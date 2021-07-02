Песков рассказал об оценке Путиным прошедшей прямой линии В ОНФ рассказали о работе с поступившими на прямую линию Путина обращениями 2 июля 2021, 17:15 Текст: Наталья Макарова

«Мы следим за тем, чтобы ни одно из обращений не осталось без внимания», – сказал газете ВЗГЛЯД глава отделения Общероссийского народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь, комментируя работу активистов фронта с вопросами, поступившими на прямую линию президента. «Всего от россиян на прямую линию с президентом в этом году поступило более 2 млн вопросов со всей страны. Достаточно большая часть из них касается в том числе и Петербурга. Наша задача – скоординировать этот поток, помочь распределить его по органам власти, по федеральным структурам, которые профессионально и компетентно ответят на эти запросы и по возможности решат проблему заявителя», – пояснил руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь. Часть вопросов выходит за рамки компетенции исполнительной власти, поясняет он. «У нас есть обращения по многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подобные проблемы мы решаем самостоятельно, привлекаем волонтеров, общественные организации для поддержки таких семей», – отметил Рябоконь. «К примеру, человеку требуются услуги стоматологической помощи, которые выходят за рамки ОМС, а ему не хватает денег. Тогда мы ищем стоматологические клиники, готовые безвозмездно помочь. И такие клиники, к счастью, есть, – рассказал собеседник. – Бывает, заявителю нужна чисто человеческая поддержка. В таких случаях мы стараемся по линии ОНФ привлекать социально-ответственные организации, которые практически помогают человеку». Собеседник добавил, что «даже если вопрос не решается в оперативном формате, если он носит системный характер, он все равно остается в центре нашего внимания – мы его называем «проблемной темой». Мы попытаемся на уровне или региональной, или федеральной власти что-то поменять, чтобы решить в принципе вопрос, пусть и не сразу». Глава отделения напомнил, что актив ОНФ и раньше вел подобную работу по итогам прямых линий Путина. «Одна их ярких историй прошлых лет касалась помощи в восстановлении награды, утерянной еще в годы Великой Отечественной войны жителем блокадного Ленинграда, – поделился Рябоконь. – Мы в течение нескольких месяцев в ручном режиме с помощью Минобороны, архивных служб, органов исполнительной власти искали необходимые документы. В итоге нашли – и на основании этих документов президент подписал соответствующий указ, награда была восстановлена». Напомним, в среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Владимира Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Президент в течение 3 часов 42 минут подробно отвечал на вопросы, которые поступили заранее или были заданы вживую по видеосвязи. Количество вопросов к началу мероприятия составило около 2 млн. В общей сложности Путин дал ответ на 68 вопросов. Путин поблагодарил представителей ОНФ и волонтеров, помогавших обрабатывать вопросы россиян. «Мы постараемся сделать так, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным», – заявил Путин. Он отметил, что многие вопросы уже обработаны, по другим работа продолжается.

Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона 30 июня 2021, 13:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. «Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС. «Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин. По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин ответил на вопрос о преемнике 30 июня 2021, 14:36

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. «Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен», – заявил президент, передает РИА «Новости». При этом Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию, передает ТАСС. «С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию», – заявил президент. Глава государства также подчеркнул, что первый президент страны Борис Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера. «Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», – сказал Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прокомментировал поступление угроз в адрес обратившихся на прямую линию 30 июня 2021, 14:25

Фото: http://kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Работающая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным волонтер рассказала, что некоторые чиновники, узнав, что люди обращаются к главе государства, начинают угрожать жителям. Президент потребовал от главы Кузбасса разобраться в этой ситуации. Так, девушка сообщила, что по просьбе жительницы Новокузнецка пыталась добиться ремонта крыши в детском саду, но в отделе образования ей не поверили, а позже обратившаяся на прямую линию женщина отозвала свой вопрос, поскольку получила угрозы из отдела образования. «Не жалко ли вам директора детского сада и своего внука?» – заявили жительнице Новокузнецка в департаменте образования, пригрозив лишить опекунства над ребенком. «Не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», – заявил президент. Путин также потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать женщину, обратившуюся на прямую линию, передает ТАСС. «С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения», – заявил президент. Путин отказался называть Украину недружественной страной 30 июня 2021, 12:44

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. «Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент. Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой. Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия. В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин пообещал после отставки «сидеть на печке» 30 июня 2021, 16:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил, что после того, как покинет пост главы государства, не будет работать, а станет сидеть на печке. «Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», – сказал Путин, отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, передает РИА «Новости». Также, отвечая на вопрос о своих достижениях на посту главы государства, Путин выразил надежду, что главное у него еще впереди, а не позади. «Я надеюсь, что еще впереди», – сказал президент. Ранее, отвечая на вопрос о преемнике, Путин заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. При этом он назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин сравнил украинский закон о коренных народах с оружием массового поражения 30 июня 2021, 12:51

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. «Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественное нам», – заявил президент. Так, глава государства раскритиковал внесенный в Верховную раду закон о коренных народах Украины, сравнив его с оружием массового поражения. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», – заявил президент. По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. «Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Ранее Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог назвал регион, главу которого могут ждать последствия после прямой линии с Путиным 30 июня 2021, 22:15

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Васильева

«Порка была, но без переборов. Раньше отношение к губернаторам было жестче. Сегодня же, даже если были какие-то критические высказывания в адрес того или иного региона, не было атак лично на губернатора», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал возможные меры воздействия на региональные власти по итогам обращений граждан в ходе прямой линии с президентом. Наибольшее количество негативных сюжетов, отметил эксперт, пришлось на Тюменскую, Кемеровскую и Омскую области. «При этом губернатора Буркова из Омска Путин даже похвалил. А вот негативные сигнальчики, особенно по губернатору Тверской области, придется отрабатывать», – уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительница Новокузнецка Елена Калинина пожаловалась на протекающую крышу коррекционной школы и детского сада. При этом, как сообщили волонтеры, принимавшие вопросы, женщина просила не задавать ее вопрос президенту из-за угроз в ее адрес. После поручения Путина губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на данный инцидент, глава региона позвонил Калининой – соответствующее видео размещено в его Telegram-канале. «Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это – вопиющее нарушение», – заявил Цивилев. Также прозвучали вопросы от двух омичей. Пенсионер Владимир Васильков поинтересовался, почему «бесплатная» реабилитация после коронавируса стоит 50 тыс. рублей, а за звание ветерана труда регион перестал доплачивать. Эту проблему решили в течение часа после того, как его вопрос прозвучал на прямой линии. Кроме того, группа омичей во главе с экоблогером Орисом Брутом (Владимиром Лифантьевым), пожаловалась на загрязненность воздуха в Омске и попросила отправить в область представителей федеральных природоохранных ведомств. Вопросом уже заинтересовалась облпрокуратура. Жители поселка Демьянка Тюменской области прислали видео с квитанциями за оплату ЖКХ. В одном из документов было написано, что счет за квартиру площадью 70 кв. м за апрель составляет 74,7 тыс. рублей. Местные жители переехали в новый дом в рамках программы расселения аварийного жилья. Переселение проходило с доплатой, а сумма временами доходила до 330 тыс. рублей. По словам местного жителя Тарлана Тагирова, счета за коммунальные услуги варьируются от 40 до 70 тыс. рублей в месяц, при этом большинство жильцов – пенсионеры. Он также добавил, что жители обращались во всевозможные инстанции, но получали ответ, что такие тарифы экономически обоснованы. После жителей Демьянки до президента дозвонилась жительница села Абатское Светлана Штрахова и пожаловалась на безработицу в регионе. «Мне 51 год, четыре года не могу найти работу. Обращалась к губернатору и во все инстанции, но никто не хочет решать вопрос. Когда наконец у нас в России будут рабочие места для молодежи и для нашего возраста? – заявила Светлана Штрахова. В свою очередь жители деревни Васильевское Тверской области рассказали о проблемах с мусором. Они сообщили президенту, что в их деревне нет контейнера, поэтому им приходится проезжать 3 км в соседнее село, чтобы выбросить мусор там. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала проверку по данному факту. Путин ответил, что нужно для счастья 30 июня 2021, 15:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым. «Чтобы быть счастливым нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать», – ответил Путин в ответ на вопрос «Что нужно для того, чтобы быть счастливым?» Также президента спросили, как он «выдерживает все напасти». «Во-первых, к этим напастям надо относиться, как к неизбежному, потому что люди в моем положении должны исходить из того, что это абсолютно естественное дело. Главное – нужно быть уверенным в правильности того курса, которым ты движешься. И тогда как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, понимая, что происходит, но не особенно обращая внимание на то, что происходит вокруг, и стремясь к цели, которую ты ставишь», – ответил Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Началась прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021, 12:06

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Началась 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян. В этом году для общения Путина с россиянами на прямой линии по сути не нужны камеры и телевидение – достаточно соответствующего приложения на смартфоне, именно на этом способе общения и будет сделан акцент в ходе очередной прямой линии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом, радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно. То есть, это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов, и на него мы ставим акцент... Я бы так сказал, что девиз этой прямой линии – «без лишних посредников». Люди напрямую общаются с главой государства, со своим президентом», – отметил Песков. Кроме того, как уточнил пресс-секретарь президента, Путин «будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют». «Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам», – рассказал Песков. Представитель Кремля добавил, что во время прямой линии президент будет выбирать вопросы, а будут ли они в форме текста, или смс, или видеоматериалов, или телефонного звонка, станет известно во время эфира. Студии в этом году «по понятным соображениям» не будет, но помогать Путину выбирать вопросы или из набора тем, или исходя из географии страны, будут соведущие. Площадка для включений к прямой линии будет находиться в Центре международной торговли в Москве. В Кремле в этом году ожидают в общей сложности более 1 млн вопросов: как рассказал Песков, активность граждан традиционно высока. Он отметил, что звонки, видеообращения и смс обычно продолжают поступать и обрабатываться и во время программы, да и после ее завершения работа над ними не заканчивается. Обращения граждан направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. Представитель Кремля пояснил, что средства для решения проблем, с которыми граждане могут обратиться на прямую линию, не закладываются в бюджете заранее, поэтому процесс решения некоторых вопросов может быть немного «затянут». Среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр прямой линии, лидируют вопросы, касающиеся здравоохранения. В частности, граждан волнует вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно – какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках. Также россиян интересуют темы экономики, выхода из кризиса и нехватки лекарств в ряде регионов, которая, впрочем, зачастую объясняется большой географией страны и логистическими проблемами. Беспокоит россиян и распределение бесплатных лекарств. Кроме того, россиян волнуют пенсии, поддержка малоимущих, рынок труда, ЖКХ, дороги, электро- и газоснабжение, тема жилья, в частности, вопрос переселения из жилья аварийного, а также готовность школ к новому учебному году и их доступность. Также Песков отметил, что в этом году международные дела волнуют россиян гораздо меньше, чем в предыдущие годы, и это тоже можно считать примечательной стороной нынешней прямой линии. «Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год», – объяснил он. Как считают политологи, основное время прямой линии будет посвящено раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику, хотя Украине, российско-американскому саммиту в Женеве, «Северному потоку – 2» и другим важным внешнеполитическим темам также будет уделено достаточно времени. Ведущие российские телеканалы закладывают на программу три часа эфирного времени. Трансляцию ведут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Напомним, что в 2020 году прямая линия с Путиным в своем традиционном формате была отменена, однако некоторые ее элементы были включены в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020 года: россияне могли заранее задать свой на сайте или через мобильное приложение «Москва – Путину». Путин поблагодарил ОНФ и волонтеров за помощь в организации прямой линии 30 июня 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил представителей Общероссийского народного фронта и волонтеров, которые помогают обрабатывать вопросы россиян для прямой линии. «Мы постараемся сделать так, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным. … Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в этой работу и очень активно с администрациями самого разного уровня … работают для того, чтобы людям помочь», – заявил Путин. Он отметил, что многие вопросы уже обработаны, по другим работа продолжается. Путин поблагодарил добровольцев и волонтеров, которые «помогают рядовым гражданам страны». «И за это вам огромное спасибо», – добавил президент. Ранее в среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн. Их будут принимать и далее, до завершения эфира, передает ТАСС. Ведут прямую линию журналистки Екатерина Березовская и Наиля Аскер-заде. Длительность программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заранее не определена. «Россия-1», НТВ и Первый канал предварительно отвели на трансляцию мероприятия по три часа. Путин ответил на «крик души» жительницы Ярославля 30 июня 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, комментируя обращение жительницы Ярославля, сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. «У нас есть обращение, скорее даже «крик души» … Светланы Чемезовой из Ярославля», – сообщила ведущая прямой линии, зачитав обращение женщины, которая, работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей. Путин в ответ напомнил, что во вторник подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. «Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума», – сказал президент. Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением. При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. В августе 2020 года инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о планах расширения программы переработки мусора 30 июня 2021, 14:59 Текст: Алина Назарова

Российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора, заявил президент Владимир Путин. Президент также заявил, что ежегодно в России накапливается 60 млн тонн отходов, и по «мусорной реформе» сделаны пока только первые шаги. По его словам, в планах руководства страны – строительство мусоросжигательных заводов. «Наверное, и отходов, как в прежние времена, у нас таких не было. Сейчас 60 млн тонн отходов у нас накапливается ежегодно. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор и на переработку (3 млн тонн). В ближайшие годы мы должны запустить и мусоросжигающие заводы – хотя и здесь есть проблемы, граждане напряжены, возникает много вопросов. Но не в одной стране мира без утилизации таким образом обойтись невозможно. Ну, например, врачи работают в «красных зонах» почти в скафандрах – их утилизировать кроме сжигания невозможно», – заявил Путин. Он также назвал абсолютно недопустимым, когда власти на местах не соблюдают требований о раздельном сборе мусора. «Есть вещи, которые абсолютно недопустимы: это то, о чем здесь сейчас было сказано. И граждане по праву возмущаются этим. Это когда они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине все это вместе сваливается. Это без всякого сомнения не должным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия», – сказал Путин, передает ТАСС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава исполкома ОНФ: Вопросы на прямую линию с Путиным позволяют выявлять системные проблемы 29 июня 2021, 22:39 Текст: Андрей Резчиков

«Эта прямая линия для нас юбилейная – уже в третий раз президент доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. В среду президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан в прямом эфире. «В ОНФ работают со всем массивом обращений до момента оказания помощи. Что-то можно решить быстро, что-то требует времени и длительного бюджетного планирования. Продолжаем следить и напоминать. Так, за последние полгода органами власти решены еще 40 тысяч вопросов, датированных еще июнем 2019», – рассказал Кузнецов. Он подчеркнул, что «анализ системных проблем, которые высвечивает прямая линия, позволяет руководству страны опираться на них при принятии системных решений». «Такие инициативы, как бесплатная подводка газа до границ домовладений, выплата надбавки за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответ на тысячи обращений граждан», – напомнил Кузнецов, который поблагодариль всех, «кто в органах власти относится неформально к работе с этим огромным массивом обращений». «И отдельное спасибо волонтерам, помогающим людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - добавил он.. Он напомнил, что в 2019 году поступил миллион вопросов, в 2020 прямая линия была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тысячи. «Завтра мы ожидаем больше миллиона», - прогнозирует Кузнецов. Во вторник Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени. Президент ответит на вопросы жителей страны в прямом эфире. Для Путина это будет уже 19-е подобное мероприятие. Уже опубликованы примеры типичных вопросов россиян президенту. В основном жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все обращения направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. В обработке, в том числе, принимают участие ОНФ и волонтеры. По его словам, ряд вопросов находят решение уже в процессе подготовки программы. «Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, «почувствовать пульс на земле», – сказал Песков, добавив, что количество обращений приближается к миллиону.



По статистике ОНФ, в прошлом году на прямую линию, которая прошла 17 декабря, поступило 344 тысяч обращений, из которых более 53 тыс. были решены. Более 184 тыс. обращений находятся в работе. Более 95 тыс. обращений не имели конкретного запроса, а еще 7 тысячам был дан мотивированный отказ. При этом на более 5 тыс. обращений были заложены средства в бюджет. Эксперт назвал эффективные способы заставить иностранные IT-компании соблюдать законы РФ 30 июня 2021, 16:57 Текст: Елена Лексина

«Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы. Однако у них есть обязанность добиваться от IT-гигантов исполнения отечественного законодательства», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, комментируя слова Владимира Путина о необходимости открытия западными интернет-компаниями представительств в РФ. «Российская Федерация должна отстаивать законные интересы своих граждан и бизнеса и не может игнорировать мировые регуляторные тенденции», – считает декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации. По словам эксперта, наличие в стране официальных представительств иностранных интернет-компаний имеет большое значение для выстраивания с ними эффективного диалога и вывода их деятельности из «серой зоны». В этой связи Виноградов напомнил об одобрении Совфедом законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет крупные иностранные цифровые компании открыть официальные представительства на территории России. «Наша страна не препятствует работе иностранного IT-бизнеса в своей юрисдикции, но должна следить за соблюдением своего законодательства всеми участниками рынка. Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы, считая блокировку крайней мерой. Однако у них есть обязанность добиваться от IT-гигантов исполнения отечественного законодательства», – подчеркивает Виноградов. Эксперт считает, что замедление трафика для недобросовестных онлайн-платформ может быть наиболее эффективной мерой для побуждения IT-гигантов к соблюдению российских законов и цифровых прав граждан. «В долгосрочной перспективе такая мера угрожает прибыли этих фирм. А ни одна частная компания не хочет терять деньги», – добавил он. «Российские регуляторы обязаны отстаивать конституционное право граждан на свободу слова и получение информации. При этом россияне и граждане других стран периодически сталкиваются с цензурой со стороны онлайн-платформ», – подчеркнул Виноградов. В среду в ходе ежегодной прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных соцсетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам. «Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить», – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского. Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. «Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил российский лидер. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности, для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее. Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич, активно выступавший в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов, назвал удаление своего аккаунта на Facebook местью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД