ВОЗ назвала риски применения искусственного интеллекта в медицине

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине несет как большую пользу, так и риски, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе призвала «защитить автономию человека» при принятии решений в сфере медицины и сохранить конфиденциальность персональных данных пациентов.

«Как и все новые технологии, искусственный интеллект имеет огромный потенциал улучшения здоровья миллионов людей в мире, но, как и все технологии, он может быть неправильно использован и нанести вред», – приводит слова гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса РИА «Новости».

Он также отметил, что новый доклад ВОЗ призван стать для государств «ценным руководством в том, как добиться максимальной пользы от применения ИИ и при этом минимизировать риски и избежать ловушек».

В докладе указывается, что не следует переоценивать пользу ИИ в тех случаях, когда его внедрение осуществляется за счет инвестиций, необходимых для достижения всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Авторы отмечают риски, связанные с «неэтичным сбором и использованием данных» о пациентах, а также обращают внимание на необходимость обеспечения безопасности пациентов, включая кибербезопасность.

Эксперты уверены, что «нерегулируемое применение ИИ может поставить права пациентов и общин в подчиненное положение в отношении мощных коммерческих интересов технологических компаний или же интересов правительств в сфере наблюдения и социального контроля».

Авторы предложили государствам использовать шесть принципов, способных снизить эти риски. Первый из них гласит, что необходимо «защищать автономию человека» при принятии решений в медицинской сфере: именно «люди должны всегда сохранять руководство в лечебных системах». Кроме того, следует обеспечить «приватность и конфиденциальность» в здравоохранении, и пациентов надо информировать о «юридических рамках защиты данных».

Также среди принципов контроль за качеством систем ИИ, их безопасностью и эффективностью, транспарентность используемых технологий, определение ответственности за надлежащую работу систем. Кроме того, искусственный интеллект, как считают в ВОЗ, должен использоваться в медицине при обеспечении «максимально возможного широкого равноправного доступа» к услугам здравоохранения без дискриминации.

Отмечается, что разработчикам при создании систем ИИ в медицине необходимо заботиться об энергоэффективности и минимизировать негативные последствия для окружающей среды.

Напомним, президент Владимир Путин поручил внедрять технологии искусственного интеллекта в медицине и проводить широкую цифровизацию в этой сфере.