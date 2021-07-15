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Лукашенко открыл «Славянский базар в Витебске»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Он заявил, что «для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства». По его словам, «бывали очень непростые времена», но Белоруссия «берегла» фестиваль и «вопреки всем трудностям праздник жил».
Как заявил Лукашенко, с фестивалем выросло целое поколение белорусов, он укоренился на земле, которую можно считать колыбелью белорусской самобытности. «Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке», – приводит его слова БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что «Славянский базар» – это «конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие». Он «существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды».
По словам президента страны, «как бы ни корчились в инсинуациях критики» государственной и его личной поддержки фестиваля, «Славянский базар» удалось «отстоять», причем в Белоруссии «ни разу не пожалели, что ежегодно проводят этот замечательный фестиваль».
Лукашенко заявил, что странам нужно возводить «мосты», а не строить «стены». Он подчеркнул, что пока некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Белоруссия распахнула свои двери для друзей. По словам главы государства, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. Как обратил внимание Лукашенко, со сцены в Витебске звучат три восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский, передает РИА «Новости».
XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 14 по 19 июля 2021 года. В нем принимают участие представители более 30 государств, передает ТАСС.
Напомним, Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией для предотвращения нелегальной миграции. Литва считает нашествие ближневосточных мигрантов, проникающих в страну через границу с Белоруссией, «гибридной агрессией» со стороны Минска.
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Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге.
Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.
«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов.
Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу на самолет в Германии
Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине, заподозрив ее в попытке пронести бомбу на борт.
Отмечается, что сотрудники аэропорта долго искали взрывное устройство, в итоге она опоздала на свой рейс. Писательница должна была вылететь вечером 14 июля во Вроцлав для участия в мероприятии с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук, пишет «Коммерсант».
«Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба», – сообщается на странице фонда Токарчук в Facebook.
По словам Алексиевич, ее вещи досмотрели еще раз, но не нашли ничего опасного, но на самолет она опоздала, организаторы мероприятия отправили за ней автомобиль. По ее словам, за бомбу сотрудники аэропорта могли принять зарядное устройство.
Нобелевскую премию по литературе Алексиевич получила в 2015 году за «ее полифонические сочинения, памятник страданиям и мужеству в наше время», причем награду ей прочили уже несколько лет.
Алексиевич родилась в 1948 году в Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию.
В 2020 году Светлана Алексиевич вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии, который создали по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской для транзита власти.
В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Позже она заявила о намерении вернуться в Белоруссию, несмотря на риск запрета. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников.
Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада
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По итогам прошедших в Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», – приводит ее слова агентство «Белта».
Она добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции.
«Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», – рассказала пресс-секретарь.
Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России. Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
Путин встретится с Лукашенко в Петербурге
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Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня пройдет рабочая встреча (Путина и Лукашенко) в Санкт-Петербурге», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что в ходе встречи лидеры «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».
Отмечается, что «этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».
Ранее Песков заявлял, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. При этом в 2020 году Владимир Путин заявлял, что Лукашенко официально не признает Крым российским, так как намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.
Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.
Эксперт: Целью беспорядков в Белоруссии был ее отрыв от России
Санкции Запада, а также события в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года активизировали строительство Союзного государства России и Белоруссии, считает декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
«Я думаю, если мы говорим о санкциях и влиянии политического кризиса в Белоруссии на Союзное строительство, то он выступил очень мощным триггером. Политический кризис вокруг Белоруссии встряхнул Союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, о проблемах безопасности, общей идеологии», – сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: «Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы», передает РИА «Новости».
Он отметил, что «одной из задач внешних сил, которые были вовлечены в белорусский кризис и сейчас вводят санкции, заключалась как раз-таки в разрушении Союзного государства». «Мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков в этой стадии был отрыв России и Белоруссии. Причем это было многоуровневая сложная игра, которая началась не 9 августа. Она проходила до того. Ослабление связей России и Белоруссии, дискредитация Союзного строительства была одной из важнейших предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Белоруссии», – пояснил аналитик.
Он считает, что «в случае прихода альтернативной команды к власти в Белоруссии ни о каком Союзном строительстве мы бы не разговаривали, а мы бы говорили о демонтаже тех интеграционных наработок, которые были сделаны в последние годы».
По его мнению, приходится планировать усиление санкционного давления со стороны Запада как на Россию, так и на Белоруссию. «Причем субъектность Союзного государства в отчетах, планах, заявлениях западных политиков стала проявляться в условиях этого (политического) кризиса (в Белоруссии). До недавнего время они вообще пытались игнорировать существование Союзного государства», – указал эксперт.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
Напомним, отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
Запланированная на вторник встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад. Лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге. Там у него запланирована встреча с Лукашенко, который находится в России с кратким рабочим визитом, указал представитель Кремля, передает ТАСС.
«Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», – подчеркнул Песков.
По его словам, Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. «Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», – отметил представитель Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС
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В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин.
«Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС.
Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения.
Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.
Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах.
Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов.
«Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории.
Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства.
Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.
«Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества».
«И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин.
Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой».
Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.
Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник.
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.
Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.
Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения.
«Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.
По его словам, ограничительные меры против Минска поддержали страны – кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия, передает Deutsche Welle.
Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те «происходят из Белоруссии или были экспортированы из Белоруссии». Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.
По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.
Лукашенко пообещал, что Белоруссия выдержит санкции Запада
Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией, заявил президент Белоруссии на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
«Благодаря этому, что мы не порвали эти связи (с Россией), нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, «вирусах извне», этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило. «Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило», – заявил Лукашенко.
При этом он заявил, что внешние силы перешли к «индивидуальному террору» в отношении тех, кто поддерживает белорусскую власть, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Путин назвал Белоруссию надежным партнером России
Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Хотел бы отметить, что Республика Белоруссия в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немного припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году за первые 4-5 месяцев он (товарооборот) значительно вырос, на 37 с лишним процентов», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он также добавил, что несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Белоруссии сократился на 2,5%, передает РИА «Новости».
«Несмотря на коронавирус, на другие ситуации, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, на 2,5% сократился внешний долг Республики Белоруссия, на 0,5 млрд. В этом смысле Белоруссия – надежный и стабильный партнер, золотовалютные резервы значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций», – сказал Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику, передает БелТА.
Как отметили в пресс-службе Лукашенко, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву
Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из республики в Литву, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
«Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом», – заявил Рау, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о «спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты». «Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия», – заявил польский министр.
По его словам, то, какими будут санкции, – вопрос пока открытый. «Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций», – резюмировал Рау.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии.
12 июля на литовско-белорусской границе началась срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.
Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.