В Москве обвиняемый сбежал из здания суда перед приговором

Подсудимый Антон Бережной, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных, сообщила пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.

По ее словам, судебное заседание по уголовному делу отложено на среду из-за неявки подсудимого после перерыва. «Также вынесено постановление о приводе подсудимого. Дело слушается с участием присяжных заседателей», – цитирует РИА «Новости» Софинскую.

Пресс-секретарь отметила, что мера пресечения в рамках дела мужчине не избрана. Он обвиняется в нанесении побоев и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция последней статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает телеканал «360», Бережной выступил с последним словом, а затем ушел на перерыв. После этого присяжные должны были огласить вердикт, однако подсудимый не явился. По данным телеканала, в здании суда остался его паспорт.

По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин: одного убил, другой отделался легким ранением. Дело рассматривалось в Басманном суде Москвы, присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда. Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, после чего Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело было передано на новое рассмотрение.

В середине мая в Волгограде заключенный сбежал из больницы, его объявили в розыск.