Власти пообещали поддержать уборщицу из Ярославля, пожаловавшуюся Путину

Власти Ярославской области поддержат уборщицу из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые «от безысходности» кредиты.

«В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», – приводит сообщение правительства региона РИА «Новости».

Во время прямой линии к Владимиру Путину обратилась жительница Ярославля Светлана Чемезова, которая работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей. Путин сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума.

Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС.

Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов; возмещение вреда, причиненного здоровью; вреда в связи со смертью кормильца; ущерба, причиненного преступлением.

При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону.

Идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами. В августе 2020 года инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев.

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