от этого заболевания превышает 1 млн человек. В настоящее время полное излечение от хронического гепатита В невозможно, пояснили в центре. Напомним, российская биотехнологическая компания «Биопалитра» запустила в Санкт-Петербурге серийное производство первой в мире комбинированной тест-системы «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса, которая позволяет одновременно проверить наличие сразу четырех этих заболеваний. Во льдах Тибета нашли древние вирусы 21 июля 2021, 15:01 Текст: Алексей Дегтярев

В древних льдах с Тибетского плато найдены порядка 30 видов неизвестных вирусов, соответствующие исследования провели американские ученые из Университета штата Огайо. Биологи провели анализ двух кернов, отобранных в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае, возраст образцов составляет 15 тыс. лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Microbiome. Всего нашли генетические коды 33 вирусов, четыре из них были известны, а 28 – абсолютно новые. «Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов. Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель – использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы – часть этой среды», – пояснил автор статьи Чжи-Пин Чжон (Zhi-Ping Zhong), микробиолог из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома университета. Половина вирусов вернулась к жизни после оттаивания льда, это важные данные, поскольку ледники Тибета оттаивают каждый год и древние вирусы выходят на поверхность. Эти вирусы способны процветать в экстремальных условиях, у них есть сигнатуры генов, которые могут позволить заражать организмы в холодных условиях, заявил другой исследователь, доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в университете. Для расшифровки сигнатур был применен новый метод сверхчистой стерилизации льда, помогающий избежать заражения современными микробами. «Возможно, этот метод поможет нам найти генетические последовательности и в других экстремальных ледовых обстановках, например на Марсе, Луне или ближе к нам – в пустыне Атакама», – отметил Салливан. Стали известны подробности новой версии скафандра для корабля «Орел» 21 июля 2021, 10:49 Текст: Наталья Ануфриева

Новая версия скафандра «Сокол-М» для полетов на космическом корабле «Орел» максимально упрощена, при этом его планируется сделать многоразовым, рассказал гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков. Поздняков сообщил, что скафандр максимально упрощен, и «основная задача – сделать его многоразовым (применение до 10 раз), чтобы он имел возможность подгоняться под рост, длину рук и так далее», передает ТАСС. «У нас будет несколько скафандров типового размера. Потенциальный космонавт подходит к шкафу, выбирает подходящий XL, L, затем с нашей помощью подгоняет под себя», – пояснил он. По словам главы НПП «Звезда», новый вид скафандра представляет собой оболочку, внутри которой почти ничего нет. Вентиляция обеспечивается при помощи специального трикотажного костюма с трубками, причем система сделана таким образом, что даже если космонавт не надел этот комбинезон, все равно обеспечится подача кислорода. В этой версии «Сокол-М» планируется использовать поясной разъем: «Такого рода соединения и уплотнения у нас есть на «Орлане». Мы понимаем, как этот замок сделать. У нас перчатки с похожими замками сделаны». Новую версию скафандра презентовали накануне. Первая версия прототипа «Сокол-М» была представлена во время авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. При этом отмечалось, что скафандры не получили ширинку, а значит, лишили космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса. Модуль «Наука» успешно вышел на орбиту 21 июля 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту, сообщил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур. «Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя», – цитирует диктора РИА «Новости». Стыковку МЛМ «Наука» с Международной космической станцией планируется провести 29 июля. В среду госкомиссия на заседании приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» к заправке топливом и последующему пуску. Перед пуском модуль освятили. Биолог назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID 21 июля 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания, заявил молекулярный биолог Сергей Нетесов. Подобная ситуация уже знакома человечеству в случае с новыми вариациями вируса гриппа, но коллективный иммунитет позволял заглушить эти эпидемии, пояснил биолог Пятому каналу. «У коронавируса другой принцип распространения и появления мутаций. Он может отобраться в результате эволюции от того, что мы дадим ему простор для этого. То есть чем больше актов передачи вируса от человека к человеку будет, тем больше вероятность появления новых более опасных штаммов. Такой вариант развития болезни исключать нельзя, поэтому надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда мы получим шанс на завершение пандемии и прегрешения мутаций вируса», – добавил ученый. Он подчеркнул, что установленная ВОЗ планка по вакцинации оптимальна для того, чтобы избавить мир от пандемии. При этом у человечества есть все технические средства для осуществления этого. «Сейчас произведено 3,5 млрд доз вакцин. Если производство продолжится в тех де темпах, то достигнуть показателя вакцинации населения планеты в 70% вполне реально», – заключил Нетесов. Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Госкомиссия одобрила запуск к МКС первого за 11 лет российского модуля 21 июля 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» к заправке топливом и последующему пуску, сообщил «Роскосмос». Предыдущий российский модуль к МКС был запущен в 2010 году, то был малый исследовательский модуль «Рассвет». «Наука» станет самым тяжелым российским модулем станции, следует из данных на сайте «Роскосмоса». На МКС тяжелее только японский модуль «Кибо», да и то за счет того, что собран из двух частей. «По итогам состоявшегося заседания Госкомиссии принято решение о допуске ракеты космического назначения «Протон-М»/»Наука» к операциям по заправке топливными компонентами и пуску», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса. Пуск запланирован сегодня в 17.58 по московскому времени. Согласно плану запуска, полет ракеты «Протон-М» после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту будет продолжиться 9,5 минут. Через 123 секунды после старта отделится первая ступень, обломки которой упадут в Карагандинской области Казахстана. На 331-й секунде отделится вторая ступень, а затем головной обтекатель, под которым на этапе полета в атмосфере скрывается модуль «Наука». Падение второй ступени и створок головного обтекателя ожидается на Алтае, в Хакасии и Туве. На 580-й секунде третья ступень выведет «Науку» на эллиптическую орбиту, после чего включатся системы модуля и раскроются его солнечные батареи. На пути к МКС станция выдаст с помощью своих двигателей четыре импульса. Возможность летать своим ходом берет начало из прошлого – конструктивно «предками» «Науки» были транспортные корабли снабжения, разработанные в 1970-е годы для грузового обеспечения советских орбитальных станций. Полет продлится восемь дней. К этому сроку МКС подготовят к прибытию нового модуля. Сейчас необходимый стыковочный узел занимает «Пирс». С момента прихода на МКС 20 лет назад этот отсек использовался в качестве дополнительного причала пилотируемых и грузовых кораблей серии «Союз» и «Прогресс», а также шлюза для выходов космонавтов в открытый космос. В пятницу, 23 июля, в 16.17 мск «Пирс» будет отстыкован с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16» и в тот же день затоплен в Тихом океане на так называемом «кладбище космических кораблей», где в связи с низкой интенсивностью судоходства затапливают сводимые с орбиты корабли и станции. «Прогресс МС-16» получил негласное название «Герасим» в честь героя произведения Ивана Тургенева «Муму». «Пирс» станет первым модулем МКС, который будет отстыкован и затоплен в океане. К освобожденному порту 29 июля в 16.26 пристыкуется «Наука». Стыковка планируется в автоматическом режиме, однако может осуществляться российскими космонавтами с МКС при помощи джойстика. Интеграция модуля в состав станции будет проводиться в течение года. Как рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов, для этого космонавтам потребуется совершить десять выходов в открытый космос. Космонавтам во время выходов и с помощью манипуляторов предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов. С прибытием «Науки» на российском сегменте вырастет комфорт космонавтов. В модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. Пока же, если на орбите трое российских космонавтов, одному из них приходится ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел – в дополнение к имеющемуся в «Звезде». На сайте госкорпорации приведен перечень из 13 возможных экспериментов, планируемых к проведению внутри МЛМ-У. Модуль оснащен 16 рабочими местами для проведения экспериментов снаружи и 14 – внутри. Помимо того, модель будет оснащен европейской рукой-манипулятором ERA, которая должна помогать космонавтам во время работы на внешней поверхности станции. Напомним, во вторник модуль «Наука» освятили перед запуском к МКС.