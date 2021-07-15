Лукашенко открыл «Славянский базар в Витебске»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Он заявил, что «для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства». По его словам, «бывали очень непростые времена», но Белоруссия «берегла» фестиваль и «вопреки всем трудностям праздник жил».

Как заявил Лукашенко, с фестивалем выросло целое поколение белорусов, он укоренился на земле, которую можно считать колыбелью белорусской самобытности. «Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что «Славянский базар» – это «конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие». Он «существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды».

По словам президента страны, «как бы ни корчились в инсинуациях критики» государственной и его личной поддержки фестиваля, «Славянский базар» удалось «отстоять», причем в Белоруссии «ни разу не пожалели, что ежегодно проводят этот замечательный фестиваль».

Лукашенко заявил, что странам нужно возводить «мосты», а не строить «стены». Он подчеркнул, что пока некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Белоруссия распахнула свои двери для друзей. По словам главы государства, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. Как обратил внимание Лукашенко, со сцены в Витебске звучат три восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский, передает РИА «Новости».

XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 14 по 19 июля 2021 года. В нем принимают участие представители более 30 государств, передает ТАСС.

Напомним, Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией для предотвращения нелегальной миграции. Литва считает нашествие ближневосточных мигрантов, проникающих в страну через границу с Белоруссией, «гибридной агрессией» со стороны Минска.

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