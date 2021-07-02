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2 июля, пятница | Последнее обновление — 14:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Волге под Саратовом произошел крупный разлив нефти
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Раде потребовали объяснить решение вывести женщин-военных на парад на каблуках
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Депутаты Верховной рады Украины потребовали разъяснений от министра обороны Андрея Тарана по поводу планов вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию независимости страны на каблуках.
«Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 31 тыс. женщин, из них более 4100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тыс. женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?» – приводит слова вице-спикера Рады Елены Кондратюк РИА «Новости».
Она также заявила, что депутаты требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить обществу: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку такой обуви и кто понесет материальную ответственность за это. От министра обороны потребовали извиниться перед армией.
Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила в своем Telegram-канале, что депутаты партии вручили главе Минобороны и президенту Украины Владимиру Зеленскому туфли на каблуках, чтобы те «сходили на парад».
Накануне министерство обороны Украины в Facebook опубликовало пост о том, как женщины-курсанты военных институтов Украины тренируют строевой шаг к параду в День независимости. Сообщение министерства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.
Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель
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Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости».
По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями.
28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля.
Украинцев предупредили о риске начала голода
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Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости».
«Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».
По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области.
«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов.
Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В Кремле назвали Украину несамостоятельным государством
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Украина – несамостоятельное государство и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
«Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины», – отметил он.
В ответ на слова лидера Украины Владимира Зеленского про флаг Украины над Госдумой, Песков заявил, что над ней «развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор».
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.
Рада исключила русских из списка коренных народов Украины
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Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Такое решение на внеочередном заседании поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.
В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника
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Противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«30 июня благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко.
Отмечается, что в настоящее время изучается информация на флеш-накопителях БПЛА. При этом официальный представитель Народной милиции добавил, что уже имеются данные о принадлежности беспилотников подразделениям ВСУ.
Ранее в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.
Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом.
Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину
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ФРГ работает над тем, чтобы транзит российского газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранился, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.
«Нам известна польская критика касательно «Северного потока – 2», и мы очень открыто это обсуждали.<...> Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», – цитирует немецкого министра ТАСС.
Он пояснил, что переговоры по этой теме ведутся с Соединенными Штатами и с Украиной.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Толстой: Закон о коренных народах Украины вычеркнул 20 миллионов русских из общей истории
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Принятый украинской Радой закон о коренных народах, исключивший русский народ из их числа, «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.
«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», – заявил Толстой, передает РИА «Новости».
По его словам, «засевшие в Верховной раде откровенные нацисты», которых привела к власти и покрывает Европа, «своим решением о вычеркивании из истории 20 миллионов русских людей ведут к повторению событий второй четверти XX века».
Напомним, в четверг, 1 июля, Рада приняла закон «О коренных народах Украины», русские не включены в этот перечень.
В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
На Украине в этом году выступит рекордное число российских артистов
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Рекордное количество российских артистов выступит на Украине в 2021 году, в том числе Валерий Меладзе, Face, «Мумий Тролль», Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest.
В частности, до конца лета Украину посетит несколько десятков российских звезд, некоторые выступят не один раз. Певец Валерий Меладзе даст два концерта в июле – на фестивале Atlas Weekend и в Queen Country Club. Также у него запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне, передает «Страна.ua».
Кроме того, три концерта в июле даст рэпер Face, певец Jah Khalib выйдет на сцену трижды в летний период и дважды этой осенью, «Мумий Тролль» – пять раз в июле и августе, Hammali&Navai – четыре раза.
Также в начале июля в Киев приедет российский журналист Леонид Парфенов с презентацией своего фильма. На Украине планируют выступить в том числе комедийные артисты: стендапер Слава Комиссаренко даст пять концертов в течение следующего месяца, комик Евгений Чебатков – четыре. Стендапер Нурлан Сабуров в сентябре даст сольный концерт в Киеве, Харькове и Одессе, а комик Илья Соболев проедет туром по семи городам Украины.
«Российские артисты в Украине всегда были, есть и будут. Выступают регулярно, не впервые, вне зависимости от того, какие тут поднимают «волны». Дебютов уже давно нет, организаторы возят некоторых исполнителей уже по десятому кругу», – заявил совладелец и директор по маркетингу билетного оператора Сoncert.ua Дмитрий Чинь.
По мнению участников концертной индустрии, украинцы слушают ту музыку, которая им нравится, на понятном им языке, а из какой страны артист, зрителей интересует в последнюю очередь.
Ранее украинские пограничники из-за поездок в Крым запретили российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере въезд в страну сроком на три года. Кроме того, в апреле на Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову.
Украинская телеведущая обвинила министра культуры Украины в расизме
Украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в расизме.
Ашион рассказала, что шесть лет назад, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, она спросила у генпродюсера «1+1 медиа» Ткаченко, может ли она принять в нем участие, передает РИА «Новости».
По ее словам, ответ «был сногсшибательным». «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами...». Дальше – шок, море слез и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для «1+1» не вышла, на «Антонину» (собирательный образ зрителя «Плюсов») не похожа», – написала Ашион в Facebook.
Телеведущая отметила, что с тех пор прошло почти 6 лет, и вот она снова столкнулась с Ткаченко на фестивале, где и напомнила ему о том эпизоде. Однако министр отказался извиниться за свои слова. По ее словам, министр с улыбкой на лице спросил: «Так, а может мне еще извинения у Вас попросить?».
По его мнению, Ткаченко мог найти слова для деликатного отказа, а уже после случившегося «извиниться по-человечески». «А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк. Кому, как не телевизионным топ-менеджерам да министрам культуры продвигать идеи единства в разнообразии в Украине? Но, видимо, Александр Ткаченко про такое не слышал», – написала Ашион.
В свою очередь Ткаченко заявил, что в его прямых обязанностях продюсера не значилось проведение кастингов ведущих. По его словам, он «всегда смотрел и видел (так и есть до сих пор) перед собою личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и прочее», передает РИА «Новости».
«Жаль, что из-за неполучения позиции на нашем канале того самого холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я – за разнообразие и инклюзивность», – отметил Ткаченко.
Ранее государственный балет Берлина пообещал изменить репертуар после скандала из-за обвинений со стороны чернокожей балерины, которую вынуждали отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере».
Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Поселок на Украине решили переименовать в Нью-Йорк
Верховная рада Украины приняла проект постановления о переименовании поселка городского типа (пгт) Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.
Соответствующее решение в ходе заседания парламента поддержал 301 депутат, один выступил против, 25 воздержались. В пояснительной записке указано, что переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия, передает «Страна.ua».
«Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия «Нью-Йорк» поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины «О географических названиях», согласно которой переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае «необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий», – сказано в документе.
Также Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.
Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Поселение основали в 1877 году немцы-колонисты, заселившие украинские земли по приглашению императрицы Екатерины II (годы правления 1762-1796). В 1951 году власти Украинской ССР переименовали Нью-Йорк в Новгородское.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Захарова указала на невыполненные предвыборные обещания Зеленского
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана об олигархах, проблемах с верховенством права и коррупции и напомнила предвыборные лозунги Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».
«На Украине тихо проходит весьма важная кадровая ротация. Йоста Люнгман, многолетний постпред чрезвычайно важной для Украины международной структуры – Международного валютного фонда, покидает страну. Накануне отъезда обычно находящийся в тени представитель мировой финансовой структуры дал редкое интервью англоязычному украинскому СМИ Kyiv Post», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Почему именно англоязычному ресурсу? Возможно, чтобы меньше людей на Украине его прочитали», – предположила официальный представитель МИД России.
Как считает дипломат, «финансист старался быть сдержанным в формулировках». «Деньги любят тишину, а МВФ любит большую тишину. Он призывал к улучшению инвестиционного климата, мягко намекал на то, что потенциальные инвесторы «из раза в раз» выражают свою обеспокоенность ситуацией с верховенством права в стране, имущественными правами, коррупцией. Также господин Люнгман прочитал краткую лекцию по экономике», – сообщила Захарова, процитировав покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине: «Доминирование олигархов и бизнес-сообществ является тормозом для инвестиций. Если такое доминирование наблюдается, то оно начинает препятствовать конкуренции».
При этом, как отметила официальный представитель МИД России, «представитель МВФ на Украине был максимально деликатен и не сказал журналисту украинского издания Kyiv Post, какую именно страну он имеет в виду». «Как говорил в репризе Владимир Винокур: «Хорошо, можете не отвечать – потом сюрприз будет», – сыронизировала дипломат.
«В общем, путь государства к финансовой самостоятельности и экономической стабильности предстоит еще, если выражаться аккуратными фразами шведа, долгий», – резюмировала Захарова, после чего напомнила лозунги правящей на Украине партии «Слуга народа» и ее выдвиженца Владимира Зеленского, выигравших в 2019 году на Украине выборы.
«Олигархи опускают Украину» – предвыборный лозунг партии «Слуга народа», 9 января 2019 года. «Я хочу для украинцев всего, что я обещал как слуга народа, – остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику», В. А. Зеленский, 18 июня 2019 года», – напомнила официальный представитель МИД России.
«А вот таким предвыборный слоган стал через два года президентства «Слуги народа»: «Да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет. Берегите себя и своих близких. Слава Украине» (В. А. Зеленский, 4 июня 2021 года)», – обратила внимание Захарова.
«Но запомнился, конечно, больше всего лозунг героя Владимира Зеленского Василия Голобородько в одноименном сериале: «Из двух *** [плохих людей] выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется... И потом приходят эти ***[плохие люди] к власти. ***[Лгут] и ***[воруют], ***[воруют], и ***[лгут] – ударения разные, смысл один и тот же. И всем ***[все равно]!», – подытожила Захарова.
Напомним, 1 июля украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады от партии «Слуга народа» из-за невыполненного предвыборного обещания о референдуме по рынку земли. В четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
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В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов России и Украины
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов.
«Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».
По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
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