ВОЗ призвала не спешить со снятием ограничений по коронавирусу

Пандемия еще не подошла к концу, нельзя повторять ошибок лета 2020 года с быстрым снятием коронавирусных ограничений, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Несмотря на то, что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. Усталость от пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода. Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам», – заявил он, передает ТАСС.

«Прошел год, в течение которого огромную нагрузку выдерживали наши системы здравоохранения, образования, домохозяйства, экономика, физическое и психическое здоровье, и сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку», – подчеркнул Клюге.

В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются общественные меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, в результате этого, по его словам, распространяются более легко передаваемые варианты вируса. «Там, где уровень вакцинации невысок, особенно среди наиболее уязвимых групп населения, следствием становится увеличение числа госпитализаций, работа системы здравоохранения на пределе возможностей и потерянные жизни», – отметил представитель ВОЗ.

В ВОЗ уточнили, что в Европейском регионе полностью от ковида вакцинировалось пока менее трети населения. «В настоящее время 41% населения Европейского региона получил одну дозу вакцины, а 29% полностью вакцинированы. Данные четко указывают на то, что пандемия не закончилась. Это касается даже стран, достигших высокого уровня вакцинации населения. Одной из наших самых больших проблем остается неравенство в доступе к вакцинации в регионе», – отметил Клюге.

Он добавил, что спортивные и культурные мероприятия не должны стать «суперраспространителями» ковида, нужно «усиливать санитарные и социальные меры на время проведения таких мероприятий».

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