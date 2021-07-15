Глава ВОЗ назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории РФПИ заявил о скором начале совместных испытаний «Спутника V» с иностранными производителями Эксперт рассказал, у работников каких сфер чаще всего требуют прививку от COVID-19 15 июля 2021, 20:01

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Если гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», - сказал газете ВЗГЛЯД основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров. «В тех городах России, в которых работодателей обязали привить своих сотрудников, там и идет эта кампания. В основном это работники сферы услуг, медицины, госструктур и так далее. То есть решение о том, чтобы привить своих сотрудников не работодатели принимают, а местные власти. У работодателя в принципе нет никаких легитимных рычагов заставить людей прививаться», – говорит Захаров. Он объясняет, что поскольку местные власти вводят подобные требования, за неисполнение которых штрафуют, то работодателям наличие прививки против коронавируса приходится требовать в обязательном порядке. «Если с тех, кто работает на удаленке, в основном не требуют привиться, то работодатель их и не заставляет это делать. Если же гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», – заключил собеседник. Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Следом за столицей обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели и в других городах России. Так, например, в связи с курортным сезоном в Крыму приняли решение привить всех сотрудников гостиниц и санаториев, а в Ростовской области обязали вакцинировать работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей.

«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. Музыкант Петр Мамонов скончался в Москве 15 июля 2021, 17:43

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. «Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – сообщается на его странице в Facebook. Подробности смерти не сообщаются. Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга Ольга Мамонова поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое, а также отмечала, что музыканта не смогли перевести на собственное дыхание. Президент России Владимир Путин в начале июля награждал Петра Мамонова орденом Дружбы. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, был в числе первых советских хиппи, в 60-х годах собрал музыкальный коллектив «Экспресс», выступал на школьных вечеринках. В 1979 году окончил Московский полиграфический техникум. Трудился на должности печатника в типографии «Красный пролетарий», также работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда. Он также основал рок-группу «Звуки Му» в начале 80-х, в нее входили Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны). Дебютный альбом был записан в 1988 году. Уже с 1991 года Мамонов выступал сольно. В 90-е вновь собрал группу и выпустил несколько альбомов. Также в 90-е играл на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского. Также известен по роли Доктора в культовом фильме «Игла», который вышел в 1988 году. Играл саксофониста Леху в картине «Такси-блюз» 1990 года. Мамонов снимался в фильмах «Анна Карамазофф» (1991), «Нога» (1991), «Терра инкогнита» (1994), «Время печали еще не пришло» (1995). Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID 15 июля 2021, 19:19

Фото: instagram.com/borisgoryachev

Текст: Ксения Панькова

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе. «Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram. В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет. Шведские ученые назвали сроки сохранения антител у переболевших COVID в легкой форме 15 июля 2021, 18:04 Текст: Дарья Григоренко

В Швеции ученые провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме. «Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», – пояснили на сайте больницы Danderyds sjukhus, передает РИА «Новости». Уточняется, что весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител. Ученые также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе. При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты. Напомним, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев. Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы 15 июля 2021, 16:15 Текст: Ксения Панькова

В Москве мужчину, который в 2020 году заселился в хостел с коронавирусом, суд приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. По данным прокуратуры, он осужден «за совершение преступления… нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей», передает РИА «Новости». В мае на заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев. Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании. Кроме того, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним. По факту внесения подложных сертификатов о вакцинации на портал госуслуг заведено дело 15 июля 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Прокуратура добилась от московских правоохранителей возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портал госуслуг, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. «После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа»)», – сказала она, передает ТАСС. По словам Нефедовой, прокуратура изучила материал проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Из него следует, что неизвестный приобрел подложные сертификаты и с 25 июня по 7 июля 2021 года для получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявил их на портал государственных услуг. Но уголовное дело не было возбуждено, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ. Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело. На прошлой неделе правоохранительные органы возбудили первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Власти Эквадора объявили ЧП из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс» 15 июля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро после подтверждения первых случаев заражения штаммами «дельта» и «дельта плюс» коронавирусной инфекции, сообщило издание Universal. Ограничительные меры, принятые по ходатайству комитета по противодействию распространению инфекции, начнут действовать с 20.00 14 июля (04.00 15 июля мск) и продлятся до 28 июля. В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, частные предприятия и учреждения госсектора перейдут на удаленный режим работы, торговые точки должны вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20.00 до 06.00, в выходные – с 18.00 до 06.00, передает ТАСС. В Гуаякиле вдвое сокращено допустимое число пассажиров общественного транспорта, общественные места в помещениях могут принимать не более 50% посетителей, на свежем воздухе – не более 75%. Эквадорские эпидемиологи выявили десять случаев заражения дельта-штаммом – три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. В одном из случаев в Эль-Оро речь идет о разновидности инфекции «дельта плюс». Пробы, в которых выявлены дельта-штаммы, были взяты в конце июня. Ранее в Эквадоре подтверждались случаи заражения штаммами «альфа», «бета» и «гамма». Напомним, 15 мая Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Днем ранее министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 25,3 тыс. случаев коронавируса 15 июля 2021, 11:17

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 25 293 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5237, Московской области – 2444, Санкт-Петербурге – 1954. Всего в стране выявлено 5 882 295 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 278 976 человек, из них 21 493 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 146 069 человек. Накануне, 14 июля, в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1466. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Лидер группы «Алиса» раскритиковал власти Петербурга за запрет провести рок-фестиваль 15 июля 2021, 17:37 Текст: Елена Мирошниченко

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал лицемерием решение властей Петербурга сперва ограничить число участников рок-фестиваля KKkinchevFest до 3 тысяч, а потом и вовсе запретить проводить мероприятие. «Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования комитета по культуре. Официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку, и на старости лет учиться не собираюсь», – рассказал он в Instagram группы. Рок-фестиваль KKkinchevFest планировалось провести 3-4 сентября в Севкабель порту. По мнению музыканта, фестиваль запретили «по доносу». При этом Кинчев отметил, что не будет согласовывать мероприятие с властями, и предложил «закрыть его по уголовке». Также артист обвинил власти Петербурга в «лицемерии и двойных стандартах». Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях для проведения массовых мероприятий в российских регионах. Напомним, в Москве фестиваль «Жара» перенесли в онлайн-формат. Посол Словении в России привился «Спутником V» 15 июля 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» он «жив и здоров». «Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – «Спутник V», и я привился им. Как видите, я жив и здоров», – цитирует РИА «Новости» посла. По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился. «У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», – добавил посол. Ранее Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС. В Казани женщину заподозрили в выдаче десятков поддельных документов о вакцинации 15 июля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров, она подозревается в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации против коронавируса, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану. «Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Татарстану при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали 21-летнюю сотрудницу одного из столичных консультативно-диагностических центров по подозрению в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Установлено, что подозреваемая предоставила услуги порядка 60 казанцам и получила за это 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении на сайте МВД. Поицейскими было установлено, что за свои действия девушка получала от 2 до 4 тыс. рублей, при этом вакцинация граждан не проводилось. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Полицейские проводят мероприятия по установлению других фигурантов, а также людей, воспользовавшихся этой услугой, так как в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков»). Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций 15 июля 2021, 10:06 Текст: Алина Назарова

Организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований. В комитете добавили, что в целях обеспечения конфиденциальности личные данные заразившихся разглашаться не будут. Организаторы обнародовали только информацию, согласно которой с момента въезда в страну обоих инфицированных еще не прошло 14 установленных правилами дней карантина. Они также не находятся в Олимпийской деревне в Токио, однако место их текущего размещения не указывается, передает ТАСС. К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии. Однако об этих случаях сообщали либо местные СМИ со ссылкой на источники, либо региональные власти, в ведении которых находятся объекты временного размещения спортсменов перед Играми. Оргкомитет объявил о случаях заражения впервые. Также сообщалось об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы 15 июля 2021, 11:49 Текст: Евгения Шестак

Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за ситуации с распространением штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность», сообщили в МИД Японии. В частности, с 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле, передает ТАСС. В настоящее время срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня. Отмечается, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине. Ранее организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований. В Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса 15 июля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Россия надеется на взаимное признание с Евросоюзом вакцин от коронавируса, но пока результатов этого диалога нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Тема взаимного признания вакцин – это тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет», – сказал Песков. Он добавил, что, «безусловно, эту тему (взаимного признания вакцин) придется обсуждать», передает ТАСС. Песков также добавил, что вакцины от коронавируса поставляются в регионы России регулярно, у граждан есть возможность выбирать из четырех препаратов. «У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?» – уточнил Песков в ответ на вопрос журналиста о возможном допуске на российский рынок зарубежных вакцин. 6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не уточнил при этом, о каких именно производителях идет речь. В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Глава ВОЗ назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории 15 июля 2021, 19:35

Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, призвав Китай к «открытости и сотрудничеству». По данным Associated Press, Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной». «Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», – приводит «Интерфакс» слова Гебрейесуса, назвав такие истории «обычным делом». Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии». «Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией», – заявил глава ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что «проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение». Ранее работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19. В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Американские ученые также допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.