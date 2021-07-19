Частную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей

Подземная частная тюрьма, обнаруженная под дачным домом в коттеджном поселке «Новый Петербург» Ленинградской области, по словам источников, проходила по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. В настоящее время бункер уже засыпан землей.

Разрушенный дом с подземной тюрьмой расположен в полузаброшенном коттеджном поселке под Всеволожском Ленинградской области – в получасе езды от Петербурга. Бункер представлял собой копию помещений типичного следственного изолятора: внутри были камеры, пункт охраны, решетки и даже парковка и баня, под которой была найдена печь размером с человека. Каземат был тщательно замаскирован под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором.

Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что «подземный бункер (…) обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия. Также следователи работали с новым собственником данного участка».

По документам, поселок «Новый Петербург» занимает 20 гектаров, и хотя в нем размечено 160 участков, дома стоят только на шести. «Это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства. И с тех пор так никакого движения не было», – рассказывают местные власти «Комсомольской правде».

По их словам, странностей и подозрительной активности в поселке не было. «Просто подъезжали микроавтобусы. Совершенно обычные. Заезжали на участок за глухим забором – и все. Если бы мы знали, что там незаконная деятельность процветает… Но все было под домом, причем скрыто так, что даже собственник, который купил здание последним, не подозревал, что есть подземелье. (…) Только когда пол гаража упал, он увидел, что под домом что-то есть», – рассказали власти.

В настоящее время следственные действия на участке уже закончились. Издание 47news сообщило, что к дому с подземной тюрьмой приехала тяжелая техника и засыпала вход. Журналисты утверждают, что это произошло спустя час после выхода материала, а реакция последовала от Следственного комитета.

Издание пишет, что на участке «было перекопано все, что можно перекопать». Следователи делали экспертизы: вплоть до сравнивания замков в камеры и решеток с теми, что были установлены в старых и новых «Крестах», но ни подозреваемых, ни невольников не нашли. По информации издания, дело было засекречено.