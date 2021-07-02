В Раде потребовали объяснить решение вывести женщин-военных на парад на каблуках

Захарова указала на невыполненные предвыборные обещания Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана об олигархах, проблемах с верховенством права и коррупции и напомнила предвыборные лозунги Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

«На Украине тихо проходит весьма важная кадровая ротация. Йоста Люнгман, многолетний постпред чрезвычайно важной для Украины международной структуры – Международного валютного фонда, покидает страну. Накануне отъезда обычно находящийся в тени представитель мировой финансовой структуры дал редкое интервью англоязычному украинскому СМИ Kyiv Post», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Почему именно англоязычному ресурсу? Возможно, чтобы меньше людей на Украине его прочитали», – предположила официальный представитель МИД России.

Как считает дипломат, «финансист старался быть сдержанным в формулировках». «Деньги любят тишину, а МВФ любит большую тишину. Он призывал к улучшению инвестиционного климата, мягко намекал на то, что потенциальные инвесторы «из раза в раз» выражают свою обеспокоенность ситуацией с верховенством права в стране, имущественными правами, коррупцией. Также господин Люнгман прочитал краткую лекцию по экономике», – сообщила Захарова, процитировав покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине: «Доминирование олигархов и бизнес-сообществ является тормозом для инвестиций. Если такое доминирование наблюдается, то оно начинает препятствовать конкуренции».

При этом, как отметила официальный представитель МИД России, «представитель МВФ на Украине был максимально деликатен и не сказал журналисту украинского издания Kyiv Post, какую именно страну он имеет в виду». «Как говорил в репризе Владимир Винокур: «Хорошо, можете не отвечать – потом сюрприз будет», – сыронизировала дипломат.

«В общем, путь государства к финансовой самостоятельности и экономической стабильности предстоит еще, если выражаться аккуратными фразами шведа, долгий», – резюмировала Захарова, после чего напомнила лозунги правящей на Украине партии «Слуга народа» и ее выдвиженца Владимира Зеленского, выигравших в 2019 году на Украине выборы.

«Олигархи опускают Украину» – предвыборный лозунг партии «Слуга народа», 9 января 2019 года. «Я хочу для украинцев всего, что я обещал как слуга народа, – остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику», В. А. Зеленский, 18 июня 2019 года», – напомнила официальный представитель МИД России.

«А вот таким предвыборный слоган стал через два года президентства «Слуги народа»: «Да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет. Берегите себя и своих близких. Слава Украине» (В. А. Зеленский, 4 июня 2021 года)», – обратила внимание Захарова.

«Но запомнился, конечно, больше всего лозунг героя Владимира Зеленского Василия Голобородько в одноименном сериале: «Из двух *** [плохих людей] выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется... И потом приходят эти ***[плохие люди] к власти. ***[Лгут] и ***[воруют], ***[воруют], и ***[лгут] – ударения разные, смысл один и тот же. И всем ***[все равно]!», – подытожила Захарова.

Напомним, 1 июля украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады от партии «Слуга народа» из-за невыполненного предвыборного обещания о референдуме по рынку земли. В четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.

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