Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике Песков подтвердил участие Путина в саммите АТЭС 14 июля 2021, 19:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин примет участие во встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая состоится 16 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин принимать участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС, передает ТАСС. В число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Напомним, в ноябре 2020 года президент Владимир Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.

Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия» 14 июля 2021, 01:34

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР. «Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства. «У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин. Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить». «И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством». Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером». Эксперт: В своей статье об Украине Путин дал четкий сигнал Западу 12 июля 2021, 19:01 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя опубликованную на сайте Кремля статью Владимира Путина, посвященную Украине. «В своей статье российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти, – подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Владимире Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил». Примечательно, что президент России указывает на то, что наша страна многое сделала для того, чтобы украинское государство состоялось после распада СССР, отметил собеседник. «По словам Путина, если бы Украина оставалась в формате экономического взаимодействия с Россией, это принесло бы десятки миллиардов долларов в бюджет Украины и пошло бы во благо украинским гражданам», – указал Баширов. Еще один важный аспект, который президент осветил в своей статье – аспект безопасности страны, подчеркнул эксперт. «В статье Путина говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России, – отметил эксперт. – Путин говорит, что Россия этого никогда не допустит. В этом содержится четкий сигнал западным партнерам». По мнению Баширова, если суммировать тезисы статьи главы государства, то можно выделить основной посыл – российский лидер считает русских, украинцев и белорусов одним народом. «При этом президент признает, что эти части русского народа образовали с течением исторического времени свои нации. Путин считает украинцев отдельной нацией, имеющей общие корни с русскими и белорусами», – отметил политтехнолог. Публикация под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» была размещена в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках. В своей статье президент Путин назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной. По оценке, которую дал глава государства, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» 12 июля 2021, 17:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. «Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент. Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. О Древней Руси В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. «Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье. Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление. Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей. «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин. По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. «Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент. О досоветском и советском периоде Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши. В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин. «Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье. Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин. Глава государства подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент. Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание». При этом президент указал, что Россия признала новые геополитические реалии. «И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку», – подчеркнул Путин. О нашем времени По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер. Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он. «Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Статья Путина об Украине заставила Зеленского задуматься 13 июля 2021, 12:10

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече, передает ТАСС. «Мне кажется, важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», – отметил Зеленский. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии 13 июля 2021, 19:45

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге. Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов. Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским 13 июля 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что президент Путин не один раз заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским, еще до публикации статьи. «Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать текст статьи Путина как то, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мертвой точки. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи. Путин: Киеву Донбасс не нужен 12 июля 2021, 18:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что Киеву не нужен Донбасс, так как «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой». «Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Статья Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке 12 июля 2021, 17:37

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев опубликована в том числе на украинском языке. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Текст статьи с названием «Про історичну єдність росіян та українців» опубликован на сайте Кремля. Кроме того, в статье Путин указал, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям. «Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным», – написал он. Президент также отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем. «Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, говоры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?» – написал Путин. Напомним, в ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах. Путин: На Украине идет принудительная смена идентичности 12 июля 2021, 18:15 Текст: Алина Назарова

На Украине происходит принудительная смена национальной идентичности, русских в стране заставляют не только отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «Под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего – русский язык. Напомню, что новые «майданные» власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. Потом был закон об «очищении власти», закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Он также напомнил, что в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о «коренных народах». «Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования», – добавил Путин. «Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, украинцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – это право каждого человека, свободного в своем выборе. Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности. И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг», – указал президент. По его словам, «не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы». Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Он также указал, что Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС. В начале июля Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», при этом русские не включены в этот перечень. Президент России Владимир Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Путин: Глубине кооперации России и Украины 30 лет назад мог бы позавидовать ЕС 12 июля 2021, 17:56 Текст: Алина Назарова

Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Президент указал, что Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. «Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран. А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня», – добавил президент. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Путин встретится с Лукашенко в Петербурге 13 июля 2021, 09:45

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня пройдет рабочая встреча (Путина и Лукашенко) в Санкт-Петербурге», – сообщил Песков, передает РИА «Новости». Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что в ходе встречи лидеры «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику». Отмечается, что «этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов». Ранее Песков заявлял, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. При этом в 2020 году Владимир Путин заявлял, что Лукашенко официально не признает Крым российским, так как намерен строить добрососедские отношения с Киевом. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти. Путин заявил о готовности России к глубокой кооперации с соседями 14 июля 2021, 04:55

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Москва готова к глубокой кооперации с соседними и дружественными государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил президент Владимир Путин. «Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе. С кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС. Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров», – приводит слова Путина ТАСС. «Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Это идеально», – добавил президент. «Если [же] у нас [с каким-то из государств] складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями», – сказал Путин. По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени. Ранее Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом.