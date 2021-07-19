ВОЗ призвала не спешить со снятием ограничений по коронавирусу

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19 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

Облик новой машины напоминает «старшего брата» – Су-57 istorijaoruzija/Telegram
Главной премьерой открывающегося во вторник авиасалона МАКС-2021 станет самолет, которых Россия не показывала долгие десятилетия – новый однодвигательный истребитель. То, как создается эта машина и какие характеристики она должна получить, свидетельствует об огромном прорыве в российском военном авиапроме. Подробности...
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Когда Украина станет Афганистаном

Если Киев лишится американского покровительства, Украина превратится в гигантскую «Свадьбу в Малиновке» Ленфильм, "Свадьба в Малиновке"
Киев может приступить к поискам нового покровителя вместо США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Это произойдет, если Америка заставит Украину выполнять Минские соглашения. Есть претензии у Киева и к ЕС. Недавно поддержки США лишился Афганистан, а ситуация в этой стране мгновенно вышла из-под контроля. Что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

От имени Франции выступил американизированный хам

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
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США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    ВОЗ призвала не спешить со снятием ограничений по коронавирусу

    19 июля 2021, 12:36

    Текст: Алина Назарова

    Пандемия еще не подошла к концу, нельзя повторять ошибок лета 2020 года с быстрым снятием коронавирусных ограничений, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

    «Несмотря на то, что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. Усталость от пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода. Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам», – заявил он, передает ТАСС.

    «Прошел год, в течение которого огромную нагрузку выдерживали наши системы здравоохранения, образования, домохозяйства, экономика, физическое и психическое здоровье, и сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку», – подчеркнул Клюге.

    В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются общественные меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, в результате этого, по его словам, распространяются более легко передаваемые варианты вируса. «Там, где уровень вакцинации невысок, особенно среди наиболее уязвимых групп населения, следствием становится увеличение числа госпитализаций, работа системы здравоохранения на пределе возможностей и потерянные жизни», – отметил представитель ВОЗ.

    В ВОЗ уточнили, что в Европейском регионе полностью от ковида вакцинировалось пока менее трети населения. «В настоящее время 41% населения Европейского региона получил одну дозу вакцины, а 29% полностью вакцинированы. Данные четко указывают на то, что пандемия не закончилась. Это касается даже стран, достигших высокого уровня вакцинации населения. Одной из наших самых больших проблем остается неравенство в доступе к вакцинации в регионе», – отметил Клюге.

    Он добавил, что спортивные и культурные мероприятия не должны стать «суперраспространителями» ковида, нужно «усиливать санитарные и социальные меры на время проведения таких мероприятий».

    Ранее американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения.


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    Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом

    16 июля 2021, 17:10

    Текст: Евгения Шестак

    В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК

    Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля.

    В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. 

    Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.

    Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. 

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    Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело»
       16 июля 2021, 15:53
    Фото: Ben Birchall/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения.

    Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature.

    После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках.

    «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело.

    Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции.

    Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID.

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    Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID

    17 июля 2021, 08:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата.

    Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.

    Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

    Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala.

    Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.

    О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам.

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    Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста
       17 июля 2021, 12:27
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан.

    Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT.

    Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.

    «А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии
       16 июля 2021, 19:51
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

    «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости».

    Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле.

    В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.

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    Белый дом назвал правдоподобной версию утечки коронавируса из лаборатории
       17 июля 2021, 15:08
    Фото: Cheng Min/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена придерживаются мнения, что версия утечки COVID-19 из лаборатории так же правдоподобна, как и теория о его природном происхождении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    По данным источников, разведка США придерживается версии природного происхождения вируса, но ряд высших должностных лиц в администрации, в том числе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, считают, что теория лабораторного происхождения так же правдоподобна. В ЦРУ, например, теорию об утечке COVID-19 из лаборатории сейчас воспринимают более серьезно, чем раньше, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в памятках, направленных аппаратом директора нацразведки в разведслужбы США, сотрудникам поручили изучить такие темы, как случаи обнаружения вируса у диких или домашних животных и спектр действий КНР в сфере биологических исследований.

    По мнению источников, в отчете, который получит Байден по окончании 90-дневного срока, скорее всего, не будет представлен окончательный вывод. Ожидается, что отчет будет содержать обе теории и списки их достоинств и недостатков.

    Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».

    Президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

    В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

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    В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян

    18 июля 2021, 20:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг порядка 60% по предварительным данным исследования института Пастера, заявил директор института Арег Тотолян.

    «Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», – заявил Тотолян в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений.

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    Доктор Мясников: Переболевшие ковидом после прививки станут пуленепробиваемыми

    18 июля 2021, 12:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил преимущество иммунитета, выработанного после вакцинации от коронавируса, перед иммунитетом, появившемся после болезни.

    В своем Telegram-канале Мясников рассказал о результатах исследований, которые изучали защитный иммунитет переболевших коронавирусом; не переболевших, но вакцинированных; переболевших коронавирусом и также вакцинированных.   

    «Иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже от новых штаммов – того же «дельта». Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммов, исключая «бета» – южноафриканский, там эффективность вакцин ниже. Иммунитет переболевших и вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных сегодня штаммов, включая «дельту», – написал эксперт.

    Он также отметил, сославшись на врача, проводившего исследование, что переболевшие коронавирусом «вряд ли тяжело заболеют повторно одним из новых вариантов коронавируса, скорее всего все пройдет в легкой форме. Но если они вакцинируются, то станут просто пуленепробиваемыми».

    Ранее Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации от коронавируса.

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    В Москве простились с музыкантом и актером Петром Мамоновым
       17 июля 2021, 11:40
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Вера Басилая

    В Донском монастыре Москвы состоялась траурная церемония прощания с основателем группы «Звуки Му», поэтом и актером Петром Мамоновым.

    Проститься с музыкантом пришли десятки людей: после завершения отпевания они выстроились у храма, чтобы молитвенным пением проводить гроб с телом покойного в последний путь. Присутствующие также почтили память Петра Мамонова продолжительными овациями, передает ТАСС.

    Траурный кортеж отправился в подмосковный город Верея, где музыкант жил более 20 лет. Согласно воле Мамонова, его похоронят на местном кладбище.

    Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет.

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    Заболевший COVID Боярский призвал россиян привиться
       18 июля 2021, 08:56
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом, призвав россиян привиться от COVID-19.

    «Спасибо что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме», – написал Боярский на своей странице в Instagram.

     

    Ранее жена артиста Лариса Луппиан сообщила, что он пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Она добавила, что Боярский переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса.

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    Первый случай коронавируса выявлен в Олимпийской деревне в Токио
       17 июля 2021, 07:24
    Фото: Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Токио заражение коронавирусом впервые выявили непосредственно в Олимпийской деревне, сообщают СМИ.

    Прежде COVID-19 фиксировали у спортсменов и членов команд либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. В Олимпийской деревне коронавирус выявили у члена иностранной сборной. NHK уточняет, что речь идет не о спортсмене. Не сообщается, гражданин какой страны заболел. Ранее коронавирус выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает ТАСС.

    Накануне члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста (старше 60 лет) и наличия хронических заболеваний.

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    Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

    17 июля 2021, 17:06

    Текст: Евгения Шестак

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.

    «Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства.

    Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля.

    Ранее Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID.

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    Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки

    16 июля 2021, 21:22

    Текст: Вера Басилая

    Повышенная и сильно растущая температура дольше 24-36 часов после прививки от коронавируса – повод обратиться к врачу, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «В случае <…> если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», – приводит слова министра ТАСС. При этом, отметил Мурашко, имеет значение, насколько сильно растет температура.

    По его словам, аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, в целом все используемые вакцины переносятся хорошо.

    Мурашко напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу.

    Ранее министр заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений.

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    Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии

    16 июля 2021, 17:15

    Текст: Евгения Шестак

    Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС.

    «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. 

    «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. 

    Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. 

    «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. 

    В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом.

    Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.

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    Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве
       16 июля 2021, 18:05
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

    «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00.

    Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ).

    По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна.  

    Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. 

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