Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Эксперт объяснил страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe

«Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление властей Польши о попытках со стороны Дании заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe.

«У Дании нет политических противоречий с Польшей, и она не препятствует строительству трубопровода Baltic Pipe. Датчанам выгодно получать газ по этой трубе на фоне падения собственной добычи», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, в вопросах энергетики Польша является союзником США, напомнил собеседник. «Она в угоду Вашингтону торпедировала строительство «Северного потока – 2», и продолжает это делать. Поэтому американцы при необходимости смогут надавить на датчан», – полагает эксперт.

По словам Юшкова, «датчане исключительно по бюрократической причине отозвали разрешение на строительство Baltic Pipe». «Скорее всего, Дания просто изменила требования к разрешениям на строительство трубопровода. Оператору Baltic Pipe достаточно принести необходимые бумаги датскому регулятору, и проблема будет решена», – предполагает Юшков.

«Но дело в том, что поляки сами были инициатором политизации проекта «Северный поток – 2», который проходит в том же регионе. Они вовсю трубили о том, что проект вредит окружающей среде. Теперь, когда появляются претензии к их трубе, они подразумевают, что остальные делают так же, как они, – поясняет эксперт. – Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку».

«Кроме того, поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – отметил собеседник. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом, чтобы они могли получать газ по более выгодным ценам», – заключил собеседник.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о том, что власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe.

По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.

«Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – сказал Пшидач, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств.

Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».

Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.

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