Дом над частной тюрьмой в Ленобласти засыпали песком и землей

Дом, под которым во Всеволожском районе Ленинградской области нашли «частную тюрьму», почти целиком засыпали песком и землей с помощью спецтехники.

На участке, где находится здание, остались следы гусениц от тяжелой техники, местная жительница рассказала, что работы по закапыванию спуска в помещения начались днем, передает РИА «Новости».

«Как только стало известно про этот участок, приехала техника», – пояснила соседка.

По ее мнению, правоохранители знали о подземном сооружении задолго до того, как о нем узнали СМИ, почти полтора года назад.

К передней части дома техника сгребла кучи песка и земли, спуски в подземную часть дома оказались перекрыты. Сам участок выглядит запущенным, земля перерыта, а в траншеях стоит вода. Забора вокруг участка нет.

Местные жители начали приезжать туда, чтобы посмотреть на подземную тюрьму.

Ранее СМИ писали, что подземная частная тюрьма, обнаруженная под дачным домом в коттеджном поселке «Новый Петербург» проходила по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.

После первых публикаций в понедельник об этом объекте к дому приехала тяжелая техника и засыпала вход в подземелья.