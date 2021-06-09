Эксперт усомнился в способности США сохранить транзит газа через Украину

«США могут придумать юридическую новацию, но она будет выглядеть коряво», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины.

«У нас есть нынешний контракт на поставку газа между Россией и Украиной, он действует до конца 2024 года. Будут ли в дальнейшем подписаны новые контракты – зависит от Украины. Если она предложит что-то выгоднее, чем поставки газа через Польшу – тогда она могла бы частично получить этот транзит. У Киева есть три года, чтобы что-то придумать», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По словам эксперта, в мире нет правовых механизмов, способных заставить компании отказаться от покупки газа через «Северный поток – 2». «Юридическую новацию можно придумать, но это будет выглядеть коряво, – убежден собеседник. – Получается, какая-то немецкая компания, которая заключила контракт на поставки газа через трубопровод, должна прекратить его получать в случае, если транзит через Украину будет приостановлен? А кто тогда будет компенсировать компании убытки? Немецкое правительство?».

Митрахович также указал на то, что «подобные компенсации прописываются в контрактах только в случае каких-то неординарных событий: войны, чрезвычайных происшествий и технологических катастроф». «В обычной жизни такого рода механизмы выглядят странно».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».

«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД