Путин ответил на «крик души» жительницы Ярославля

Президент Владимир Путин, комментируя обращение жительницы Ярославля, сообщил, что на днях подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума.

«У нас есть обращение, скорее даже «крик души» … Светланы Чемезовой из Ярославля», – сообщила ведущая прямой линии, зачитав обращение женщины, которая, работает уборщицей, получает 12,7 тыс. рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит, после чего у нее остается на жизнь около 1,5 тыс. рублей.

Путин в ответ напомнил, что во вторник подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. «Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума», – сказал президент.

Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Теперь заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, передает ТАСС.

Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону.

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