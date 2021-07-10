Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в столице 10 июля 2021, 03:32 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в столице покажут 23 градуса тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 30 градусов. Вечером в столице будет плюс 29. Ветер прогнозируется северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

В ЕК ответили на возмущение польского депутата из-за тайных переговоров России и Нидерландов 9 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель ответил польскому евродепутату Косме Злотовскому, возмутившемуся тайному сотрудничеству Нидерландов и России по строительству газопровода «Северный поток – 2». Злотовский, ссылаясь на некое журналистское расследование, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с российской стороной по поводу строительства «Северного потока – 2». Однако, по словам депутата, в отчетах голландских властей не было информации об этом, передает RT. Политик убежден, что «сокрытие» факта сотрудничества с Москвой по вопросу строительства газопровода является «очередным примером нарушения Нидерландами принципов Евросоюза». В связи с этим Злотовский поинтересовался, считает ли ЕК нарушением антироссийских санкций вышеупомянутые «тайные встречи» и как поступит Еврокомиссия, чтобы помешать Нидерландам в будущем вести политику, «несовместимую с европейской солидарностью». Боррель, в свою очередь, ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с Россией является внутриполитическим делом страны, которое ЕК не может комментировать. Кроме того, Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной. «Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», – заявил он. Он также подчеркнул, что санкции в отношении России нацелены на отдельные секторы экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. СМИ: Разногласия ФРГ и США по «Северному потоку – 2» могут быть улажены компенсацией Киеву 9 июля 2021, 19:14

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Германия может предложить Украине миллиарды на ремонт разрушенной газовой сети страны, чтобы уладить существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока – 2», пишет немецкий журнал Spiegel. «Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа», – говорится в материале издания, передает РИА «Новости». Отмечается, что среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может «предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода». Кроме того, ведутся обсуждения о возможном «обещании» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2». Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити 9 июля 2021, 07:55

Фото: REUTERS

Текст: Антон Антонов

Граждане США, которых задержали в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, рассказали, что у нападавших не было цели убить главу государства, сообщил судья Клеман Ноэль. По словам американцев гаитянского происхождения Джеймса Солажа и Жозефа Венсана, они «были переводчиками», сказал участвующий в следствии судья. Как утверждают граждане США, нападавшие хотели «арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его». Солаж заявил, что «нашел эту работу в интернете». Он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники три месяца назад. В машинах предполагаемых убийц нашли оружие и американские доллары, а также сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nouvelliste. Напомним, глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что из 28 членов отряда, убившего президента, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. 11 человек задержали на территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов 9 июля 2021, 06:49

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Белоруссии проводится широкомасштабная операция по зачистке страны от радикалов, сообщил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что отряды радикалов объединял Telegram-ресурс с 2,5 тыс. подписчиков. Как сообщил Бычек, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены». Сейчас в стране ведутся «следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания», проверки на причастность «к совершению противоправных деяний», передает РИА «Новости». «Беларусь 1» сообщает, что через Telegram-сообщества велись «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма». При этом правоохранительные органы в результате антитеррористической операции получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в августе 2020 года. Подчеркивается, что работа ведется по всей Белоруссии, осуществлены «десятки обысков и задержаний». Некоторые из участников деструктивных интернет-сообществ рассматриваются как подозреваемые, другие – в качестве свидетелей. Напомним, Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Эксперт оценил обещания талибов в Москве бороться с ИГИЛ и наркотрафиком 9 июля 2021, 11:32

Фото: REUTERS

Текст: Елена Лексина

«Талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко, комментируя итоги консультации делегации политического офиса движения «Талибан» со спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым. В частности, прозвучало обещание талибов бороться с ИГИЛ* и прекратить наркотрафик. Руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко убежден, что доверять словам запрещенного в России движения «Талибан» не стоит. «Они действуют в соответствии с традициями джихада. Один из его принципов гласит, что война – это путь обмана. На практике это означает, что талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать. И в данном случае Москва – не исключение», – считает эксперт. Вечером в четверг МИД России распространил сообщение по итогам визита делегации афганского движения «Талибан» в Москву. Визит продолжался два дня, делегатов возглавлял один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами, сообщило РИА Новости. Представители талибов встретилась с директором второго департамента Азии МИД, спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. «На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – передает агентство. Таким образом талибы заверили, что не будут использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны. «Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ* в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», – говорится в сообщении МИД. «Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ* никогда не было на территории Афганистана», – заявил в пятницу ТАСС Шахабуддин Делавар. Обещание талибов не вторгаться на территорию республик Центральной Азии, в принципе, может быть правдой, отмечает Серенко. «Я склонен в это поверить, потому что сейчас им это невыгодно, – полагает востоковед. – Но есть один нюанс. Те, кто приезжал на переговоры в Москву – это люди, представляющие политический офис «Талибана» в Катаре. Они не воюют на поле боя и даже не находятся в Афганистане. Они живут на территории страны, расположенной в нескольких тысячах километров от Афганистана. Поэтому они просто не в состоянии гарантировать то, что происходит на месте». Востоковед указал, что у «Талибана» существует два реальных центра управления талибами на поле боя. «Первый лидер – это Сираджуддин Хаккани, возглавляющий сеть Хаккани (одна из фракций движения «Талибан», которая тесно связана с пакистанской разведкой). По мнению Серенко, сеть Хаккани активно манипулирует и брендом «Талибан», и брендом «ИГИЛ», а также поддерживает очень тесные связи с пакистанскими спецслужбами. Лидер второй фракции – мулла Якуб, сын основателя движения «Талибан» муллы Омара, указал Серенко. «Оба они находятся в Пакистане. Эти две силы реально контролируют ситуацию в Афганистане. Офис талибов в Катаре никого не контролирует. Поэтому повлиять на реальные действия боевиков на фронте они не в состоянии», – отметил Серенко. Что касается обещания бороться с ИГИЛ, то, по мнению собеседника, это тоже «красивая картинка, которой талибы активно жонглируют в своей пропагандистской деятельности». «Они прекрасно понимают, что такое обещание вызывает положительную реакцию со стороны России и стран Центральной Азии. Здесь используется принцип противопоставления бренда «плохого джихадиста» (ИГИЛ) «хорошему джихадисту» («Талибану»), – уточнил Серенко. Специалист пояснил, что на самом деле обе структуры вполне неплохо сосуществуют в Афганистане. «Есть очень веские основания полагать, что как минимум часть боевиков, действующих под флагом ИГИЛ, контролируется сетью Хаккани. Анализ наблюдений за терактами, совершаемых в Афганистане в последние годы, фиксирует очень любопытную зависимость. Как только там происходит крупный теракт, в результате которого гибнут представители силовых структур, ответственность за теракт на себя берут талибы», – отметил Серенко. «Если же в ходе теракта что-то пошло не так и из-за этого гибнут мирные граждане, в частности, женщины и дети, то ответственными немедленно представляются члены ИГИЛ. В то время как афганские силовики обладают достоверной информацией о том, что оба теракта произвели одни и те же люди. Поэтому заявление о борьбе с ИГИЛ для талибов означает борьбу с одной из фракций внутри себя. Это невероятно. Поэтому это тоже неправда», – рассказывает эксперт. Собеседник также убежден, что обещание талибов прекратить наркопроизводство – тоже ложь. «Талибы сами крупнейшие производители наркотиков. Не менее половины доходов «они получают от ведения наркобизнеса. Поэтому они могут многое пообещать, но никогда не прекратят этот бизнес», – пояснил собеседник. По словам Серенко, сейчас «Талибан» уже не представляет оппозицию внутри Афганистана. «Это гибридное подразделение пакистанской армии, которое ведет войну против правительства Афганистана. Цель заключается в свержении афганской власти и создания там марионеточного правительства, которое бы действовало в фарватере интересов Исламабада. Все остальное – исламская система, исламские эмираты и так далее – это просто бантики», – заключил эксперт. Добавим, что в четверг официальный представитель политофиса талибов Сохаил Шахин заявил: движение не намерено атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане, а также благотворительных организаций. В том числе, по словам Шахина, талибы заверили: они обеспечат безопасность сотрудников генерального консульства России в Мазари-Шарифе, крупном провинциальном центре близ границы с Узбекистаном. «Мы не собираемся их (российских дипломатов – прим. ВЗГЛЯД) атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?» – заявил официальный представитель офиса талибов. В среду Германия объявила о закрытии своего консульства в Мазари-Шарифе. Тогда же посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что на тот момент Мазари-Шариф не перешел под контроль «Талибана», но ситуация в этом городе – неспокойная, передает RT. В пятницу представитель талибов заявил, что движение не обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций. Россия в случае необходимости примет дополнительные меры, чтобы не допустить агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ситуация на таджикско-афганской границе находится под пристальным вниманием Москвы, 201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия Душанбе в контроле над ситуацией, подчеркнула Захарова. «В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций», – добавила представитель МИД. Захарова также сообщила, что 15-16 июля глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ташкент и примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Одной из главных тем встречи будет ситуация в Афганистане в свете вывода войск США и активизации талибов. Ученый допустил появление «второй Луны» 9 июля 2021, 08:59

Фото: nasa.gov

Текст: Дмитрий Зубарев

Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе «второй Луны», рассказал на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. «Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», – передает РИА «Новости» слова ученого. Как напомнил Авдеев, в конце 2019 года одна из самых ярких звезд на небосклоне начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась. В любом случае звезда взорвется в ближайшее десятки-сотни тысяч лет, заключил Авдеев. Ранее Роскосмос раскрыл район посадки российских космонавтов после полета на Луну. Россия потребовала от ОЗХО объяснений нестыковок в «деле Навального» 9 июля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона намерена добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным, но были названы другие даты, сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. «Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к «отработке» странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО», – рассказал постпред о прошедшей в Гааге сессии исполнительного совета ОЗХО РИА «Новости». Он отметил, что регулярно всплывают новые факты подлога и нестыковки. При подготовке проекта доклада организации о выполнении КЗХО в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа прошлого года. «Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск – Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов секретариата лишь 4–5 сентября 2020 года. Примечательно, что техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать. Одним словом, вопросов накопилась масса, и по каждому такому случаю мы будем, разумеется, добиваться вразумительных разъяснений», – заключил Шульгин. Ранее Шульгин отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. В России обвинили США в гибели мирных жителей в Кандагаре 9 июля 2021, 14:54

Фото: REUTERS/Ismail Sameem

Текст: Наталья Макарова

«В гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США. Созданные ими правительственные войска оказались неспособны противостоять талибам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя бои между боевиками движения «Талибан» и частями афганской армии за город Кандагар на юге страны. «Кандагар – крупный провинциальный центр. Он контролирует обширную территорию на юге Афганистана, здесь располагался значительный гарнизон правительственных войск», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее в пятницу поступили сообщения, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кандагар и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». При этом, согласно заявлению Национального управления безопасности Афганистана, ночью спецназ правительственной армии провел операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены. Кандагар – второй город после Кабула по численности населения (около 500 тыс. человек), столица одноименной провинции. В 1996-2001 годах – штаб-квартира талибов, фактическая столица провозглашенного ими «Исламского эмирата Афганистан». По оценке Матвийчука, в данный момент «большинство жителей там переходит на сторону талибов». Собеседник напомнил, что «Талибан» заявил о планах к концу года полностью овладеть всеми административными губернскими городами Афганистана и установить там свою власть. Добавим, что в пятницу представитель талибов опроверг сообщения о том, что движение обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций. «Военное преимущество на стороне талибов, – полагает Матвийчук, – Проблема в том, что американцы оставили там небоеспособную армию. Им нужна была не сильная армия, а вспомогательные подразделения, которые по приказам командования американским контингентом выполняли бы те или иные задачи». «Следовательно, в гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США, так как созданные ими войска не способны противостоять талибам. Там сейчас лишь разрозненные гарнизоны, которые при мощном наступлении, как правило, бросают оружие, уходят или сдаются в плен», – подчеркнул полковник в отставке. Как сообщает ТАСС, представитель политического офиса «Талибана» Шахабуддин Делавар (который сейчас находится в Москве во главе делегации движения) сообщил о том, что «85% территории Афганистана перешло под управление Исламского эмирата». В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. В четверг президент США Джо Байден признал, что «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан. Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров. Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре 9 июля 2021, 12:57

Фото: Brennan Linsley/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник. По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме. Росатом протестировал новый маршрут вывоза ядерного топлива в обход Украины 9 июля 2021, 19:19 Текст: Дарья Григоренко

Росатом в прошлом году опробовал новый маршрут вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с болгарской АЭС «Козлодуй» по морю в обход Украины, сообщила пресс-служба Росатома. «В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС «Козлодуй», Болгария) через порт «Кавказ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома. Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем же его уникальность и риски. Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений 9 июля 2021, 15:07

Фото: ABACA/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс. «Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он. Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров. В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС. Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити 9 июля 2021, 10:51

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Убийство президента Гаити было наглым и демонстративным, Россия рассчитывает, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики преступления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства главы Гаити», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Она напоминала, что как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. «Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы», – отметила Захарова. «Мы выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления», – добавила она. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. Сами задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити. Китайцев восхитило решение России отказаться от доллара 9 июля 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Читатели китайского портала «Гуаньча» активно обсуждают материал об обновлении структуры российского Фонда национального благосостояния и его дедолларизации. «Я действительно восхищаюсь тем, как Россия медленно, но верно реализует свою угрозу. В долгосрочной перспективе мы тоже сможем теснее сотрудничать с ней», – написал пользователь fsp250, передает РИА «Новости». «Любое поведение, которое может противостоять гегемонии доллара, я поддерживаю обеими руками, соответственно, и Россию, которая находится в авангарде!» – отметил другой читатель. «Что, если десятки стран тоже поступят таким образом, вот было бы прекрасно!» – призвал еще один комментатор. «Россия очень смелая, дерзнула и сделала!» – заметил пользователь Цин Фэн. «Россия дала хороший старт. Разве для других стран это не отличный урок?» – задался вопросом пятый читатель. Ранее Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Саакашвили обидело сравнение с разогретым хинкали 9 июля 2021, 11:07

Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили обиделся на дискуссию в соцсетях Грузии, где его возможное возвращение в местную политику сравнили с «разогретым после остывания хинкали», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Не позволю оскорблений в мой адрес, – заявил экс-президент Грузии, осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. – Я не вторсырье. При мне Грузия добилась невиданных исторических успехов». Саакашвили, ранее обещавший вернуться в Грузию к местным выборам в октябре, предложил его оппонентам «продолжать кушать диетические российские котлеты с гнилой капустой», если они отказываются от хинкали. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти предупредили о появлении пьяных пчел в Подмосковье 9 июля 2021, 17:53

Фото: Oliver Berg/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В комитете лесного хозяйства Подмосковья предупредили, что в жару можно встретить пьяных пчел. «В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», – говорится в телеграм-канале ведомства. Пьяные пчелы ведут себя в состоянии опьянения почти как люди. Насекомое болтает в разные стороны во время полета, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе комитета. В Москве установилась жаркая погода, по данным синоптиков, температура воздуха поднимется до 30–32 градусов тепла. Ранее Британия подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей. Причиной «опьянения» около 200 млрд ос стали забродившие из-за жары фрукты.