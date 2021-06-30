Качество воды начали проверять в России после жалоб Путину

В Ленинградской и Псковской областях надзорные органы и следователи начали проверку после поступивших на прямую линию с президентом Владимиром Путиным жалоб на качество воды.

После обращения пенсионерки из деревни Староселье Выборгского района Ленобласти на прямую линию региональный СК начал доследственную проверку, передает РИА «Новости».

«Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», –

пояснили в пресс-службе ведомства.

В региональной прокуратуре также начали проверку соблюдения законов при организации водоснабжения в Староселье. Ведомство установит, соблюдены ли ресурсоснабжающей организацией требования законодательства о предоставлении коммунальных услуг населению надлежащего качества и в необходимых объемах.

Также прокуратура Псковской области после обращения жителей с жалобами на качество воды на прямую линию к президенту начала проверку.

«Прокуратура Псковской области... организовала и в настоящее время уже проводит проверку по факту предоставления МП города Пскова «Горводоканал» услуг водоснабжения ненадлежащего качества в многоквартирные дома... Пскова и Псковского района», – указали в ведомстве.

После обращения из Пскова Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в городе. К президенту обратился местный житель. Он сообщил, что в городе работает современная система водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.