На восток Франции обрушилось наводнение

На восток Франции обрушилось сильное наводнение, в департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщила префектура департамента.

«Служба прогнозирования наводнений выпустила «оранжевый» уровень опасности для реки Сей с уровнем подъема воды 3,4 м. [...] Пик паводка ожидается в середине дня. После этого уровень реки Сей должен достигнуть 3,44 м, что приблизит установление «красного» уровня тревоги – 3,50 м», – сообщается на сайте департамента.

Разливы реки наблюдаются в коммунах Луан и Сент-Круа-ан-Бресc. К концу вечера – началу ночи ожидается постепенный спад уровня воды в реке. Все государственные службы мобилизованы. Для оказания помощи пострадавшему населению задействованы 135 пожарных и 28 жандармов.

Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.