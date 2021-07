ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море Начались крупнейшие учения Росгвардии 12 июля 2021, 06:45

В России стартовали оперативно-стратегические учения «Заслон–2021» – крупнейшие учения Росгвардии за всю ее историю, сообщает ведомство. Учения пройдут с 12 по 30 июля для подготовки к совместным стратегическим ученияс «Запад–2021», запланированным на сентябрь. В учениях Росгвардии, которые пройдут «сразу в нескольких регионах страны», примут участие воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска будет осуществляться авиацией, автомобилями и поездами. Учения «Заслон–2021» позволят оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. На учениях отработают задачи по «нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности России», передает РИА «Новости».

Назван первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» 10 июля 2021, 05:33

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС. «Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК». В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков». В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку 10 июля 2021, 06:31

Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph. По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС. Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ. В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации. Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море. Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США 10 июля 2021, 10:45

Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках». По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости». «У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502. Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим. «Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них. «В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй. Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают». Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые». Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой». Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера 10 июля 2021, 09:36

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив». «Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник. Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке. «У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков. Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости». В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр». Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой. Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре 9 июля 2021, 12:57

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник. По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме. Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений 9 июля 2021, 15:07

Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное

Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер. Коффлер заявила изданию The Hill, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны: «Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях». На ее взгляд, Россия обратила внимание на то, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке, а потом Кремль якобы выбрал полем сражения киберпространство и космос, передает РИА «Новости». Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США. Коффлер подчеркнула, на данный момент Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США. Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки. Ранее британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США. ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море 10 июля 2021, 22:59

Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее в субботу командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о завершении международных учений Sea Breeze-2021. Днем ранее коммандер ВМС США Джон Джонс сообщил, что участвующие в Sea Breeze-2021 корабли останутся в Черном море для новых учений в Болгарии. Военные маневры Sea Breeze-2021 проходили в Черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. В них были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Польша захотела купить американские танки M1 Abrams 10 июля 2021, 14:13 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство обороны Польши намерено закупить 250 танков M1 Abrams на замену «устаревшим» советским Т-72 и ПТ-91, пишут СМИ. Польское издание Gazeta.pl сообщило об этом со ссылкой на источник, указав, что предполагаемая стоимость контракта составляет 3-5 млрд долларов, передает «Царьград». После этого американское издание Defense News обратилось за комментарием в минобороны Польши и получило подтверждение. Представитель ведомства отметил, что Варшава хочет собирается технику, чтобы та лучше соответствовала реалиям современного боя. Однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято. В Польше считают, что заключение контракта на приобретение M1 Abrams значительно усилит мощь бронетанковых порядков страны. Ранее в Сети появилось видео учебного сражения M1 Abrams с польскими Leopard, PT-91 Twardy (основной боевой танк, основанный на лицензии советского Т-72). Газета ВЗГЛЯД писала, почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит российскую «Армату». На МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном» 9 июля 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница. «В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне «Технодинамики» мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях», – передает РИА «Новости» слова Вареницы. Ракета, по его словам, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. С-13Б также способна разрушить до 20 кв. метров взлетно-посадочной полосы. Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков – С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа. Напомним, в мае Ростех приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит». Производство боеприпасов для «Градов» спустя 40 лет возобновили в Новосибирске 9 июля 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Производство боеприпасов для 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град» возобновили спустя 40 лет на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ), заявил гендиректор предприятия Глеб Вареница. «Пожалуй, одно из самых важных для наших оборонных цехов событие – возобновлена сборка реактивных снарядов к легендарной реактивной системе залпового огня «Град». Была поставлена задача, и мы в сжатые сроки запустили снаряды в производство. Это изделие на заводе не собиралось с конца 80-х годов», – передает РИА «Новости» слова гендиректора НЗИВ. Вареница добавил, что в 2021 году на предприятии планируется также развернуть производство двух новых авиационных боеприпасов. НЗИВ (входит в концерн «Техмаш» под управлением холдинга «Технодинамика») – предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке. Ранее в пятницу Вареница сообщил, что на МАКС-2021 представят новую авиационную ракету «два в одном». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Расчеты «Панцирь-С1» провели учения по борьбе с беспилотниками в Крыму 9 июля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Южного военного округа провели в Крыму учения по поиску и уничтожению беспилотников, пытавшихся атаковать комплексы С-400, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. «Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа, дислоцирующегося на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. По замыслу плановой тренировки, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты», – передает ТАСС сообщение флота. Уточняется, что расчеты «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на максимально возможном расстоянии от объектов прикрытия. Цели, их характеристики и пуски ракет были сымитированы электронным способом. Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника. Ту-160 перелетели через всю Россию и провели дозаправку в воздухе 9 июля 2021, 14:58 Текст: Алексей Дегтярев

Российские ракетоносцы Ту-160 провели перелет, во время rкоторого они осуществили дозаправку топливом в воздухе, сообщили в Минобороны России. «Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Маршрут пролегал над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах границ России. Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике. Ростех анонсировал создание парашютов для многоразовых ракет 9 июля 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскосмос заказал предварительную разработку парашютных систем, которые могли бы использоваться для посадки возвращаемых ступеней многоразовых ракет, сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков. «Буквально месяц назад мы от «Роскосмоса» получили предварительный заказ на проведение НИР (научно-исследовательской работы) по проработке вопроса возможности применения парашютных систем и выдачи соответствующего ТЗ, которые будут возвращать ступени. Сейчас мы начнем НИР, уже в этом году», – передает РИА «Новости» слова Насенкова. При этом он уточнил, что сроки выполнения этой работы пока не определены. Известно, что частично многоразовой будет двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», которая сейчас разрабатывается в России. Первая ступень «Амура-СПГ», оснащенная двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане), сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году. По словам Насенкова, испытания парашютной системы для российского пилотируемого космического корабля нового поколения «Орел» завершатся в 2023 году. «Мы идем в графике. В 2023 году мы планируем завершить комплексные испытания, и в 2024 году должны начаться сбросы капсулы из космоса, первые два без людей», – сказал Насенков. Он уточнил, что сейчас идут натурные испытания системы. Парашюты используются для приземления спускаемой капсулы корабля массой 9535 килограммов. Система состоит из трех парашютов, площадь купола каждого из которых достигает 1200 квадратных метров. Чтобы такой большой парашют «не утащил» капсулу под действием ветра, после приземления предусмотрена автоотцепка куполов парашютной системы. Кроме того, Насенков рассказал, что парашют «Кадет-100Д», который придет на смену основному парашюту российских военных Д-10, будет поставлен на снабжение Вооруженных сил в 2023 году. «Кадет-100Д» – это уже парашют на смену Д-10, это основной парашют в Вооруженных силах Российской Федерации. «Кадет-100Д» рассчитываем поставить на снабжение в 2023 году», – сказал Насенков. Он сообщил, что масса десантника вместе с грузом при полете на «Кадете-100Д» может достигать 160 килограммов. Вертикальная скорость падения не выше 5 метров в секунду. Кроме того, несмотря на то, что парашют круглый, он очень маневренный – может уходить назад с горизонтальной скоростью 3,5 метра в секунду, чтобы избежать столкновений при групповом десантировании. Полностью оборот вокруг своей оси на «Кадете-100Д» можно сделать за 12 секунд. Подвесная система нового парашюта позволяет десантнику взять с собой до 50 килограммов грузов в специальных грузовых контейнерах. Еще одна разработка холдинга – запасной парашют З-7. Его разработчики также планируют поставить на снабжение в 2023 году. З-7 придет на смену использующемуся уже несколько десятилетий З-5. Основным отличием станет то, что скорость падения (вертикальная скорость снижения) парашютиста не превышает заданные шесть метров в секунду. Полетная масса десантника увеличена со 140 килограммов у предшественника до 160 кг. Насенков подчеркнул, что модернизация «Кадета-100Д» позволит использовать его и для десантирования с экипировкой нового поколения «Сотник», разрабатываемой Ростехом и рядом других предприятий. Также, по сообщениям разработчиков, часть комплектов экипировки может получить экзоскелет. Для этого, в случае необходимости, грузоподъемность парашюта поднимут на 30 килограммов, а грузовые контейнеры модернизируют. «У любого человека есть определенные границы. Он не может тащить на себе несколько сотен килограммов. Поэтому система ограничивается человеческими возможностями. Наверное, мы будем дотягивать парашютную систему под 190 килограммов, как сегодня нам дает задание ВДВ», – добавил он. Ранее главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в «Ростех») Владимир Качалов заявил, что парашютная система нового российского пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация»), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле «Союз». Напомним, в январе 2020 года в «Технодинамике» сообщили, что работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля «Орел» будут завершены в 2023 году. Названы сроки поставки в войска роботизированной парашютной системы с ГЛОНАСС 9 июля 2021, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшая грузовая парашютная система «Юнкер-ДГ-250» с автоматическим управлением и навигационной системой, позволяющей доставлять груз с точностью до 100 м, начнет поступать в войска в 2022 году, заявил гендиректор холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков. «В начале следующего года мы собираемся завершить госиспытания и будем готовы начать поставлять систему «Юнкер-ДГ-250» в Вооруженные силы России», – передает ТАСС слова Насенков. Система представляет собой парашют-крыло и позволяет сбрасывать груз массой до 250 кг. Система автоматического управления сама регулирует стропы. «Точность приземления в заданную точку не ниже 100 м. Ориентируется она по системам ГЛОНАСС/GPS, также может следовать за парашютистом с инфракрасным маяком. Третий вариант, который сегодня испытан, это управление с дистанционного пункта с земли», – рассказал Насенков. По его словам, «Технодинамика» также разрабатывает грузовой парашют с автоматической системой управления для десантирования груза массой до 500 кг. Кроме того, сейчас идут испытания роботизированной парашютной системы «Горизонталь-4000», госиспытания которой должны завершиться в 2022 году. Эта система может доставлять груз массой до 4 тонн. «Ведем очень важную ОКР «Парашют». Это средство десантирования для крупногабаритной техники, прежде всего «Тайфун-ВДВ» – машина массой 18 тонн, также на этой платформе будет десантироваться «Тигр» массой 9 тонн. Эти две машины, рассчитанные на десантную мобильность, будут сбрасываться с платформы, разработанной в рамках ОКР «Парашют», – рассказал Насенков. Как уточнил гендиректор «Технодинамики», на сегодняшний день идут предварительные испытания. Первый совместный сброс вновь разработанных грузовой платформы с парашютной системой был сделан с грузом массой 9 тонн, второй – с грузом массой 11 тонн. Затем испытательные сбросы будут проводится с увеличением полезной нагрузки до 18 тонн соответственно. По словам главы холдинга, предполагается, что в бронемашине при десантировании будет находится личный состав.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» или другим вооружением на турельной установке. Предназначен для оснащения подразделений ВДВ, способен десантироваться парашютным способом с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС. По словам Насенкова, холдинг «Технадинамика» планирует в 2022 году начать производство первого отечественного электронного страхующего прибора. «На сегодняшний день в России все электронные страхующие приборы, которые используются парашютистами, импортные. Сегодня мы находимся на этапе испытаний, госиспытания планируем завершить в этом году. В начале 2022 года планируется организовать серийное производство», – сказал он. Кроме того, создается электронная парашютная страхующая система, которая позволит прямо в самолете осуществить контроль работоспособности страхующих приборов, осуществить контроль фазы выхода десантника из самолета. «Можно отслеживать все, что происходит с парашютистом в самолете. Если какие-то критические границы по скорости или по высоте или что-то иное случилось с парашютистом в самолете или в воздухе – это становится понятно, и на заданной высоте срабатывает электронный страхующий прибор», – пояснил глава холдинга. Ранее сообщалось, что холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех разрабатывает кислородное оборудование для собак, чтобы их можно было десантировать вместе с человеком с высоты до 8 километров.