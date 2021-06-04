Экспорт кубанского вина вырос с начала года на четверть

Кубанское вино на сегодня поставляют в 18 стран мира. В прошлом году, несмотря на пандемию, региону удалось увеличить его экспорт на 17%, рост за первый квартал 2021 года составил 25%. Всего виноделы поставили более 135 тыс. декалитров продукции, рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ходе панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума Кондратьев отметил, что за прошедшие два года в сфере поддержки отрасли произошли заметные изменения. На уровне федерации принят закон о виноделии, который установил единые правила для производителей всей страны, говорится в сообщении на сайте администрации Кубани.

«Пришло понимание, что вино нужно продвигать как продукт. Созданы серьезные преференции для производителей. Теперь только вино из российского виноматериала может называться российским. Еще один важный момент – защита виноградопригодных земель. Сегодня уже выведено из оборота застройки 40 тыс. га. Конечно, строительная отрасль недополучила миллиарды. Но мы выигрываем в развитии и виноградарства, и виноделия, и санаторно-курортной отрасли. Значимо и то, что соотношение цены и качества на мировых рынках на стороне российского вина. Надо просто продвигать его на зарубежные прилавки. У покупателей должна быть возможность выбирать», – сказал губернатор.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в свою очередь отметил, что сегодня выгодно инвестировать в российское виноделие.

«Вы должны быть признаны в мире. На международных конкурсах мы получаем много наград. «Абрау-Дюрсо» получило 34 мировые награды, из них 5 золотых. Надо вкладываться в развитие винодельческих институтов, гидов», – заявил он.

Руководитель Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что продукт нельзя отправлять на экспорт, не убедив собственных потребителей в качестве отечественного вина.

«Мы видим, что сейчас пик мероприятий о российском вине. Его знают, и этот форум неслучайно проходит на стенде Краснодарского края. Вино – это и культура, и философия, и бренд страны. У нас создан департамент по продвижению российского продукта. Есть винный гид РФ – это популярный ресурс», – отметил глава ведомства.

Всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Краснодарский край планирует поставить за рубеж около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции.