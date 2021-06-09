В рязанской больнице не было нарушений пожарной безопасности

Нарушений пожарной безопасности в Областной клинической больнице имени Семашко в Рязани, где в результате пожара погибли три человека, нет, сообщил источник в экстренных службах.

Источник заявил, что «никаких нарушений не было» и требования противопожарной безопасности «соблюдались», передает ТАСС.

В оперштабе региона сообщили, что все системы противопожарной защиты в больнице сработали своевременно, сотрудники действовали оперативно и в соответствии с инструкциями.

Вместе с тем губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех медучреждений региона после пожара, сообщил его пресс-секретарь Денис Арапов.

Он также поручил «оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим». «От имени правительства Рязанской области выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Им обязательно будет оказана помощь», – приводит сайт правительства региона слова Любимова.

Министру здравоохранения области дано поручение обеспечить бесперебойную работу больницы имени Семашко и грамотную маршрутизацию пациентов.

В правительстве региона сообщили, что больница после пожара работает в штатном режиме, пострадавшие были переведены в другие корпуса, «часть направили в специализированные лечебно-профилактические учреждения», передает РИА «Новости».

В управлении Следственного комитета (СУ СК) по Рязанской области сообщили, что следователи начали проверку в больнице, специалисты работают на месте инцидента. «По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04.04 пожар был локализован на площади около 15 кв. метров, а в 04.19 полностью ликвидирован.

Погибли три человека, восемь удалось спасти, еще 35 были эвакуированы. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Две медсестры до прибытия пожарных оперативно начали тушить возникший пожар в реанимации, в ходе чего одна из них сильно пострадала, у нее 75% ожогов тела.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Причиной гибели людей на пожаре стал угарный газ.