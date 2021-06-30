Началась прямая линия с Владимиром Путиным Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию Путин поблагодарил ОНФ и волонтеров за помощь в организации прямой линии 30 июня 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил представителей Общероссийского народного фронта и волонтеров, которые помогают обрабатывать вопросы россиян для прямой линии. «Мы постараемся сделать так, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным. … Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в этой работу и очень активно с администрациями самого разного уровня … работают для того, чтобы людям помочь», – заявил Путин. Он отметил, что многие вопросы уже обработаны, по другим работа продолжается. Путин поблагодарил добровольцев и волонтеров, которые «помогают рядовым гражданам страны». «И за это вам огромное спасибо», – добавил президент. Ранее в среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн. Их будут принимать и далее, до завершения эфира, передает ТАСС. Ведут прямую линию журналистки Екатерина Березовская и Наиля Аскер-заде. Длительность программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заранее не определена. «Россия-1», НТВ и Первый канал предварительно отвели на трансляцию мероприятия по три часа.

Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве 28 июня 2021, 13:05

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – цитирует сообщение Центрального телевидения КНР РИА «Новости». Напомним, Путин и Си Цзиньпин в понедельник провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок. Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений 28 июня 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. «Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», – сказал Путин, передает ТАСС. В то же время он сообщил, что в этом году приема в Кремле, который традиционно проходил в прошлые годы, не будет из-за пандемии коронавируса. «По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придется обойтись без приема. Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших», – сказал Путин. Он отметил, что учащиеся вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. «И, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан», – обратился президент к выпускникам, передает РИА «Новости». Также Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. «Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры», – сказал он. Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства. «Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», – сказал Путин. Путин повысил возраст для получения лицензии на оружие 28 июня 2021, 18:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении требований для отказа в выдаче лицензий на оружие и о повышении возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. «Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», – приводит РИА «Новости» текст поправок к закону «Об оружии». Исключения составят те, кто прошел или проходит военную службу или же службу в государственных военизированных организациях. Порог в 18 лет для получения охотничьего ружья разрешается оставить для коренных малочисленных народов страны. Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Кремль сообщил о переговорах Путина и Си Цзиньпина под высоким грифом секретности 28 июня 2021, 12:28 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проведет закрытую видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, ее проведут по специальному закрытому каналу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он подчеркнул, что само наличие такого канала свидетельствует об особом «доверительном партнерском характере отношений» между странами. Также в понедельник Путин проведет совещания с экспертами и со своей администрацией по подготовке прямой линии, добавил представитель Кремля. «Аналогичное совещание будет также завтра, тоже будет вестись подготовка», – указал он. Напомним, прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень по московскому времени. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщал, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в 200 млрд долларов к 2024 году. Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку 27 июня 2021, 13:33

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента

РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. «Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов...» – говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения – до 1 июля 2021 года. Также Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы – на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей. Ранее сообщалось, что Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Путин поручил кабмину доложить об обеспечении вакцинацией иностранцев в России 27 июня 2021, 13:15

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории России. «Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Китай отметил успешное развитие России под руководством Путина 28 июня 2021, 05:56

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Высшее руководство КНР уверено в успешном развитии России под руководством президента Владимира Путина, заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу. «Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», – приводит слова высокопоставленного китайского чиновника ТАСС. Как подчеркнул Го Ечжоу, в последние годы руководство России добилось значительных успехов в социально-экономическом развитии страны. «Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем России добиться еще более крупных успехов на пути развития», – добавил он. Ранее в июне Китай заявил о несостоятельности попыток вбить клин между Москвой и Пекином. Путин поручил разработать план уменьшения выбросов парниковых газов 27 июня 2021, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству создать план по снижению выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности использования лесов и земель. «В целях уменьшения накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза и с учетом ранее данных поручений разработать план мероприятий («дорожную карту») по снижению уровня углеродоемкости российской экономики», – говорится в тексте поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. При этом правительству необходимо предусмотреть сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной деятельности и увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов. Последний пункт глава государства поручил выполнить за счет повышения эффективности использования лесов и земель, а также «путем применения современных технологий лесовосстановления и агропромышленных технологий, обеспечивающих восстановление плодородия почв». Срок выполнения поручения – 1 октября 2021 года. Ранее президент Владимир Путин предложил выделить дополнительные 20 млрд рублей для очистки рек и внутренних морей России. Путин подписал закон о втором дальневосточном гектаре и о гектаре в Арктике 28 июня 2021, 18:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал позволяющий получать второй дальневосточный гектар закон тем, кто уже освоил один такой участок, документ также разрешает предоставлять землю в Арктической зоне по тому же механизму. Изменения направлены на упрощение выдачи участков в Арктике для строительства жилого дома, ведения хозяйства и осуществления любой другой хозяйской деятельности, передает ТАСС. Такие хозяйства, по мнению разработчиков закона, помогут вовлечь неиспользуемые земли в хозяйственный оборот и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. При этом механизм выдачи гектара в Арктике будет немного отличаться от механизма по выдаче дальневосточного гектара. Там люди смогут выбирать земли только на специально выделенных для этого арктических территориях, указанных в законе. О возможности предоставления второго гектара уже получившим первый говорил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в апреле. «. Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли», – отмечал глава правительства. Путин подписал закон о единой цифровой платформе в сфере занятости 28 июня 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на базе портала «Работа в России» единой цифровой платформы для предоставления госуслуг в сфере занятости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В материалах к закону на сайте Кремля отмечается, что общероссийская база вакансий «Работа в России» преобразуется в единую цифровую платформу для предоставления госуслуг в сфере содействия занятости населения. Граждане и работодатели смогут обращаться в службы занятости с использованием этой платформы, а также порталов государственных или муниципальных услуг. При этом сохранится и возможность очного приема в центрах занятости. Также закон совершенствует положения, касающиеся социальной защиты людей с инвалидностью. Квота для приема на работу лиц с ограничениями по здоровью будет считаться выполненной работодателями только в случае заключения с ними трудовых договоров Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, положения о квотировании рабочих мест – с 1 марта 2022 года. Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества 28 июня 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Москва и Пекин вывели отношения на беспрецедентную высоту, сделав их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил президент Владимир Путин в беседе по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. «К настоящему времени, следуя букве и духу договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве), нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали «отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы». «Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент, передает РИА «Новости». Путин также указал, что российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мире. «В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе», – сказал Путин. Он напомнил, что с 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. «Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли», – сказал Путин. Ранее Путин и Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок. Путин подписал закон о запрете участия в нежелательных НПО за рубежом 28 июня 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете гражданам России участвовать в деятельности нежелательных в стране неправительственных организаций (НПО) за пределами государства. Закон вводит запрет на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц», передает ТАСС. Также вводится новый квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной – посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства». Ранее в России признали американскую неправительственную организацию «Бард Колледж» нежелательной. Госдеп рассказал о результатах встречи Путина и Байдена 30 июня 2021, 01:30 Текст: Антон Антонов

Саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – заявил Блинкен. Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС. Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если Россия предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России посоветовала США брать пример с Крошки Енота, сказка о котором «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон о дополнительной финансовой помощи регионам 28 июня 2021, 18:30 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий привлекать дополнительную финансовую помощь в регионы страны. Закон призван снизить долговую нагрузку на бюджеты регионов, реструктуризировать долги, сменить коммерческие кредиты на бюджетные, передает РИА «Новости». Документ предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета страны региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов с погашением не ранее 2036 года включительно, и с платой за пользование средствами по ставке не более 3% годовых. Также устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Правительство также сможет в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов по ранее выданным бюджетным кредитам. Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами кредитов до 2029 года составит 218 млрд рублей. Минфин сможет финансировать бюджетными кредитами региональные бюджеты для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финорганизаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. Ставка по таким кредитам составит 0,1% годовых. Путин подписал указ о создании общероссийского центра защиты интеллектуальных прав 28 июня 2021, 14:42 Текст: Елизавета Булкина

В России будет создана общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю: Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», – цитирует документ ТАСС. Учредителем «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.