Сбежавший из Басманного суда обвиняемый в убийстве задержан

Басманный суд арестовал сбежавшего ранее из зала заседания обвиняемого по делу об убийстве гея в Москве Антона Бережного. Он помещен под стражу до 4 августа.

«Ввиду установления местонахождения подсудимого Бережного, Басманным районным судом города Москвы в отношении Бережного удовлетворено ходатайство государственно обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает телеканал «360» сообщение пресс-службы суда.

В среду, 9 июня, пройдет судебное заседание по делу об убийстве мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации с участием присяжных заседателей.

В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Антон Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. В настоящее время дело слушается повторно в Басманном суде Москвы. Мера пресечения ему не избиралась. Во вторник Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных. Басманный суд Москвы объявил его в розыск.