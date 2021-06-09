Европарламент одобрил введение коронавирусных сертификатов

Европейский парламент большинством голосов проголосовал за введение в Евросоюзе (ЕС) коронавирусного цифрового сертификата, следует из обнародованных итогов голосования.

Решение по сертификатам состоит из нескольких документов, депутаты поддержали все решения абсолютным большинством голосов. После этого решение должно пройти процедуру технического оформления, оно официально вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС, передает РИА «Новости».

Коронавирусный сертификат формально будет запущен в ЕС 1 июля, однако такой документ уже выдают в тестовом режиме, его получили более 1 млн европейцев.

В марте Европейская комиссия представила законопроект о внедрении цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета.

Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.

Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. Сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой – позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

Ожидается также, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу.

Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм в данный момент находится в разработке.

Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным – пока ВОЗ не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.

Еврокомиссия также выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в COVID-сертификат.

Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.

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