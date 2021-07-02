Попова: Все российские вакцины защищают от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все российские вакцины от коронавируса защищают от болезни.

«Сегодняшние вакцины, все, которые есть в Российской Федерации абсолютно, ученые говорят, что и те, которые есть в мире, они защищают от болезни», – сказала Попова, отметиы, что при встрече с вирусом может развиться болезнь, но она будет лёгкой, не вызовет осложнений в дальнейшем.

Также она добавил, что каждый новый штамм коронавируса чуть сильнее предыдущего, но это все равно тот же самый вирус. Она также заявила, что сейчас нужно привиться от COVID-19, чтобы вирус меньше мутировал, контактируя с людьми, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день каждый новый штамм говорит о том, что он чуть сильнее предыдущего, … но вместе с тем все равно это тот же самый вирус. … Сегодня нужно привиться, почему? Чем меньше вирус контактирует с разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать. Наша основная задача – остановить его распространение, … поэтому привиться нужно сегодня», – сказала она, передает ТАСС.

Также, по ее словам, «сегодня очевидно, это (коронавирус) не последняя в истории человечества такая пандемия».

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.