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Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату
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США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны.
«У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – заявил Керри в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов.
«Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри.
Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.
Ранее Госдеп США сообщил, что президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов.
Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату.
Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.
Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США
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Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства.
Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол.
По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта».
Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи».
Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия.
Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи».
Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки».
«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев».
9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
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Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия»
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Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР.
«Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС.
По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства.
«У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин.
Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить».
«И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством».
Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером».
Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины»
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Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев».
«Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС.
Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах».
«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером.
Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России.
Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера.
Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы Соединенных Штатов эвакуировать граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам и их союзникам.
«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Накануне Пентагон пообещал эвакуировать жителей Афганистана, помогавших американцам и их союзникам. Днем ранее глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины
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Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин.
«Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС.
По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин.
«Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства.
Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции.
Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию.
Статья Путина об Украине заставила Зеленского задуматься
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом.
При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече, передает ТАСС.
«Мне кажется, важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», – отметил Зеленский.
Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия.
По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией.
Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике
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«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике.
«Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России».
«Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий.
«Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт.
Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он.
Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий.
«При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав».
В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля.
В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим.
Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге.
Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.
«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов.
Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что президент Путин не один раз заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским, еще до публикации статьи. «Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать текст статьи Путина как то, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мертвой точки.
Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи.
Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2»
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Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, заявил обозреватель Bloomberg Андреас Клют.
Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС.
В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют.
«Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», – говорится в статье.
Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет.
Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток - 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
Китайцы оценили статью Путина об Украине
Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали статью президента России Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов, с сожалением констатировав разобщенность в отношениях Москвы и Киева.
«Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия», – выразил мнение один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. ... Украина, увы, не понимает этого», – посчитал другой пользователь.
«У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», – отметил еще один пользователь сайта.
«Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев», – подытожили читатели.
Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Кремль заявил о необходимости обновления парка самолетов в России
Парк региональных самолетов в России весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф.
«Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так», – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.
По словам Пескова, президент Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и заслушает его доклад.
Он пояснил, что эта встреча пройдет в том числе в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. Как сообщил Песков, президент традиционно примет участие в этом мероприятии.
«И также [беседа пройдет] в контексте подготовки к готовящемуся у президента совещанию по вопросам гражданского авиастроения», – уточнил пресс-секретарь главы государства.
При этом он подчеркнул, что ни эта встреча, ни запланированные на следующую неделю мероприятия по теме авиации «никак не связаны с катастрофой» Ан-26 на Камчатке. «[На повестке будет] развитие отечественного авиастроения», – указал Песков. Он пояснил, что в парк российских авиакомпаний поступает «все больше и больше отечественных машин». «Перспективные планы развития отрасли, потребность в увеличении объемов производства – все это будет на повестке дня», – перечислил представитель Кремля.
Помимо этого, у главы государства в четверг запланированы и другие рабочие встречи.
Ранее в четверг авиакомпания «Россия» анонсировала полеты на самолетах МС-21.
Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2»
Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту.
«Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине.
В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.
Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.
Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью
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Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков.
Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.
Путин заявил о готовности России к глубокой кооперации с соседями
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Москва готова к глубокой кооперации с соседними и дружественными государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил президент Владимир Путин.
«Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе. С кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС. Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров», – приводит слова Путина ТАСС.
«Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Это идеально», – добавил президент.
«Если [же] у нас [с каким-то из государств] складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями», – сказал Путин.
По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени.
Ранее Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом.