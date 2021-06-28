Меркель заявила о прогрессе в реализации диалога с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута.

«Проблемой было то, что мы, возможно, не сможем сейчас пойти на такую встречу с единой позицией, а такая встреча требует хорошей подготовки. С моей точки зрения, на такой встрече необходимо говорить по всем вопросам, которые нас беспокоят, и по тем, по которым мы хотим сотрудничать. Наиболее беспокоящим являются гибридные атаки, которым мы все подвергаемся – это Франция, это Германия, это Италия, я знаю также, что и балтийские страны. И я считаю, что в этом вопросе нужно говорить не только между собой, но прямо говорить об этом с российским президентом», – заявила она на совместном заседании парламентов Германии и Франции.

Она отметила, что президент США Джо Байден сделал это на встрече с Владимиром Путиным в отношении кибератак. «Почему Европа не может делать то же самое?» – заявила Меркель, передает РИА «Новости».

По ее словам, помимо этого страны ЕС должны обсуждать с Москвой другие проблемные вопросы, как Белоруссию, минский процесс по Украине, а также такие темы, как стратегические вопросы разоружения, мира и безопасности, будущего Сирии и Ливии, «где, естественно, можно изучить вместе с российским президентом, можно ли прийти к общим решениям». «Отношения между Россией и Европейским союзом в настоящее время действительно не назвать хорошими, но даже в холодную войну люди говорили друг с другом. Но отсутствие диалога не ведет к решению проблем. Но мы идентифицировали темы, по которым мы хотим говорить с Россией, мы поручили провести работу, чтобы определить формат и условия переговоров. Это значит, что мы продвинулись вперед, но пока не у цели», – добавил Меркель.

Ранее Меркель заявила, что Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. До этого французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.