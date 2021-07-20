Вакцинирование Pfizer связали с двукратным возникновением паралича лица у пациента в Британии

Оргкомитет Олимпиады рассказал о прохождении карантина у спортсменов с COVID

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио пояснил, в каких условиях будет проходить карантин у спортсменов и членов делегаций, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Во избежание случаев массовых заражений члены делегаций будут моментально изолированы после получения положительного теста, они будут проходить карантин в специальном медицинском учреждении отельного типа, передает РИА «Новости».

В одноместных номерах для проживания есть все необходимое для комфортного прохождения карантина: телевизор, бесплатный WI-FI, фен, три комплекта сменной одежды, фен, вешалки, средства личной гигиены (влажные салфетки для рук, одноразовые стаканчики для воды).

Во время карантина или лечения заболевшим нужно будет соблюдать специальные меры предосторожности: неукоснительно следовать инструкциям секретариата, не общаться с кем-либо, использовать только свой мобильный телефон для связи с внешним миром, не покидать номер (за исключением приема пищи), обязательно носить маску для спуска в столовую и дезинфицировать руки перед едой. Запрещено покидать медицинское учреждение, употреблять алкоголь и курить, пользоваться услугами интернет-магазинов и доставки еды. Доступ к другим этажам будет закрыт.

Прием пищи будет осуществляться трижды в день, еда будет подаваться в лобби учреждения, о ее готовности заболевшим будут сообщать посредством специальной трансляции. До этого объявления необходимо будет оставаться в своем номере.

При этом во избежание отравления настоятельно рекомендуется употреблять пищу, приготовленную непосредственно в медучреждении.

Уборка в номерах производиться не будет: постельное белье не подлежит смене, прачечная отсутствует, мыльные средства нужно будет получать самостоятельно на первом этаже в то же время, когда будет осуществляться прием пищи.

После использования постельное белье и полотенца нужно будет оставить в специальном боксе на первом этаже.

Кроме того, передача посылок из рук в руки невозможна: сначала секретариат должен подтвердить их содержимое, а затем передаст содержимое адресату. Чтобы утвердить получение посылки, нужно обратиться в секретариат до 17:00 часов дня ее прибытия. Если этого сделано не будет, посылку нельзя будет получить по соображениям безопасности.

Организаторы также просят избежать передачи в посылках продуктов, требующих температурного контроля - охлажденных и замороженных продуктов, молочной и сырой продукции, фруктовых и овощных нарезок, продукции в бутылках и банках.

Нельзя передавать табак, алкоголь, посылки, содержимое которых нельзя определить, вещи, использование которых может помешать другим жильцам. Вес и габариты посылки должны соответствовать специальным требованиям, а контактные данные адресата должны быть максимально точными и полными. Мусор от использования содержимого посылок нужно будет оставить на первом этаже.

Во время пребывания в обсервации за здоровьем находящихся на карантине будет установлен усиленный контроль: например, каждый должен дважды в день (в 7:00 и 16:00) измерять у себя температуру и уровень кислорода и отмечать показатели в специальном опроснике в приложении OCHA. Это приложение доступно на семи языках. Термометры и пульсоксиметры предоставляются. Состояние здоровья ежедневно будут отслеживать медсестры, при определенных ухудшениях будет решаться вопрос о госпитализации заболевшего.

Бессимптомные пациенты могут быть выписаны через десять дней. Члены делегаций, у которых были обнаружены симптомы, пробудут на карантине десять дней, а также еще три дня с момента облегчения симптоматики.

Комнаты будут дезинфицированы после отъезда переболевшего.

Справки о перенесенном заболевании в этом учреждении выдаваться не будут.

Ранее россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне Токио: в номерах мало розеток, нет горячей воды, а чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой. До этого соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц.

Напомним, коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Первый случай обнаружили у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19.

Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.