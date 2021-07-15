Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату

США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны.

«У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – заявил Керри в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов.

«Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри.

Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.

Ранее Госдеп США сообщил, что президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов.

Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.