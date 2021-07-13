В США предупредили о риске развития аутоиммунного заболевания после прививки J&J Врач призвал носить маски после вакцинации от COVID 13 июля 2021, 09:21 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» коронавируса, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Болибок пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания, передает Ura.ru. «Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», – подчеркнул он. Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз. Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак» 12 июля 2021, 18:13

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Спутник V» продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Зато теперь многие очарованы «КовиВаком», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак». Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, как осенью в социальных сетях «по большому секрету» многие россияне передавали друг другу, будто нет ничего лучше новосибирской вакцины («ЭпиВакКорона»). «Но на смену очарованию пришло разочарование. Теперь у вакцины, разработанной в новосибирском центре «Вектор», самая плохая репутация в нашей стране», – пояснил политолог. Зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком», добавил он. Эксперт предполагает, что у многих рядовых граждан возникло ощущение «передозировки» от потока рекламы «Спутника V». «Его продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Отсюда – недоверие», – заключил Кузнецов. Кузнецов не считает, что привиться «КовиВаком» решили те, кто раньше принадлежал к движению антипрививочников. «Как такового движения просто не существует. Есть люди, которые выступают против прививки по религиозным или конспирологическим причинам. Они не будут вакцинироваться ни «КовиВаком», ни какой-либо другой вакциной», – отмечает он. В воскресенье мэрия Москвы сообщила, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в столице закончилась – и это произошло уже в третий раз за последние несколько недель, передает ТАСС. За день до этого «КовиВак» появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. В первый раз «КовиВак» в Москве закончился 22 июня. 28 июня вакцина закончилась во второй раз. Ранее директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма «дельта». Напомним, «КовиВак», созданный в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сказал газете ВЗГЛЯД, что ажиотаж вокруг вакцины вызван малыми объемами ее производства. Вирусолог объяснил высокий спрос на вакцину «КовиВак» в Москве 12 июля 2021, 12:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Ажиотаж вокруг вакцины против коронавирусной инфекции вызван мелким производством, препарата априори очень мало, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко. Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. 11 июля вакцина закончилась, ожидается поставка. «Во-первых, у этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко. Он отмечает, что за все время не было выявлено фактора, чтобы она была бы лучше по качеству каких-либо других вакцин, в том числе и «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России. «Тем более нужно учитывать, что эпидемиологическая эффективность препарата «КовиКак», то есть способность защитить в конкретных условиях пандемии, еще не изучена, потому что количество привитых очень маленькое. А «Спутником V», например, привиты около десятка млн людей в разных странах, поэтому она уже подтверждает свою эффективность и все хорошие качества», – считает вирусолог. Он убежден, что граждане, которые выбирают чумаковскую вакцину, делают это на интуитивном уровне, но не из-за того, что она якобы более сильная или эффективная – таких доказательств нет. Кроме того, такой выбор, возможно, обусловлен тем, что данная вакцина сделана классическим способом: она является цельновирионной инактивированной и производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. Две другие вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», разработанная ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора – созданы с помощью современных методов генной инженерии. Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский предположил, что ажиотаж на вакцину связан не только с ее маленьким производством, но и потому что некоторые россияне считают, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, пишет агентство «Прайм». «Данных о том, что первая доза вакцины «КовиВак» сильнее действует «Спутника V» или других вакцин, нет. Ни в научных публикациях, нигде не видел. Возможно, это есть в документах, представленных на регистрацию Роспотребнадзора – это последняя инстанция, которая разрешает производство. Не исключено, что препарат хороший, но пока у него нет достаточных объемов вакцинации, чтобы убедиться в ее эпидемиологической эффективности», – заключил Бутенко. Впервые препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно состояние госпитализированной с коронавирусом Ирины Алферовой 12 июля 2021, 20:35

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Состояние актрисы театра и кино Ирины Алферовой, которая две недели назад попала в больницу с коронавирусом, улучшается, она идет на поправку, рассказали в театре «Школа современной пьесы», где работает артистка. В театре рассказали, что Алферова отказывалась обращаться к врачам, когда она поступила в больницу в Химках, она уже находилась в тяжелом состоянии. Также в больницу был помещен муж Алферовой, сообщает «Московский комсомолец». «На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», – рассказал заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», директор Станислав Нечаев. Ранее режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким. В Германии предложили невакцинированных граждан лишать отпуска 12 июля 2021, 10:44 Текст: Алина Назарова

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не планирует вакцинироваться от коронавируса. По его словам, невакцинированных граждан и тех, кто сделал лишь первую прививку, следует лишить возможности поехать в отпуск. В Германии наблюдается снижение темпов вакцинации, хотя страна располагает достаточным количеством доз вакцины, и каждый, кто хочет сделать прививку, может сделать это прямо сейчас. «Но из-за того, что желание немцев принять участие в вакцинации явно снижается, терпение многих чиновников начинает подходить к концу», – передает RT со ссылкой на Bild. Хайнц выразил свое возмущение сложившейся ситуацией. «Те, кто не сделал прививку, не имеют права снимать маску. Им нельзя позволять ходить на стадионы и в бассейны, посещать супермаркеты без маски. Кроме того, тем, кто не вакцинировался или сделал лишь одну прививку, нельзя позволять ездить в отпуска!», – заявил Хайнц. В то же время, вакцинированным гражданам, по его мнению, необходимо все это разрешить. «Давление на тех, кто не сделал прививку, должно возрасти, потому что они представляют опасность для общества. Нет прививки – нет свободы», – пояснил Хайнц. В Германии, несмотря на высокий уровень вакцинации (58% привиты как минимум первым компонентом вакцины) и низкий уровень заболеваемости, политики предостерегают от преждевременного снятия ограничений. Так, министр юстиции Кристина Ламбрехт напоминает, что ряд мер по-прежнему необходим для защиты тех, кто не может быть вакцинирован: детей, беременных женщин и людей, имеющих противопоказания. Проблема состоит в замедлении темпов вакцинации, отдаляющем формирование коллективного иммунитета. За последнюю неделю в Германии ежедневно первым компонентом вакцины прививались примерно 248 тыс. человек – это самый низкий показатель за три месяца. В середине мая число прививок первым компонентом вакцины составляло в среднем 591 тыс. в день. При этом каждый шестой немец (17%) не собирается делать прививку. Доля тех, кто отказывается от вакцинации, особенно высока в Восточной Германии (22% по сравнению с 15% на западе) и среди избирателей «Альтернативы для Германии» (44%). Как отмечает Bild, опыт других стран показывает, что последние шаги перед достижением поставленной цели – самые трудные. Мировому лидеру по вакцинации населения, Израилю, не удавалось пересечь отметку в 60% привитых двумя компонентами в течение нескольких месяцев. Такая же тенденция наблюдается в США и Великобритании. За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса 12 июля 2021, 11:05

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5403, Московской области – 2566, Санкт-Петербурге – 2029. Всего в стране выявлено 5 808 473 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 216 648 человек, из них 16 429 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 710 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 143 712 человек. Накануне, 11 июля, в России выявили 25 033 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 107. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации 12 июля 2021, 16:03 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сообщается, что полицейские обнаружили объявление в интернете о продаже медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования. «Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина. Установлено, что изъятые документы указанным медицинским учреждением не выдавались», – передает ТАСС слова сотрудника МВД. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). «Оперативниками проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление организатора и соучастников противоправной деятельности. Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до двух лет. Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – рассказали в пресс-службе. Ранее московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19. Эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак» 12 июля 2021, 22:55

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Нехватка вакцины «КовиВак» в Москве обусловлена малым производством данного препарата – в последний раз его имелось в наличии не более 850 доз. Однако изготавливать больше и выйти на массовое производство не так-то просто по техническим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России Александр Хохлов. Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца. В связи с этим появилось ощущение того, что вокруг нее сложился определенный ажиотаж. Однако руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что такой спрос объясняется не особыми свойствами или эффективностью, а тем, что вакцина производится в крайне малом количестве относительно других препаратов. «У этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко. Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в разговоре с агентством «Прайм» также сообщил, что популярность данной вакцины связана с тем, что ее очень мало, из-за чего россиянам приходится заниматься ее поисками. Кроме того, он подчеркнул, что еще одной причиной этого могло стать то, что некоторые граждане убеждены, что однократного введения препарата уже якобы достаточно для завершения вакцинации. «Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – считает Терский. Хохлов убежден, что дефицит препарата временный – производители не успели еще наладить массовое производство по техническим причинам, а документально никаких трудностей нет. «Это проблема полноправного спроса. Нужно понимать, что течение пандемии идет по определенному закону: пока не наберется соответствующий процент иммунизированных (70 % от всего населения), заболевания вирусом так или иначе будут происходить. Поэтому нужно планомерно прививаться. У нас же случился перекос: когда вакцина была, люди шли на нее не очень расторопно, а когда поняли, что нужно срочно идти, ломанулись разом. Соответственно, создался избыточный спрос. Поэтому нам нужно немного подождать, набраться терпения и производство наладится», – считает собеседник газеты ВЗГЛЯД. Он напоминает, что «КовиВак» был зарегистрирован и введен в производство намного позже «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, регистрация которого состоялась летом 2020 года, и «ЭпиВакКороны» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора (в обороте с осени прошлого года). «КовиВак» была зарегистрирована в феврале текущего года, а ее производство стартовало только в конце марта. «Документальных никаких загвоздок нет, поскольку вакцина уже зарегистрирована, все документы получены, она прошла все этапы проверки, через Минздрав утверждена. Поэтому здесь стоит только вопрос мощности производства, но для этого, естественно, нужно какое-то время. Это дополнительные финансы для расширения, найм работников, помещение, налаживание поставок каких-то составных частей и так далее. Остались чисто технические проблемы. Любое производство требует определенного времени», – объясняет Хохлов. Ранее политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак» предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что препарат «КовиВак» за последнее время так популярен среди россиян потому, что вакцину «Спутник V» продвигают с середины прошлого лета, и в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией о ней, в связи с чем родилось недоверие, а у «ЭпиВакКороны» отныне «самая плохая репутация в нашей стране», добавляя, что зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ВОЗ рассказали о случаях повторного заражения штаммом «дельта» среди привитых 12 июля 2021, 19:29 Текст: Елена Мирошниченко

Среди полностью привитых от коронавируса регистрируются случаи повторного заражения штаммом «дельта» COVID-19, при этом болезнь протекает легко и без госпитализации, заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. «Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом «дельта». Но большая часть случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации», – приводит ее слова РИА «Новости». Эксперт подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но значительно снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19. Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке погибли 40 человек 13 июля 2021, 00:25

Фото: Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке стали 40 человек, сообщают СМИ. Еще 70 человек удалось спасти. По предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. Сейчас десятки человек заблокированы в здании. Пожарные локализовали распространение огня, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Напомним, в апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали. По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. «Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине 12 июля 2021, 11:16 Текст: Алина Назарова

Результаты проведенного в Аргентине исследования, опубликованные в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine, подтверждают формирование высокого уровня защиты после прививки вакциной «Спутник V». Так, у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы «Спутника V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В материале, в частности, говорится, что прививка препаратом вырабатывает высокий уровень IgG- и вируснейтрализующих антител как среди не болевших коронавирусом, так и среди перенесших заболевание медицинских работников в Аргентине. В ходе исследования проводилась оценка выработки SARS-CoV-2-специфических антител после вакцинации аргентинских медработников, осуществлялся анализ титров IgG-антител и нейтрализующей способности после одного и двух уколов вакциной «Спутник V» лиц уже перенесших заболевание COVID-19 и ранее не болевших. В числе ключевых результатов исследования авторы статьи указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины. «Статья, опубликованная специалистами из Аргентины в журнале Cell Reports Medicine, является еще одним примером позитивных данных, полученных в ходе применения вакцины «Спутник V». Препарат обеспечивает высокий уровень защиты как для не болевших коронавирусом, так и лиц, которые перенесли инфекцию. «Спутник V» является одной из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса в мире, что подтверждается публикацией широкого набора данных регуляторов и научных институтов в Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в официальном Telegram «Спутник V». Ранее сообщалось, что во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми. Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки. Разработчики «Спутника V» заявили о его эффективности против новых штаммов COVID 12 июля 2021, 17:10 Текст: Елена Мирошниченко

Результаты исследований Центра имени Гамалеи, опубликованные в ведущем международном журнале Vaccines, подтверждают высокую эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса, заявили разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи объявляют позитивные данные об эффективности препарата «Спутник V» против новых мутаций COVID-19, опубликованные в международном журнале Vaccines. Полученные результаты демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов. Снижение уровня эффективности у препарата «Спутник V» к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин», – сообщается в официальном Telegram-канале вакцины. Отмечается также, что данные, полученные в ходе вакцинации населения в ряде стран (Мексика, Аргентина, Сербия, Бахрейн, Венгрия, Сан-Марино, ОАЭ и др.) демонстрируют, что «Спутник V» – одна из самых эффективных и безопасных вакцин против коронавируса. «Спутник V» был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора в ходе вакцинации. Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее сообщалось, что во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми. Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки. Посол не увидел в протестах на Кубе попытки свергнуть власть 13 июля 2021, 02:55 Текст: Антон Антонов

Протестующие на Кубе высказывают недовольство ситуацией в стране, но не пытаются свергнуть власть, заявил посол России в Гаване Андрей Гуськов. «Нет, это не попытка», – сказал он, добавив, что протесты не направлены и «против ковидных ограничений», а вызваны «вспышкой ковида». Посол указал, что в контексте беспорядков отмечаются «серьезные проблемы с обеспечением продовольствием», а также «с обеспечением лекарствами, топливом, перебоями в подаче электроэнергии». «То есть люди высказывают пожелания, высказывают определенные недовольства. И правительство оперативно отреагировало на это», – сказал он каналу «Россия–24». Исторический центр кубинской столицы в понедельник контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье. На углу каждой улицы, примыкающей к главной набережной, находятся несколько полицейских или военных. Полиция дежурит и в Старой Гаване, передает ТАСС. Напомним, первые за многие годы массовые протесты прошли на Кубе. Демонстранты требовали «свободных выборов» и решения социальных проблем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности драться и умереть за революцию: «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах». Роспотребнадзор ввел критерии для проведения массовых мероприятий 12 июля 2021, 16:48 Текст: Евгения Шестак

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях для проведения массовых мероприятий в российских регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что проведение массовых мероприятий будет зависеть от темпа прироста заболеваемости за неделю, охвата населения тестированием и коэффициента распространения коронавируса (среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции). Как сообщается в тексте документа, мероприятия численностью до тысячи человек допускается проводить лишь в тех регионах страны, где рост числа заболевших COVID не превышает 10%. При росте количества инфицированных до 5% разрешенная численность мероприятий составляет 1000–3000 человек. В свою очередь мероприятия без ограничения числа участников возможны при отрицательном темпе прироста COVID-19 в регионе за неделю. По словам Поповой, в ряде российских регионов массовые мероприятия привели к росту заболеваемости коронавирусом. В частности, указала глава Роспотребнадзора, в Липецкой области региональные власти без учета позиции санитарных врачей приняли решение провести фестиваль в конце июня с количеством посетителей более 10 тыс. человек, после чего был зафиксирован рост заболеваемости на 11%, передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания. В ЕР выступили за четкий регламент медотводов от вакцинации от COVID у онкобольных 12 июля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») попросит министра здравоохранения Михаила Мурашко проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID-19 у пациентов с онкологическими заболеваниями. «СМИ пишут о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями. Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам», – написал Хинштейн в Telegram. Он добавил, что «усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но права людей не должны при этом нарушаться». Так он прокомментировал материал издание «Коммерсант» о том, что большинство пациентов с онкологическими заболеваниями хотели бы получить медицинский отвод от прививки против коронавируса, но многим из них не удалось этого сделать. Пациенты попросту не смогли выяснить, кто может медотвод: участковые терапевты направляли их к онкологам, онкологи – к узким специалистам, но в итоге, как правило, никто из врачей отвода не давал. Онкологи, в свою очередь, поясняют, что их пациентам болеть коронавирусом опаснее, чем вакцинироваться. Лишь химиотерапия делает прививку бесполезной, поскольку ослабленный организм может не дать на нее достаточного иммунного ответа. В США предупредили о риске развития аутоиммунного заболевания после прививки J&J 13 июля 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предостерегло об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Как говорится в обновленной версии документа, «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре». Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки, передает РИА «Новости». Ранее компания Johnson & Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма «дельта». Согласно информации J&J, продолжительность иммунного ответа вакцины фирмы составляет не менее восьми месяцев. В июне ученые также предупреждали, что и сам коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, который проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах. В апреле американские власти рекомендовали временно приостановить вакцинацию препаратом J&J из-за случаев образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса этим препаратом. Некоторые из них впоследствии скончались. После снятия рекомендации об ограничении использования власти обязали производителя предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов.