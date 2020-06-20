Путин поручил внедрять искусственный интеллект в медицине

Президент Владимир Путин поручил внедрять технологии искусственного интеллекта в медицине и проводить широкую цифровизацию в этой сфере.

«Безусловно, [нужно] обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях», – заявил глава государства в ходе совещания с медиками, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо двигаться вперед, опираясь на опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом, анализируя и достижения и нерешенные вопросы.

«Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний», – добавил президент, сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в начале 2000-х годов начинались первые национальные проекты, ключевое внимание было уделено развитию здравоохранения.

«Тогда в поликлиники, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой в период – кстати говоря, и в период эпидемии – было бы не обойтись. И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные финансовые, экономические обстоятельства», – указал глава государства.

Также Путин обратил внимание на слаженность работы системы здравоохранения в период пандемии коронавируса.

«Мировой опыт с эпидемией показал насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система – от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое (...) За короткий срок продвинулись в лечении коронавируса, сберегли тысячи жизней, словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности», – отметил Путин.

В ходе своего общения с медработниками в субботу Путин поблагодарил их за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.