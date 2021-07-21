Госкомиссия одобрила запуск к МКС первого за 11 лет российского модуля Ростех анонсировал уникальную систему очистки воздуха для МКС 21 июля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) разработает для Международной космической станции (МКС) уникальную систему очистки воздуха, обеспечивающую практически 100% защиту от всех вирусов, сообщил в рамках МАКС-2021 гендиректор концерна Николай Колесов. «Сейчас ведется работа по созданию системы очистки воздуха на основе технологии «Тиокрафт» для МКС. Прибор по техзаданию Роскосмоса будет готов к осени. Планируем в следующем году отправить прибор на орбиту», – передает РИА «Новости» слова Колесова. КРЭТ разработал уникальную систему очистки воздуха «Тиокрафт», которая полностью разлагает вирусы. Данная система уже закупается российскими ведомствами, а также поставляется на экспорт. Ранее российские космонавты испытали систему получения воды из мочи.

Корабль New Shepard с миллиардером Безосом приземлился в США 20 июля 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Космический полет корабля New Shepard компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin с пассажирами, включая самого бизнесмена, прошел в США. Корабль стартовал с космодрома рядом с городом Ван-Хорн в Техасе в 9.12 по местному времени (16.12 мск), передает ТАСС со ссылкой на трансляцию. Аппарат должен был набрать высоту около 100 километров, после этого капсула отделится от ракеты-носителя и спустится на землю на парашютах. Длительность полета, по расчетам разработчиков, должна была составлять 11 минут. Около четырех минут пассажиры должны были испытывать невесомость. Управление кораблем проводилось в автоматическом режиме. Согласно трансляции канала Blue Origin на YouTube, аппарат уже приземлился там, где и запланировали разработчики. Ранее Безос заявлял, что согласен с тем, что состоятельные люди должны тратить деньги для решения проблем на Земле, однако полагает, что нужно смотреть в будущее. Сообщалось, что на New Shepard также младший брат бизнесмена, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк. На МАКС-2021 показали макет космического ядерного буксира «Зевс» 20 июля 2021, 09:39

Фото: АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

Текст: Дмитрий Зубарев

Макет космического аппарата «Зевс» с ядерным реактором для полетов к планетам Солнечной системы продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Макет показан на стенде Конструкторского бюро «Арсенал», передает РИА «Новости». Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. Ранее в «Арсенале» рассказали, что российский космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером. Содержание «Морского старта» на стоянке оказалось дороже 1 млн долларов в месяц 20 июля 2021, 05:51 Текст: Антон Антонов

На содержание ракетно-космического комплекса «Морской старт» на стоянке в Приморье приходится тратить «больше миллиона долларов в месяц», сообщил гендиректор компании-владельца комплекса «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин. Он посетовал, что компания «тратит большие деньги». Елин подчеркнул, что «это сложные, особо опасные объекты». Приходится «содержать команды», а также «платить за стоянку» и «инженерное обеспечение». «Это достаточно большие затраты, притом берем мы это все из авиакомпании», – приводит РИА «Новости» слова Елина. Компания «обратилась в правительство, чтобы оно внесло определенность», есть ли у государства «потребность в такой инфраструктуре». Если есть, то компания хочет получить «предложение: когда предполагается пускать, что предполагается пускать – и заключить об этом соглашение», сказал Елин. Если потребности нет, компания намерена «действовать как-то, исходя из своих соображений». «На сегодняшний день такая ситуация - не очень для нас комфортная», – сказал он, отметив, что определенность по судьбе проекта, скорее всего, будет внесена в ближайший месяц. При этом компанию «устроит любой ответ» правительства. Елин заверил, что комплекс не планируется сдавать на металлолом, есть варианты использования его возможностей. Напомним, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен». Группа компаний S7 считает, что общие затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» составят 29 млрд рублей. «С7 Космические транспортные системы» – «дочка» авиакомпании S7. Мэр Нью-Йорка раскритиковал «астронавта» Безоса и сам подвергся критике 20 июля 2021, 22:59 Текст: Антон Антонов

Комментируя полет в космос богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обвинил его в неуплате налогов. «Настоящие астронавты платят налоги», – заявил он в Twitter. Однако пользователи раскритиковали и самого де Блазио, заявив, что «настоящих мэров беспокоит то, что происходит в их собственном городе». В июне независимая организация журналистских расследований ProPublica со ссылкой данные американской налоговой службы США IRS, сообщала, что американские миллиардеры, включая Безоса, Илона Маска и Уоррена Баффета, практически не платили налоги, передает РИА «Новости». Real astronauts pay their taxes. https://t.co/QQtZ6acfIU — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 20, 2021 Напомним, в США состоялся космический полет корабля New Shepard компании Безоса Blue Origin с пассажирами. На корабле находились сам Безос, его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк. Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям 19 июля 2021, 09:52 Текст: Алина Назарова

Поддержка российским правительством переговоров о поставке отечественных ракетных двигателей в США позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на санкции, говорится в сообщении Роскосмоса. «Одобрение правительством РФ предложения госкорпорации «Роскосмос» о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения», – говорится в сообщении. Как подчеркнули в госкорпорации, США смогут получить для своих ракет-носителей «надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели». «Партнеры НПО «Энергомаш» могут быть уверены в качестве и надежности российских двигателей. Госкорпорация «Роскосмос» и НПО «Энергомаш» подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной высокотехнологичной продукции», – отметили в Роскосмосе, передает ТАСС. В госкорпорации также напомнили, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года. С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием российских двигателей РД-180 и РД-181 успешные. «Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмосом получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения «Ангара-А5П», – добавили в госкорпорации. Ранее правительство поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации. Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носители «Антарес» с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов. Между тем в апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта. Рогозин заявил о «преодолении Рубикона» российской ракетно-космической отраслью 20 июля 2021, 15:15 Текст: Наталья Ануфриева

Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже «перешла Рубикон», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС-2021. Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других отраслей, «находится не на перепутье, а уже приняла решение и перешла Рубикон», передает РИА «Новости». «Мы создаем везде новую ракетно-космическую технику», – добавил он. В качестве примеров Рогозин привел новые ракеты-носители «Союз-5», «Амур-СПГ» и «Ангара», в том числе с водородной ступенью. «Это прорыв с точки зрения наших возможностей по независимому доступу в космос», – объяснил он. Также глава Роскосмоса выделил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный, создание пилотируемого корабля «Орел» и спутников-демонстраторов для проекта «Сфера». «Вот что ни возьми, у нас везде идет переход от старой техники, идеология которой была создана еще в советское время, к новой технике», – заключил Рогозин. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. Проводится в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. Ранее Рогозин рассказал о пути развития новой орбитальной станции. Российские космонавты на МКС рискуют остаться без скафандров 19 июля 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов», рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. «Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», – цитирует РИА «Новости» Позднякова. По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний, отметил Поздняков. «На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте», – сказал он. С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», а в качестве резервного хранят на борту станции «космический доспех» предыдущего поколения – «Орлан-МК». Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения. Однако только работы по подключению к системам МКС нового Многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого планируется на 21 июля 2021 года, потребует от космонавтов около 10 выходов в космос, то есть «съедят» половину гарантированного ресурса имеющихся скафандров, при том что они использовались для выходов все предыдущие годы. «Существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений», – сказал Поздняков. По его словам, новый резиновый клапан для замены неисправной детали в российском скафандре доставили на МКС. Ранее стало известно, что космонавт Петр Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану клапана системы автоматического терморегулирования в скафандре «Орлан-МКС» при проверке того перед выходом, что привело к утечке воды. «Новый клапан уже доставили на МКС. В ближайшее время его установят на место неисправного», – сказал Поздняков. Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. SpaceX испытала двигатели для ракеты для полетов на Марс 20 июля 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс. «Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», – передает ТАСС сообщение пресс-службы компании. Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса. Прототип нового российского скафандра показали на МАКС-2021 20 июля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле «Орел», продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Такой прототип скафандра показывается впервые: в нем реализован новый принцип соединения – жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма, передает РИА «Новости». Напомним, в августе 2019 года новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» не получили ширинку, а значит, лишили космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса. Рогозин рассказал о пути развития новой орбитальной станции 19 июля 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскосмос планирует 30-31 июля принять решение о том, каким образом будет сформирован облик российской орбитальной станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «30-31 июля состоится заседание НТС Роскосмоса, будет принято решение, каким образом будет формироваться облик той станции (РОСС – прим. ВЗГЛЯД): наращивание российского сегмента на МКС и последующее возможное отделение или высокоширотная станция», – цитирует ТАСС Рогозина. По его словам, Роскосмос планирует создать альтернативное производство скафандров. Сейчас производством скафандров для российских космонавтов занимается только Научно-производственное предприятие «Звезда». «Скорее всего, пойдем по пути создания альтернативных производств. Чтобы было из чего выбирать», – сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, представлять заказчика будут члены отряда космонавтов, которым предстоит в них работать. «Мы неоднократно говорили, что надо применять новейшие технологии, в том числе элементы экзоскелета», – отметил он. Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов». Модуль «Наука» освятили перед запуском к МКС 20 июля 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» перед предстоящим в среду запуском. «Да», – ответил он на вопрос, проведен ли чин освящения ракеты с модулем, передает РИА «Новости». По словам отца Сергия, никаких нововведений в чин освящения в связи с планируемым запуском модуля «Наука» не вносилось. «Помоги, Господи», – прокомментировал батюшка предстоящий пуск. Запуск запланирован на 21 июля 17.58 мск, а стыковка с МКС – на 29 июля. Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. Напомним, 10 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о заправке МЛМ «Наука» для запуска на МКС. Кресло для лунного корабля испытали в России 19 июля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Кресло, которое будет установлено в перспективный российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило характеристики, но по заданию заказчика его сделают легче, рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. «Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации «Энергия» мы работаем над снижением массы кресла», – передает РИА «Новости» слова Позднякова. По его словам, конкурс по определению требований к российскому лунному скафандру может быть объявлен в ближайшее время. «Насколько мне известно, «Роскосмос» готовится в ближайшее время объявить конкурс на проведение научно-исследовательской работы по определению требований к лунному скафандру. Работы рассчитаны на три года. После этого потребуется опытно-конструкторская работа, которая займет еще лет пять. Таким образом, к 2030 году можно представить готовый скафандр», – сказал Поздняков. Он добавил, что пистолет не включен в состав носимого аварийного запаса космонавтов. «Никаких изменений в техническое задание на носимый аварийный запас с целью добавления пистолета никто не вносил, а сама необходимость иметь оружие на борту космического корабля, по-моему, сомнительна», – сказал Поздняков. Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала модернизации «Гагаринского старта» на Байконуре 19 июля 2021, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин полагает, что все вопросы по финансированию «Гагаринского старта» на Байконуре будет решены и его модернизация начнется в следующем году. «Я думаю, что завершится все хорошо, и мы стартанем по модернизации уже в следующем году», – передает РИА «Новости» слова Мусина. Мусин напомнил, что модернизировать стартовый комплекс будут совместно Россия и Казахстан, а инвестором выступит ОАЭ. Договоренность между двумя странами уже есть, но «с Арабскими Эмиратами мы еще в процессе», уточнил министр. Напомним, в апреле глава администрации города Константин Бусыгин заявил, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году. В Самарской области появится бизнес-центр частной космонавтики 20 июля 2021, 20:26 В Самарской области решили создать бизнес-центр частной космонавтики и центр экспериментов в космосе, заявила советница главы региона, гендиректор управляющей компании научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерии будущего» Ольга Михеева на выставке МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Правительство региона вместе с Роскосмосом сформировало дорожную карту по созданию бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов в космосе, сейчас уже продуманы детали реализации проектов, заявила Михеева, сообщается на сайте правительства Самарской области. В ходе круглого стола НОЦ в Жуковском участники отметили, что Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, его планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». Свой интерес выразили интерес к этой теме, которая могла бы служить коммерческим задачам. «В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Идея НОЦ состоит в том, чтобы создать набор оборудования, возможностей, экспертов, людей, которые могли бы стать не только драйверами развития, но и сопровождать предлагаемые проекты», – сказал глава региона Дмитрий Азаров. Он добавил, что венчурные инвесторы также видят перспективу в проекте, Роскосмос и другие компании в этой сфере. «Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на самарской земле. Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе», – отметил губернатор. Глава управляющего совета «Инженерия будущего», ректор Самарского университета Владимир Богатырев отметил, что на МАКС-2021 представлены проекты НОЦ. Для самого центра авиасалон – возможность встретиться с индустриальными партнерами и «обсудить перспективность идей, их реализацию». Гендиректор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по сборке мини спутников. «Мы не просто собираем такие аппараты, но и запускаем их в стратосферу. Первый такой пилотный проект мы запустили совместно с кванториумом Жигулевской долины в Самарской области. Дети с огромным интересом включились в эту работу и на самом деле сделали больше, чем мы рассчитывали изначально. Собрать аппарат не сложно, главное – запрограммировать его. И дети справились с этой задачей на 80%», – пояснил он. Он добавил, что дети смогли самостоятельно просчитать траекторию полетов и обработаь полученные данные. Ефремов поблагодарил руководство и все научное сообщество региона за созданные возможности для работы с одаренными детьми. «Я надеюсь, что мы сможем продолжать нашу работу и сотрудничество с университетами, в том числе Самарским государственным», – заключил директор компании. Стали известны подробности новой версии скафандра для корабля «Орел» 21 июля 2021, 10:49 Текст: Наталья Ануфриева

Новая версия скафандра «Сокол-М» для полетов на космическом корабле «Орел» максимально упрощена, при этом его планируется сделать многоразовым, рассказал гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков. Поздняков сообщил, что скафандр максимально упрощен, и «основная задача – сделать его многоразовым (применение до 10 раз), чтобы он имел возможность подгоняться под рост, длину рук и так далее», передает ТАСС. «У нас будет несколько скафандров типового размера. Потенциальный космонавт подходит к шкафу, выбирает подходящий XL, L, затем с нашей помощью подгоняет под себя», – пояснил он. По словам главы НПП «Звезда», новый вид скафандра представляет собой оболочку, внутри которой почти ничего нет. Вентиляция обеспечивается при помощи специального трикотажного костюма с трубками, причем система сделана таким образом, что даже если космонавт не надел этот комбинезон, все равно обеспечится подача кислорода. В этой версии «Сокол-М» планируется использовать поясной разъем: «Такого рода соединения и уплотнения у нас есть на «Орлане». Мы понимаем, как этот замок сделать. У нас перчатки с похожими замками сделаны». Новую версию скафандра презентовали накануне. Первая версия прототипа «Сокол-М» была представлена во время авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. При этом отмечалось, что скафандры не получили ширинку, а значит, лишили космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.