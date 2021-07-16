Эксперт: Трехдневное голосование сводит к нулю риск заражения COVID на избирательных участках

Выборы-2021: Глава ДНР решил стать единороссом, лидер «Справедливой России» предложил платить россиянам за прививку

Глава ДНР Денис Пушилин решил подать заявление о вступлении в «Единую Россию». Справороссы призвали попросту платить гражданам за вакцинацию. «Яблоко» потребовало снова ввести локдаун по всей стране. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова передумала идти на выборы с партией Максима Шевченко.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление о приеме в партию «Единая Россия». «Конечно, буду», – сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос. «Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным», – добавил глава ДНР. Свое обещание Пушилин озвучил по итогам форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов», в работе которого участвовала прибывшая из Москвы делегация единороссов. Ранее на форуме заработала площадка для записи в ряды «Единой России».

Ранее Пушилин объявил, что живущие на территории его республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму, правда, для этого им придется выехать в Ростовскую область.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов осудил предложение Роспотребнадзора устроить конкурс между регионами за лучшие показатели по вакцинации. Миронов призвал не раздавать «гранты» чиновникам, а материально поощрять самих россиян. По его мнению, «гранты» и другие меры поддержки надо давать не чиновникам, а рядовым гражданам – в качестве поощрения вакцинации. «Тогда и принуждать к прививке никого не придется», – заключил Миронов.

Ранее Роспотребнадзор предложил выделять на конкурсной основе бюджетные средства регионам, признанным «свободными от COVID-19».

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников.

Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства.

Исключенная из КПРФ депутат Московской городской думы Елена Шувалова отказалась баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Как сообщает «Коммерсант», Шуваловой не понравились итоговые списки кандидатов в депутаты Госдумы, которые РПСС подала в ЦИК. В них, по ее словам, фигурируют трое представителей «Коммунистов России». В одномандатных округах «против вполне приличных представителей КПРФ» РПСС выдвинула малоизвестных и «слабых», посетовала Шувалова. В частности, по ее мнению, РПСС нарочно не стала выставлять сильного конкурента для главы столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина.

По мнению Шуваловой, такой список означает, что кандидаты от РПСС окажутся спойлерами по отношению к КПРФ, а для нее лично такой подход неприемлем.

Появление в рядах единороссов Дениса Пушилина, без сомнения, даст «Единой России» новые голоса в Донбассе, сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Как на руководителя республики, на него ориентируется большинство, – отметил эксперт. – Он ведь не просто выразил желание вступить в партию, а объяснил на чем его желание основано: единороссы конкретно помогают региону. С другой стороны, решение Пушилина значимо и для ЕР. У нас ряд патриотов пытаются забрать себе тему ДНР и ЛНР, как будто только они ею занимаются, а «Единая Россия» – ни при чем. Однако она в Донбассе очень даже при чем», – подчеркнул политолог.

«По-моему, одно другому никак не мешает», – так прокомментировал Матвейчев спор Сергея Миронова с Роспотребнадзором. «То есть здесь важны как усилия руководителей регионов по организации массовой вакцинации, так и непосредственная мотивация для простых граждан сделать прививку. На мой взгляд, материальные стимулы можно использовать в разной форме – не только розыгрыш призов, но и прямая выплата», – считает политолог.

Предложение лидера эсеров отличается от свойственного этой партии популизма конструктивным содержанием – и, скорее всего, пойдет на пользу ее рейтингу, отмечает Матвейчев. «Противники вакцинации не пойдут на нее и за деньги, а большинству избирателей СР такая идея покажется нормальной. Вреда партии уж точно не принесет», – уверен эксперт.

«Требовать нового локдауна – это выстрел «яблочников» себе в ногу», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Кто за них будет голосовать с такими предложениями? – недоумевает политолог. – Они, видимо, посмотрели на верхушку своего электората и увидели, что эти люди паникуют. И тогда они решили, что локдаун можно выдвинуть как предвыборный лозунг». По мнению эксперта, это ошибка. «По идее, «Яблоко» должно представлять предпринимателей, а для них локдаун недопустим ни в какой форме. Все это говорит о том, что они свой электорат просто не знают», – заключил Данилин.

«Уход Шуваловой для РПСС – это совсем не смертельный удар, не на одном депутате Мосгордумы держится эта партия. У них есть и другие известные фронтмены», – прокомментировал Данилин неожиданный отказ Елены Шуваловой баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости.

«РПСС – это своего рода политический Франкенштейн. Он может нравиться определенным и очень разным избирателям своей непривычной фрагментарностью лидеров и идеологий. Поэтому отпадение Шуваловой может и отвратит часть электората, но незначительную», – полагает собеседник.

Что касается политической судьбы самой Шуваловой, то политолог считает ее шаг неудачным. «Ее взяли в хорошую организацию, доверились ей. А она их в самом начале кампании кинула. Не думаю, что Шувалову скоро вновь позовут в какую-то серьезную структуру – слишком много скандалов и капризов», – полагает Данилин.

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