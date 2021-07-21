В КНР выразили опасения из-за возможной нестабильности в Афганистане после ухода США

США должны обеспечить постепенное урегулирование ситуации в Афганистане, Пекин против того, чтобы Вашингтон воспользовался выводом своих войск для дестабилизации в регионе, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ханьхуэй заявил, что «будучи зачинщиком, американское руководство, Соединенные Штаты должны переосмыслить ситуацию в Афганистане и ответственно обеспечить ее постепенное урегулирование», передает РИА «Новости».

«Они не имеют права переложить бремя ответственности на другие страны и уйти, не задумываясь о последствиях», – добавил дипломат.

Он указал, что все страны должны помогать афганскому народу поддерживать консультации и переговоры между всеми силами в стране.

Ханьхуэй подчеркнул, что форсированный вывод американских войск говорит о том, что война в Афганистане закончилась для США поражением.

«Мы выступаем против того, чтобы Соединенные Штаты оставили после себя в Афганистане хаос или воспользовались выводом войск для дестабилизации региональной обстановки», – подчеркнул посол КНР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане и указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации, особенно на севере республики, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами (запрещенное в России движение «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана движением «Талибан» (запрещено в РФ). Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.