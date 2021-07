Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем Госдеп отметил важность сотрудничества России и США по климату 15 июля 2021, 01:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США. «Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, в стремлении к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, в устранении выбросов от сжигания угля, а также в работе над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой, во время председательства России в Арктическом совете», – приводит текст заявления ТАСС. «Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов», – отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства. «Они также заявили о важности работы, направленной на успешное проведение 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, в Соединенном Королевстве», – говорится в документе. В Госдепартаменте США утверждают, что российский лидер «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и заявил о намерении России среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства». Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем. Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве 12 июля 2021, 18:48

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео, на котором видно, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым измерили температуру. «Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», – написала Захарова в своем Telegram-канале, а также прикрепила видео, на котором видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ, здороваясь с Лавровым и протягивая ему руку. После этого глава МИД России пожал Керри руку в ответ и жестом показал Керри, что необходимо измерить температуру тела. Ранее глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри заявил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений. Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 07:25

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, заявил обозреватель Bloomberg Андреас Клют. Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС. В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют. «Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», – говорится в статье. Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет. Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток - 2» стал «оружием принуждения» в руках России. Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Лавров: Визит Керри поможет развитию отношений России и США 12 июля 2021, 17:45 Текст: Алина Назарова

Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри. Как отмечает РИА «Новости» в Telegram, Лавров начал переговоры с Керри со слов «Дорогой Джон». «Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата», – сказал Лавров. По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития. «И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года», – добавил Лавров. Министр также заявил, что визит Керри в Москву будет способствовать развитию двусторонних отношений и снятию напряженности. «Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», – сказал Лавров. По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств. «Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов», – добавил глава МИД. В свою очередь Керри выразил надежду, что сотрудничество России и США в сфере климата положит начало новым инициативам в этой области. Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью 14 июля 2021, 14:16

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков. Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya. В Сети обвинили США в «абсолютном цинизме» после критики в адрес России 12 июля 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News обвинили Вашингтон в «абсолютном цинизме» после того, как бывший глава Госдепа Майк Помпео потребовал прекратить кибератаки, которые якобы совершает Россия против инфраструктурных объектов США. Так некоторые пользователи напомнили, что сами США – одни из самых главных киберпреступников в мире. «Мне кажется, что Соединенным Штатам придется упасть еще ниже, прежде чем они окончательно осознают свое положение», – написал Wonderhorse, передает РИА «Новости». Другие сошлись во мнении, что американские власти видят угрозу не там, где надо. «Страна, за которой необходимо пристально следить, – это Китай. Он уже раскинул свои щупальца по всей южной части Тихого океана, в Африке и обеих Америках», – заявил читатель под ником Canadianlovesusa. Однако главным виновником комментаторы признали президента США Джо Байдена. «Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности», – отметил Harvey Stockdale, добавив, что Владимир Путин, в отличии от американского коллеги, ставит интересы своего народа на первое место. Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам 13 июля 2021, 22:15 Текст: Дарья Григоренко

Администрация Соединенных Штатов собирается объявить о дополнительных шагах, направленных на противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Позднее на текущей неделе мы намерены объявить о новых шагах в отношении программ-вымогателей, а на следующей неделе сообщим о дальнейших мерах, которые мы принимаем для повышения нашей устойчивости в киберпространстве здесь, в Соединенных Штатах», – сказал Салливан, чье выступление транслировалось в YouTube-аккаунте Комиссии нацбезопасности по искусственному интеллекту США, передает РИА «Новости». Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников 14 июля 2021, 00:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали России ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия. «В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС. Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности. «Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», – заявил Блинкен. По словам госсекретаря США, 22 страны поддержали версию Вашингтона о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – считает Блинкен. Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности. Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем 14 июля 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО). Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границам воздушную цель над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на НЦУО. Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – указали в центре. Полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы не допущено, заключили в НЦУО. Во вторник российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границ России над Черным морем, нарушения границ также не было допущено. МИД предлагал посольству США снять иммунитет с укравшего ж/д указатель дипломата 13 июля 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Либо снимать нужно было иммунитет, потому что такой запрос был, нота дипломатическая от МИД России была им направлена. Потому что был запрос правоохранительных органов наших. Они имеют право снять этот иммунитет, соответственно, передать его местному суду. Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они его отправили просто домой», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». Захарова в понедельник сообщила, что сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. США обвинили российского основателя Momentus Space во введении в заблуждение инвесторов 14 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила космический стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в введении в заблуждение инвесторов относительно имеющихся у нее технологий, а также неверном информировании властей США о рисках для американской национальной безопасности. «Кокорич и Momentus ... неоднократно говорили инвесторам, что они «успешно испытали» реактивные технологии в космосе, хотя на самом деле в ходе единственного проведенного компанией испытания в космосе не удалось достичь основных задач или продемонстрировать рентабельность технологии», – говорится в заявлении SEC, передает ТАСС. Кроме того, согласно этим утверждениям, «Momentus и Кокорич также неверно интерпретировали то, насколько проблемы с точки зрения обеспечения национальной безопасности, связанные с Кокоричем, мешают Momentus получать необходимые правительственные лицензии, жизненно важные для деятельности компании». Как поясняет в свою очередь портал The Verge, «власти США были обеспокоены тем, что технологии Momentus могут оказаться в руках иностранных противников, в результате чего началось длительное расследование, ... поскольку Кокорич является россиянином». SEC предъявил Momentus обвинения на фоне намеченного на август слияния компании с фирмой Stable Road Acquisition Company, которое позволило бы стартапу выйти на биржу, минуя процедуру IPO. Momentus и Stable Road вместе с еще одной компанией-спонсором в ответ согласились выплатить штраф в размере более чем 8 млн долларов, «не признав и не опровергнув» обвинения SEC. Кокорич, однако, не стал этого делать, и американский финансовый регулятор подал на него иск в суд столичного округа Колумбия. Momentus объявила в октябре 2020 года, что намерена выйти на биржу за счет сделки по слиянию со Stable Road в размере 1,2 млрд долларов. Позднее сумма сделки была снижена до 700 млн.