Следователи озвучили четыре версии лобового столкновения поездов в Приамурье

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18 июля, воскресенье | Последнее обновление — 17:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В прокуратуре потребовали ужесточить обвинение сбившей детей москвичке
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Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина.
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Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду.
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Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия.
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В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Следователи озвучили четыре версии лобового столкновения поездов в Приамурье
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Следователи изучают четыре версии лобового столкновения поездов в Амурской области, которое прозошло в субботу, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК.
«Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования, потеря контроля за управлением одним из локомотивов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Напомним, в Приамурье столкнулись грузовые поезда, два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, возбуждено уголовное дело. Причиной столкновения двух грузовых поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста, сообщали в компании «Эльгауголь».
В минздраве региона отмечали, что трое пострадавших при столкновении находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.
Саакашвили раскрыл план американцев по захвату Донецка
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе Соединенные Штаты подготовили план по захвату Донецка.
Саакашвили утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города, передает РИА «Новости».
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили сообщил в интервью каналу «Украина 24».
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами.
Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии.
По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.
Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.
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Умер второй сбитый девушкой на переходе в Москве ребенок
Трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других в пятницу на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице, сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года», – приводит слова источника ТАСС.
Ранее Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался.
Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении.
СБУ «обязала» Шойгу явиться в Мариуполь
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Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий», соответствующий документ опубликовало украинское издание «Главком».
По версии издания, СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Служба безопасности Украины «обязала» Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также На Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
Стало известно о планах Британии развернуть тайную спецоперацию против России
Британские спецподразделения развернут тайную миссию против России и Китая, сообщает The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.
По его словам, особая воздушная и лодочная службы будут проводить более опасные операции по противостоянию другим государствам. Он также рассказал, что возглавит силы спецназначения морской пехоты, которые окажут помощь спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам в мире. Отмечается, что в состав группы войдут 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Тоттен считает, что целью спецподразделений будет сосредоточение на более сложных и комплексных заданиях против РФ и Китая, а для этого потребуются «знания и опыт настоящих специалистов».
Предполагается, что спецподразделения смогут работать с британской разведслужбой MI6 и будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР, добавляет издание.
Кроме того, в материале говорится, что спецподразделения займутся подготовкой военно-морских сил Великобритании у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.
23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
На восток Франции обрушилось наводнение
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На восток Франции обрушилось сильное наводнение, в департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщила префектура департамента.
«Служба прогнозирования наводнений выпустила «оранжевый» уровень опасности для реки Сей с уровнем подъема воды 3,4 м. [...] Пик паводка ожидается в середине дня. После этого уровень реки Сей должен достигнуть 3,44 м, что приблизит установление «красного» уровня тревоги – 3,50 м», – сообщается на сайте департамента.
Разливы реки наблюдаются в коммунах Луан и Сент-Круа-ан-Бресc. К концу вечера – началу ночи ожидается постепенный спад уровня воды в реке. Все государственные службы мобилизованы. Для оказания помощи пострадавшему населению задействованы 135 пожарных и 28 жандармов.
Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.
В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.
Сатановский: Шойгу может прибыть по вызову СБУ с эскортом в несколько дивизий
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Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ), которая «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий».
Эксперт поинтересовался, почему украинская сторона вызвала человека такого калибра, как Шойгу, в Мариуполь, а не в Киев. «Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж...» – написал он в своем Telegram.
Сатановский напомнил, что в середине прошлого века кое-кто очень хотел увидеть Москву. По его словам, их мечта в итоге сбылась, когда по московским улицам провели колонны, «не триумфальным маршем, как они когда-то по Парижу прошли, а в качестве военнопленных».
«Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось – к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» – отметил эксперт.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». По версии издания «Главком», СБУ вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».
Напомним, в августе 2016 года Юрий Луценко, занимавший в то время пост генпрокурора Украины, заявил о планах Киева «конфисковать» якобы находящееся на Украине имущество министра обороны России Сергея Шойгу. 5 августа 2014 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Шойгу по подозрению в финансировании «террористических организаций» ДНР и ЛНР, а также «в призывах к нарушению территориальной целостности Украины». Также на Украине обвинили Шойгу в якобы организации участия «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
Прагу раскритиковали за необоснованные обвинения в адрес Москвы
Автор чешского издания Casopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти республики за необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице и реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав.
Колумнист отметил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав – ставит различные условия для возобновления диалога с Россией и требует у нее возмещения ущерба, передает РИА «Новости».
«Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана», – заметил Шебестик.
По его мнению, определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Автор назвал такое поведение саботажем национальных и государственных интересов. Эти люди хотят, чтобы чешский народ остался один, брошенный, беспомощный и полностью зависимый от западных держав и их крупного капитала, пишет он.
«Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. <…> На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие», – подчеркнул обозреватель.
Небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Те, кто ведет Чешскую Республику по этому пути, пытаются уничтожить ее автономность, убежден Шебестик.
Русофобы и их подпевалы, пытающиеся активно найти «российский след» у взрывов во Врбетице, игнорируют принципиально важные вопросы этого дела. Необходимо выяснить, что хранилось на этих складах; как там обращались с боеприпасами; контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными эти сделки, рассуждает колумнист.
«Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице», – подытожил автор.
Напомним, 1 июля посла Чехии вызвали в МИД России в связи с заявлениями Праги по поводу компенсаций ущерба от взрывов во Врбетице. В конце июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что руководство республики не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице.
Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что претензии Праги к Москве по инциденту со складом боеприпасов во Врбетице трудно комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией.
Россия указала США на необходимость отчитаться в СБ ООН по Афганистану
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События в Афганистане не являются логически завершенной американской операцией, Соединенные Штаты и входящие в коалицию страны ни разу не пришли в СБ ООН и ни разу не отчитались о своих действиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, <…> что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
«США и <…> те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез [ООН] и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции [США]», – подчеркнула дипломат.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
В понедельник Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Саакашвили понадеялся на расширение границ Украины «по Кавказ»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.
Саакашвили отметил, что у Украины «более менее» есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет проблем – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная, передает РИА «Новости».
«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов – «от Сяна по Кавказ – великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», – заявил экс-президент Грузии в интервью телеканалу «Украина 24».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о притязаниях Украины на Крым, Кубань, Ростов и даже Брянск.
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Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей.
«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter.
Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.
После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице.
Летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в Москву
Следовавший из Москвы в Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в российскую столицу, следует из информации на онлайн-табло компании.
Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17.21 мск, а в 21.31 вернулся туда же. Как сообщило Associated Press, в субботу в Португалии началась забастовка работников аэропортов, по стране отменены свыше 200 рейсов, передает РИА «Новости».
Напомним, 2 июля летевший из Красноярска в Китай грузовой Boeing 737 компании «Атран» подал сигнал тревоги, после чего вернулся в аэропорт убытия. Кроме того, 23 мая вылетевший из Екатеринбурга в Петербург самолет вернулся в аэропорт отправления из-за птицы в турбине.
Кудрин назвал причины развала СССР
Одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования, передает «Коммерсант».
«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х – это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», – пояснил глава Счетной палаты.
Кудрин отметил, что развал СССР никто не прогнозировал. «Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала СССР» – сказал Кудрин, добавив, что нынешним российским властям необходимо сделать из этого определенные выводы.
Ранее президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР.
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии
Состояние здоровья певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, остается стабильно тяжелым, сообщила ее представитель.
«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», – сообщила она РИА «Новости», добавив, что не может комментировать сведения, которые являются врачебной тайной.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Наличие мельдония в пробах гребцов сборной России подтвердилось
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Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
«Вскрытие проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», – цитирует ТАСС Свирина.
В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были выступить Моргачев и Сорин.
Напомним, 7 июля стало известно, что в пробах гребцов сборной России Никиты Моргачева и Павла Сорина, сданных 17 июня на тренировке в Греции, нашли мельдоний.
Украинских пограничников избили и лишили оружия на границе с Россией
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На границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие, сообщило МВД Украины.
«Ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – сообщается на сайте ведомства.
Позже правоохранители сумели вернуть отобранное оружие, но подозреваемых пока не задержали. Злоумышленникам в случае поимки грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
После инцидента решено усилить охрану участка границы.
В начале декабря 2020 года в ФСБ сообщали о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.
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