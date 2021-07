В Крыму объявили штормовое предупреждение с угрозой подтоплений Вирусолог объяснил высокий спрос на вакцину «КовиВак» в Москве Названы способы борьбы с потливостью в жару 12 июля 2021, 11:59 Текст: Евгения Шестак

Душ, дезодорант и антиперспирант помогут избежать повышенной потливости летом, однако есть определенные правила их использования, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева. По ее словам, при потоотделении необходимо принимать душ утром и вечером. При этом области подмышек следует обрабатывать мылом или гелем для душа, чтобы убить бактерии, которые живут на поверхности кожи, передает радио Sputnik. Врач также объяснила, когда лучше использовать антиперспирант, а когда дезодорант. «Вечером после душа можно использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез, снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия в составе, а утром – дезодорант, чтобы маскировать запах», – заключила Нагайцева. Уменьшить потливость стоп помогут носки из натуральных тканей и обувь из кожи, также можно применять аптечные средства. «Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше», – сказала врач. По словам Нагайцевой, на потоотделение влияет и питание – специи и алкоголь его усиливают. Синтетические ткани также провоцируют повышенное потоотделение. Иногда чрезмерная потливость может быть признаком проблем со здоровьем, поэтому, если она беспокоит долгое время, необходимо обратиться к врачу. Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова заявила, что при употреблении кофе в жару нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью.

Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху 11 июля 2021, 23:48

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski

Текст: Антон Антонов

Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус». Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1». Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. Опубликовано видео нападения английских фанатов на зрителей Евро–2020 12 июля 2021, 00:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», где проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу, пишут СМИ. Фанаты сборной Англии устроили драку в коридорах между секторами. «Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков», – пишет «Чемпионат». Указывается, что на видео «болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках». Один из нападавших «ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек». Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России 12 июля 2021, 03:26

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник на заседании Совета Евросоюза главы МИД 27 стран без обсуждения продлят секторальные экономические санкции против России, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС. Источник ТАСС сообщил, что решение о продлении санкций «на полгода» собираются «вынести без дискуссии». Политическое решение о санкциях было утверждено в июне на саммите в Брюсселе. ЕС продлевает санкции дважды в год. Напомним, саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Послы стран-членов Евросоюза также одобрили продление секторальных экономических санкций против России до 31 января. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Оператор «Северного потока – 2» заявил об обмане США 12 июля 2021, 07:57

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода. По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 млрд кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года. «Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи – и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt слова Варнига. Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода. «Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», – заключил он. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Открывший дверь самолета в Шереметьево оказался преподавателем консерватории 11 июля 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Мужчина, открывший в аэропорту Шереметьево аварийную дверь самолета Москва – Анталья, оказался преподавателем Московской государственной консерватории им. Чайковского. Как уточняет «Рен ТВ», 42-летний пианист Владимир Кузнецов возмутился тем, что пассажиров держат в жарком салоне самолета, а вылет задерживается. Очевидцы сообщают, что он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко». Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента. Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу 12 июля 2021, 00:55

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. Счет открыл Люк Шоу (Англия), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи. В овертайме счет не изменился. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В конце второго тайма игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика, стюарды не сразу смогли поймать нарушителя, передает ТАСС. Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Опубликована видеозапись того, как английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли». Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 18:04

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Варниг указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС. При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года. Варниг уточнил, что компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США. «Риск велик, мы не можем это игнорировать», – передает его слова РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии 11 июля 2021, 16:13 Текст: Елизавета Булкина

Для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. «Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», – сказала она Ura.ru Марина Макиша. Также рекомендуется обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, советует врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», – пояснил эксперт. По словам Гинзбурга, при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», – заключил врач. Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, что карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог. В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков при попытке устроить провокацию в Донбассе 11 июля 2021, 17:26

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Снайперская группа украинских ВС подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе при попытке устроить провокацию, два силовика погибли, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. «При попытке проведения очередной провокации в ночь на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка [под контролем Киева] в зоне ответственности 24-й бригады [украинских силовиков]», – передает его слова РИА «Новости». По данным ведомства, погибли два украинских силовика. Филипоненко указал, что происшествие в очередной раз свидетельствует о хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих. Также ранее в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», – сказал Филипоненко. Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника. Поезд сбил участника шоу «Голос.Дети» в Подмосковье 11 июля 2021, 16:50 Текст: Елизавета Булкина

Участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. «10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта «43-й км», был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Сергиев Посад», – передает ее слова ТАСС. Имя погибшего она не уточнила, однако по данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший принимал участие в шоу «Голос. Дети». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка. Ранее поезд сбил насмерть заслуженную артистку России Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги. На отказавшуюся надеть маску в московском МФЦ женщину завели уголовное дело 11 июля 2021, 16:25 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело, сообщил адвокат Олег Ярошик. «Москвичка Валентина Муженская, которую в конце июня полицейские силой вынесли из МФЦ за отказ надеть маску, стала фигурантом уголовного дела по статье 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). 23 июля она должна явиться на допрос», – сообщает «Ридус». Адвокат подтвердил информацию, но не рассказал подробностей. Напомним, в конце июня полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID 11 июля 2021, 13:55 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от коронавируса. «Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», – прокомментировала она в своем Telegram-канале сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. Захарова отметила, что «госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса». «В отличие от французского МИД, глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», – написала Захарова, а также подчеркнула, что «не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться». Ранее Бон заявил, что Франция не осуждает Грецию, но предпочитает, чтобы «в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)». Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс». Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2». Массовое ДТП произошло в Удмуртии из-за пчелы 11 июля 2021, 15:26 Текст: Елизавета Булкина

Пчела укусила водителя грузовика в Удмуртии, из-за чего он выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии. Авария произошла в Можгинской районе в Удмуртии, столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. «По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее власти Подмосковья предупредили о появлении на лугах пьяных пчел из-за жары. Миллиардер Брэнсон успешно вернулся на Землю после полета на космолете 11 июля 2021, 19:38 Текст: Елизавета Булкина

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился после полета к границе атмосферы. Корабль поднялся на высоту 86 км. Экипаж состоял из шести человек, в полете они смогли почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту Америка (штат Нью-Мексико) в 11.38 по времени Восточного побережья США (18.38 мск), передает ТАСС. Полет продолжался около часа. В воскресенье корабль Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. Напомним, Брэнсон полетел в космос раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.