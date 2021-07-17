Лидер партии «Новые люди» назвал ошибочным призыв «Яблока» к локдауну Эксперт назвал места, где в ходе выборов можно смотреть трансляции с избирательных участков 17 июля 2021, 15:40 Текст: Евгения Шестак

«Наблюдение с помощью видеотрансляций теперь будет осознанным и ответственным. Институт независимого общественного наблюдения в Российской Федерации выходит на совершенно новый уровень и становится более профессиональным», - рассказал газете ВЗГЛЯД член исполкома Корпуса «За чистые выборы» Георгий Багирян. «У граждан, готовых реализовать свои избирательные права, есть гарантированная законом возможность осуществлять контроль за выборными процессами», - полагает Багирян. По его словам, любой гражданин, который действительно хочет внести вклад в демократизацию и легитимацию выборных процессов в России, для наблюдения за выборами может прийти в общественный штаб, штаб кандидата или партии и без ограничений смотреть трансляции с участков.



«Более того, возможности граждан на этом не ограничиваются. Отечественное избирательное законодательство гарантирует право граждан становиться общественными наблюдателями, чтобы лично осуществлять мониторинг и наблюдение за ходом выборов в дни голосования непосредственно на избирательных участках», - подчеркнул эксперт. В среду Центризбирком утвердил порядок видеонаблюдения на участках в ходе выборов в Госдуму, – видеокамеры установят на около 50 тыс. избирательных участков, на которых голосуют более 80% избирателей. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, благодаря системе «можно зафиксировать весь процесс голосования». Трансляция с участков будет идти все три дня голосования и две ночи (первого и второго дней голосования). При этом съемка будет непрерывной, а запись с камер будет храниться в течение одного года. Объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках будут места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что общественные наблюдатели на избирательных участках значительно усилили независимый контроль на выборах последних лет, а видеонаблюдение является дополнительным механизмом, который позволит всем заинтересованным сторонам параллельно контролировать процесс. «Общественное наблюдение «встряхнуло» работу избирательных комиссий. Все понимают, что независимые наблюдатели работают в условиях абсолютной открытости», – рассказала глава ЦИК. Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Главврач оценил идею «Единой России» организовать отдых для детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 12:04 Текст: Елена Лексина

«В период пандемии дети врачей в какой-то степени недополучают родительского внимания и больше обычного переживают, поэтому здесь очень важна поддержка государства», – сказал газете ВЗГЛЯД главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, комментируя предложение «Единой России» отправлять детей медиков из «красных зон» на отдых в оздоровительные лагеря. «Я поддерживаю эту инициативу «Единой России», – отметил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (первый ковидный госпиталь в Московском регионе) Андрей Осипов. По его словам, медики из «красных зон» напряженно работают уже более года. «И в некоторые периоды развития пандемии врачи были буквально отдалены от семьи, так как жили в специальных общежитиях в целях обеспечения безопасности своих родных», – отметил главврач. «Они не видели свои семьи по несколько месяцев. Более того, сейчас медики продолжают работать в таком же режиме, что не очень хорошо сказывается на их семьях. В какой-то степени дети врачей недополучают родительского внимания и больше обычного переживают», – пояснил Осипов. «Поэтому инициатива «Единой России» очень своевременна. Важно, чтобы дети медиков отдохнули в оздоровительных лагерях и набрались сил, потому что COVID-19 никуда не денется в ближайшее время», – заключил собеседник. В четверг первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил, что партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более одной тысячи детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Госдума обсудит с представителями МИДа нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному 15 июля 2021, 16:53 Текст: Елена Мирошниченко

В пятницу, 16 июля, в МИД России состоится выездное заседание Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил глава Комиссии Василий Пискарев. «Парламентарии намерены обсудить с руководством МИД России нестыковки в недавнем докладе ОЗХО, где сообщалось о подключении экспертов организации по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России», – сообщается в Telegram-канале Комиссии. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Пушилин подтвердил, что россияне из ДНР будут голосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области 15 июля 2021, 15:40 Текст: Ксения Панькова

Живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании», – сказал Пушилин на форуме «Россия – Донбасс. Единство приоритетов», передает РИА «Новости». Ранее информированный источник в Москве сообщил, что получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно. Напомним, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию». Совет Думы принял заявление по поводу однополых браков 16 июля 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Совет Госдумы принял заявление «В связи с решением Европейского суда по правам человека с требованием признания в Российской Федерации однополых браков», депутаты назвали это навязыванием чуждых ценностей. «Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам ценностей. Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции РФ», – сообщил председатель Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС. В тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и «является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории» страны. Напомним, ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно. В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар. ВЦИОМ: За список «Единой России» готовы проголосовать 40% опрошенных 16 июля 2021, 19:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

40 % россиян, из числа тех что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, намерены голосовать за «Единую Россию». Об этом говорят результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведен по двум различным методикам. В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты двух исследований, посвященных предстоящим выборам в Госдуму: параллельно проводились поквартирный и телефонный соцопросы. В ходе поквартирного опроса респондентам впервые предъявлялись не только перечень партий – участниц выборов, но и список лидеров от каждой партии. Из тех, кто был опрошен в ходе поквартирного опроса и уверен, что будет голосовать, 40% проголосовали бы за «Единую Россию». 14% респондентов намерены проголосовать за КПРФ, 11% – за ЛДПР, а 10% – за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди уверенных в своем участии в голосовании респондентов телефонного опроса 30% проголосовали бы за «Единую Россию», 18% – за КПРФ, 10% – за ЛДПР и 9% за «Справедливую Россию». Среди опрошенных поквартирно, 36% уверены, что примут участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года, 15% ответили, что скорее всего это сделают (41% и 21% соответственно среди респондентов телефонного опроса). «Раньше ВЦИОМ ограничивался телефонными опросами, а сейчас решил в ходе избирательной кампании дополнить эти исследования поквартирными опросами, чтобы потом сравнить и вывести среднее значение. Думаю, сделано это было для того чтобы снять обвинения центра в ангажированности, неправильных методиках и так далее со стороны «диванных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Выборки и методы, которые использовали социологи в этих опросах, давно апробированы в мире, описаны в профессиональной литературе. Подобное сочетание методов опроса продиктовано стремлением достичь более научно строгого результата», – отметил политолог. Мартынов подчеркнул – цифры, опубликованные ВЦИОМ, в целом соответствуют оценкам предпочтений избирателей, которые ранее давало экспертное сообщество. «До 40 % у «Единой России», примерно, по «10 +» у КПРФ и ЛДПР, и порядка 7 % у «Справедливой России», – перечислил эксперт. – Социологи сейчас подтвердили предположения политологов, причем в максимальной корректной форме опроса по двум методам». «То, что кроме простого наименования партий в опросах были задействованы лидеры их федеральных списков очень важно, поскольку представляет более адекватно общественное мнение, – сказал Мартынов. – Многие голосуют не столько за партии, сколько за их первых лиц. Понятно, что у «Единой России» было больше возможностей пригласить в «выборные лидеры» таких ярких и всем известных людей как Сергей Шойгу и Сергей Лавров». Всем участникам кампании и наблюдателям важно иметь достоверные данные, которые дает такой двойной портрет общественного мнения, с учетом не только партийных брендов, но и персоналий, добавил собеседник. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В ЦИК прояснили ситуацию с регистрацией кандидатов в Госдуму от РПСС 15 июля 2021, 19:29 Текст: Михаил Мошкин

Пять кандидатов от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) будут баллотироваться в Госдуму одновременно по федеральному списку и по одномандатным округам. Среди этих пяти – Дмитрий Потапенко и Виктория Мироновой, – пояснил газете ВЗГЛЯД член ЦИК Евгений Шевченко. Так он прокомментировал заявление депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, которая ранее отказывалась идти на думские выборы от РПСС, т.к. партия не выдвинула в Москве Потапенко и Миронову. «По закону о выборах, партии могут не позднее чем за 55 минут до начала голосования выдвинуть любого из списка заверенных федеральных кандидатов по одномандатному округу, на который ранее партия не выдвинула кандидатов», – пояснил член Центризбиркома Евгений Шевченко. «Сегодня две партии – «Гражданская платформа» и РПСС воспользовались такой возможностью. Они представили по пять кандидатов из заверенного списка федеральных кандидатов для баллотирования по одномандатным округам. РПСС, в частности, выдвинула по московскому 196 округу Викторию Миронову, а по 197 округу – Дмитрия Потапенко. То есть, люди будут баллотироваться и по федеральному списку, и по одномандатному округу», – рассказал член ЦИК по завершении прошедшего в четверг заседания. Как сообщает ТАСС, ранее в четверг депутат Мосгордумы Елена Шувалова (3-й номер в федеральном списке РПСС) заявила, что отказалась баллотироваться в Госдуму от этой партии. Такое решение она объяснила тем, что РПСС якобы не выставила в столичных одномандатных округах сильных кандидатов – в том числе, Викторию Миронову. «Для меня совершенно очевидно, что ее сняли в угоду Валерию Рашкину», главе московского горкома КПРФ, который намерен баллотироваться в Госдуму по 196-му округу, утверждала Шувалова на своей странице в Facebook. Но, как следует из разъяснения Евгения Шевченко, эти утверждения не соответствуют действительности – и Миронова, и другой сильный кандидат Потапенко (4-й номер в федеральном списке) будут баллотироваться. На заседании в четверг ЦИК заверил списки кандидатов от РПСС. Общефедеральную часть возглавил лидер партии, журналист Максим Шевченко, далее следуют – член президентского Совета по правам человека Иван Засурский, Шувалова, Потапенко. Первую пятерку замыкает депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин. Кроме того, Центризбирком заверил списки (общефедеральный и список одномандатников) партии «Новые люди», который возглавляет Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также утвержден список кандидатов-одномандатников, которые баллотируются от «Коммунистов России». Выборы-2021: Глава ДНР решил стать единороссом, лидер «Справедливой России» предложил платить россиянам за прививку 16 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин,

Андрей Резчиков

Глава ДНР Денис Пушилин решил подать заявление о вступлении в «Единую Россию». Справороссы призвали попросту платить гражданам за вакцинацию. «Яблоко» потребовало снова ввести локдаун по всей стране. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова передумала идти на выборы с партией Максима Шевченко. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление о приеме в партию «Единая Россия». «Конечно, буду», – сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос. «Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным», – добавил глава ДНР. Свое обещание Пушилин озвучил по итогам форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов», в работе которого участвовала прибывшая из Москвы делегация единороссов. Ранее на форуме заработала площадка для записи в ряды «Единой России». Ранее Пушилин объявил, что живущие на территории его республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму, правда, для этого им придется выехать в Ростовскую область. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов осудил предложение Роспотребнадзора устроить конкурс между регионами за лучшие показатели по вакцинации. Миронов призвал не раздавать «гранты» чиновникам, а материально поощрять самих россиян. По его мнению, «гранты» и другие меры поддержки надо давать не чиновникам, а рядовым гражданам – в качестве поощрения вакцинации. «Тогда и принуждать к прививке никого не придется», – заключил Миронов. Ранее Роспотребнадзор предложил выделять на конкурсной основе бюджетные средства регионам, признанным «свободными от COVID-19». Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Исключенная из КПРФ депутат Московской городской думы Елена Шувалова отказалась баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Как сообщает «Коммерсант», Шуваловой не понравились итоговые списки кандидатов в депутаты Госдумы, которые РПСС подала в ЦИК. В них, по ее словам, фигурируют трое представителей «Коммунистов России». В одномандатных округах «против вполне приличных представителей КПРФ» РПСС выдвинула малоизвестных и «слабых», посетовала Шувалова. В частности, по ее мнению, РПСС нарочно не стала выставлять сильного конкурента для главы столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина. По мнению Шуваловой, такой список означает, что кандидаты от РПСС окажутся спойлерами по отношению к КПРФ, а для нее лично такой подход неприемлем. Появление в рядах единороссов Дениса Пушилина, без сомнения, даст «Единой России» новые голоса в Донбассе, сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Как на руководителя республики, на него ориентируется большинство, – отметил эксперт. – Он ведь не просто выразил желание вступить в партию, а объяснил на чем его желание основано: единороссы конкретно помогают региону. С другой стороны, решение Пушилина значимо и для ЕР. У нас ряд патриотов пытаются забрать себе тему ДНР и ЛНР, как будто только они ею занимаются, а «Единая Россия» – ни при чем. Однако она в Донбассе очень даже при чем», – подчеркнул политолог. «По-моему, одно другому никак не мешает», – так прокомментировал Матвейчев спор Сергея Миронова с Роспотребнадзором. «То есть здесь важны как усилия руководителей регионов по организации массовой вакцинации, так и непосредственная мотивация для простых граждан сделать прививку. На мой взгляд, материальные стимулы можно использовать в разной форме – не только розыгрыш призов, но и прямая выплата», – считает политолог. Предложение лидера эсеров отличается от свойственного этой партии популизма конструктивным содержанием – и, скорее всего, пойдет на пользу ее рейтингу, отмечает Матвейчев. «Противники вакцинации не пойдут на нее и за деньги, а большинству избирателей СР такая идея покажется нормальной. Вреда партии уж точно не принесет», – уверен эксперт. «Требовать нового локдауна – это выстрел «яблочников» себе в ногу», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Кто за них будет голосовать с такими предложениями? – недоумевает политолог. – Они, видимо, посмотрели на верхушку своего электората и увидели, что эти люди паникуют. И тогда они решили, что локдаун можно выдвинуть как предвыборный лозунг». По мнению эксперта, это ошибка. «По идее, «Яблоко» должно представлять предпринимателей, а для них локдаун недопустим ни в какой форме. Все это говорит о том, что они свой электорат просто не знают», – заключил Данилин. «Уход Шуваловой для РПСС – это совсем не смертельный удар, не на одном депутате Мосгордумы держится эта партия. У них есть и другие известные фронтмены», – прокомментировал Данилин неожиданный отказ Елены Шуваловой баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости. «РПСС – это своего рода политический Франкенштейн. Он может нравиться определенным и очень разным избирателям своей непривычной фрагментарностью лидеров и идеологий. Поэтому отпадение Шуваловой может и отвратит часть электората, но незначительную», – полагает собеседник. Что касается политической судьбы самой Шуваловой, то политолог считает ее шаг неудачным. «Ее взяли в хорошую организацию, доверились ей. А она их в самом начале кампании кинула. Не думаю, что Шувалову скоро вновь позовут в какую-то серьезную структуру – слишком много скандалов и капризов», – полагает Данилин. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперты: Видеонаблюдение охватывает все этапы голосования, в том числе и в ночное время 14 июля 2021, 20:34 Текст: Елена Мирошниченко

Процедура видеонаблюдения позволит в ходе выборов в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней, проследить за всеми этапами голосования, в том числе и в ночное время, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. «Беспрецедентные меры по использованию видеонаблюдения, видеофиксации в течение всех трех дней голосования и во всех субъектах Российской Федерации смело можно назвать уникальным опытом, ведь нигде в мире такого нет. Сейчас у избирателей, экспертов и оппонентов точно не возникнет вопросов к сохранности бюллетеней в сейф-пакетах, сейфах, в ночное время, а если возникнут, то можно будет посмотреть видеозапись, оперативно дать объективную оценку происходившего», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. «Во всей этой истории есть только один минус, ведь кто-то не заработает денег, политических баллов на видеомонтаже и массовом распространении фейковой информации в интернете», – добавил он. Член общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России Владислав Шиндяев также отмечает, что видеонаблюдение будет охватывать все этапы голосования, в том числе и в ночное время. «Когда возникает вопрос о сохранности бюллетеней, сохранности списков избирателей, сохранности ящиков для голосования – все эти аспекты будут видны в процессе видеонаблюдения. Это важный шаг к тому, чтобы выборы по-настоящему были открытыми и доступными для желающих узнать, насколько выборы проходят законно, и удостовериться в том, что результаты не сфальсифицированы, а выборы прошли полностью легитимно», – отметил он. Ранее Центризбирком утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов в Госдуму, видеокамеры установят на около 50 тыс. избирательных участков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Лидер партии «Новые люди» назвал ошибочным призыв «Яблока» к локдауну 16 июля 2021, 22:08 Текст: Вера Басилая

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что инициатива лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похожа на попытку угодить тем, кто считает, что эпидемия рассосется сама собой. «Сейчас много езжу по стране. Города и регионы разные, а люди говорят об одном: что устали от ограничений, хотят нормально жить и работать! После этого вдвойне неожиданно читать о новой инициативе Николая Рыбакова», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Нечаева, заявление лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похоже на попытку угодить тем, кто желает сидеть сложа руки и ждать, пока эпидемия рассосется сама собой. «Опыт европейских государств показал, что не рассосется. И деньги потратим, и вирус не остановим. Угрозы, с самого начала нелепые, теперь перестают работать вовсе», – считает Нечаев. Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей 16 июля 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей. Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время «Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России». Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах. ЦПК: ЕР на выборах в это воскресенье получила бы 120 мандатов по федеральному округу 16 июля 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, то «Единая Россия» получила бы по федеральному округу 53,3% мандатов или 120 мест в Госдуме, говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Рейтинг «Единой России» растет вторую неделю подряд, за прошедшую неделю он увеличился на 1%, , «Справедливая Россия – За правду» потеряла 1 п.п. Согласно текущим данным, пятипроцентный барьер преодолевают четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За Правду». Учитывая правила распределения мандатов, закрепленные в действующем законодательстве, приблизительные итоговые результаты в процентном соотношении, согласно общему рейтингу, выглядят следующим образом: у «Единой России» – 31%, у КПРФ – 11 %, у ЛДПР – 10%, у «Справедливой России» – 6%, говорится в исследовании ЦПК. Получается, что каждая из партий, прошедшая политический барьер, получит следующее количество мандатов по федеральному округу: «ЕР» – 53,3%, КПРФ – 19,1 %, ЛДПР – 17,3%, «Справедливая Россия – За правду» – 10,2%. В результате за неделю «Единая Россия» добирает еще четыре мандата (всего 120). У КПРФ и ЛДПР показатели стабильно не меняются– 43 и 39 мандатов, соответственно. «Справедливая Россия – За правду» теряет рейтинг и четыре мандата. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: ЕР заручилась поддержкой Донбасса, в ЛДПР возмущены QR-тату 15 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин,

Рафаэль Фахрутдинов

«Единая Россия» откроет постоянные центры поддержки на территории ДНР и ЛНР. РПСС заверила списки своих кандидатов в Центризбиркоме. Миронов потребовал сажать на 10 лет владельцев микрокредитных организаций за раздачу россиянам займов под залог жилья. В ЛДПР потребовали от правоохранителей проверить действия бизнесменов, предложивших нарисовать москвичам временные «татушки» с QR-кодами. В Луганск на форум с участием лидеров ДНР и ЛНР прибыла делегация «Единой России». Ее возглавляет первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутат отметил «огромное желание жителей Донбасса интегрироваться в огромный русский мир, жить с Россией вместе». По его словам, паспорта РФ получили уже 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик. Водолацкий предложил открыть там для них постоянные центры информационной и правовой поддержки. Другой депутат, единоросс Артем Туров пообещал, что предложения живущих в Донбассе россиян найдут отражение в народной программе правящей партии. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил признательность единороссам за поддержку, сообщает сайт партии. По словам Пасечника, благодаря инициативам «ЕР», в том числе и на законодательном уровне, жители Донбасса твердо уверены в своем мирном будущем. Центризбирком заверил федеральный список из 246 членов Российской партии свободы и справедливости (РПСС) для участия в выборах в Госдуму. Другим постановлением ЦИК утвердил список одномандатников от партии по 99 округам. Среди кандидатов – лидер партии, журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский, бизнесмен Дмитрий Потапенко, пишет ТАСС. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал сажать «черных кредиторов» на 10 лет – за выдачу микрозаймов под залог жилья. По его словам, «закон об уголовной ответственности для «черных кредиторов» не работает, и микрофинансовые организации продолжают давать кредиты под сумасшедшие проценты под залог жилья. Выдачу таких кредитов надо перевести в разряд тяжких преступлений, считает Миронов. По действующему закону, микрофинансовую организацию сперва можно дважды привлечь только к административной ответственности за выдачу микрокредитов под залог жилья или автомобиля, напомнил лидер справедроссов. И только после этого, в случае выдачи кредитов на сумму более 2,2 млн рублей, таких кредиторов можно привлечь к уголовной ответственности. «Ушлые дельцы ломают жизни и судьбы людей, но закон по-прежнему считает это нетяжким преступлением. Государству пора встать на защиту граждан», – заявил Миронов. Сенатор, член высшего совета ЛДПР Елена Афанасьева предложила дать юридическую оценку действиям одной из частных столичных компаний по доставке еды, предложившей делать привитым от ковида москвичам временные татуировки с QR-кодом. По ее мнению, такими проектами должны заинтересоваться правоохранительные органы, «поскольку фактически речь идет о нарушении прав человека». Афанасьева напомнила, что в истории уже была практика татуировать людей номерами – в нацистских концлагерях. «Такое отношение к людям как к скоту недопустимо», – цитирует сенатора сайт партии. При этом сама Афанасьева, по ее словам, прошла вакцинацию. Комментируя приезд делегации «Единой России» в Луганск, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко предположил, что именно этой партии на выборах в сентябре достанется «львиная доля голосов» жителей Донбасса. «Также собрать какие-то проценты может КПРФ – на фоне ностальгии местных жителей по советскому прошлому», – добавил эксперт. Хотя в списках их конкурента – партии «Справедливая Россия» – появился писатель, активный участник войны в Донбассе Захар Прилепин, это обстоятельство все равно не поможет эсерам успешно соперничать в этом регионе с единороссами, уверен Минченко. «В целом по России электорат, который ставит во главу угла именно патриотическую составляющую, имеет очень широкую палитру выбора. На выборы идет много партий, «качавших» тему Донбасса. А для эсеров это направление относительно новое, они начали активно использовать донбасский конфликт в своей риторике только с появлением Прилепина. Поэтому я бы не сбрасывал тут со счетов и ЛДПР, и «Родину», которые двигали тему Донбасса гораздо раньше эсеров», – пояснил эксперт. Тот факт, что РПСС успешно прошла регистрацию в ЦИКе, должен больше всего беспокоить «Справедливую Россию», считает Минченко. Раньше партия, которую теперь возглавляет Шевченко, именовалась «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС) и соответственно многие эксперты воспринимали ее как конкурента для КПРФ, как неприятный «подарок» для Геннадия Зюганова. «Сейчас же складывается другая ситуация. Тот «процентик», который РПСС может получить – это в чистом виде голоса «Справедливой России», которая допустила размывание своего бренда после слияния с двумя другими партиями. В итоге у нас уже три партии со словом «справедливость» в названии, и это путает избирателей. Поэтому для эсеров критически важно, в какой последовательности партии будут представлены в бюллетене. Только если название «Справедливой России» будет напечатано выше, эсеры смогут не отдать свои голоса РПСС», – предупредил аналитик. Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал популизмом призывы отправлять в тюрьму микрокредиторов. «Вряд ли эта инициатива «Справедливой России» будет реализована. Мы не можем изначально зафиксировать злой умысел у кредитора лишь на том основании, что он одолжил денег дееспособному гражданину под залог жилья. Мы должны исходить из идеи об отсутствии такого умысла. Иначе получается, что мы записываем сразу целую линию кредиторов в преступники. Это будет нарушением прав этих людей», – считает Данилин. По словам эксперта, под залог жилья чаще всего выдаются крупные суммы. «Поработать с процентами под кредит можно, – в сторону их уменьшения, а вот так рубить с плеча не стоит. Среди компаний по выдаче микрокредитов есть и добросовестные, а есть «черные кредиторы». Это разные вещи. Если бы Миронов предложил в принципе запретить все микрокредитные организации, в этом хотя бы была последовательность. И такой призыв имел бы гораздо больший электоральный эффект. А так – ни два, ни полтора», – пояснил политолог. Данилин полностью согласен с позицией сенатора Елены Афанасьевой по поводу татуировок в виде QR-кодов о сделанной прививке. «Не знаю, это позиция партии или личная инициатива Афанасьевой, но в целом для репутации ЛДПР – хороший шаг. Ее призыв привлечет симпатии избирателей», – считает политолог. «Инициатива набивать москвичам временные татуировки с QR-кодом – глупа и аморальна. Это провокация не только по отношению к христианам, считающим такую маркировку репетицией прихода Антихриста. Даже просто в виде модной шутки нельзя маркировать людей, как скотину», – подытожил Данилин. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Эксперты предсказали большую конкуренцию на выборах в Госдуму 16 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Предстоящие выборы в Госдуму будут отмечены очень высокой конкуренцией, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на основании данных, собранных в докладе Фонда исследования проблем демократии «О конкурентности на выборах разных уровней». «За последние годы идет существенное увеличение конкурентности, причем мы видим это на всех уровнях избирательного процесса: и на стадии выдвижения, и на стадии регистрации. В том числе мы видим, что больше фракций образовывается в законодательных собраниях регионов, то есть и по итогам конкуренция достаточно большая. Все эти выводы мы переносим на предстоящие выборы в Государственную Думу, на основе этих данных мы прогнозируем, что конкуренция на выборах в Госдуму будет очень большая», – приводятся слова эксперта на сайте Независимого общественного мониторинга. По словам Григорьева, руководитель избирательной комиссии Ленинградской области подтвердил, что конкурентность достаточно серьезная – уже сейчас многие партии и конкретные кандидаты несут документы для участия в выборах. «Петербургские политологи и эксперты Ленобласти подтверждают увеличение конкурентности», – отметил член Общественной палаты России, руководитель Общественного штаба Ленобласти Владимир Журавлев, заверив, что штаб Ленинградской области активно включился в наблюдение за стартовавшей избирательной кампанией и активно взаимодействует со всеми партиями, которые стремятся к диалогу с общественниками. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Российские граждане в ЛНР выразили желание голосовать на выборах в Госдуму 15 июля 2021, 19:00 Текст: Евгения Шестак

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с российским гражданством намерены голосовать на выборах в Госдуму России, которые состоятся в сентябре 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Вчера в Луганской народной республике прошел «Форум граждан России». От участников прозвучало много слов о помощи и поддержке, которую оказывает нам Российская Федерация. Но самое главное, наши жители – граждане России – заявили о своем желании и стремлении принимать участие во внутриполитической и общественной жизни братского нам государства», – говорится в видеобращении главы ЛНР, передает РИА «Новости». Пасечник отметил, что уже поручил общественным организациям обеспечить возможность все жителям республики принять участие в избирательном процессе. Также Глава ЛНР выразил благодарность за возможность жителям республики с российским гражданством участвовать в выборах партии «Единая Россия». «Очень важно, что голос Донбасса теперь будет услышан и учтен. Это еще раз показывает и подтверждает, что семь лет назад нами был сделан правильный выбор – интеграция с Россией. Все это время благодаря правительству России, политическому ядру – партии «Единая Россия» – мы чувствовали помощь, защиту и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому нам удалось пережить страшное время 2014-го и, несмотря ни на что, развиваться и приумножать наши достижения», – заявил Пасечник. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что «Единая Россия» откроет постоянные центры поддержки на территории ДНР и ЛНР. Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Россия попросит ОЗХО и Бундестаг расследовать нестыковки в докладе по Навальному 16 июля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России попросит руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестага провести новое расследование после выявления временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, указанные несостыковки приводят к выводам о подложности ситуации вокруг Навального, которая привела к обвинениям в адрес России, передает ТАСС. «Мы хотели, и сегодня МИД поддержал, направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага, господину (президенту Бундестага ФРГ Вольфгангу) Шойбле, и руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимися обстоятельствам. У нас есть серьезный аргумент, серьезный факт (подтверждающий), что имела место инсценировка самого этого отравления», – сказал Пискарев. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. В МИД оценили это объяснение ФРГ. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.