Мошенники попытались повторно обмануть сидевшего на параде рядом с Путиным ветерана

Полиция ищет аферистов, которые под видом сотрудников Пенсионного фонда пытались украсть сбережения ветерана Василия Пронина, которого президент Владимир Путиным укрыл плащом на параде.

«Ветеран написал очередное заявление в полицию. На домашний телефон 7 июля позвонила женщина, представившаяся сотрудницей из Пенсионного фонда. Она пояснила, что Василию Пронину нужно уплатить штраф в размере 145 тыс. рублей и связаться с неким Иваном Деминым. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД.

Василий Пронин позвонил тому самому Демину, чтобы выяснить подробности. Мужчина сказал ветерану, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на оплату 50%.

«Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в сумме 75 тыс. рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

По словам Василия Пронина, мужчина предложил ему перевести 75 тыс. рублей на электронную почту «Форсаж» на имя Людмилы Шишкиной или совершить перевод по почте на имя Светланы Васильевой. В этот раз Пронин сразу же обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее обманувших ветерана войны Пронина телефонных мошенников арестовали.

Напомним, мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой ветерану позвонил мнимый «полицейский», который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей – якобы «для поиска мошенника». Злоумышленники лишили всех сбережений 96-летнего ветерана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» эту кражу.

4 июня полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против Пронина. В МВД заявили, что работу злоумышленников координировали из-за рубежа.

Президент Владимир Путин назвал подонками мошенников, которые по телефону представляются работниками банков и воруют средства пенсионеров и других незащищенных категорий граждан.