Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным

25 июня 2021, 16:31

Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель. «Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах», – цитирует РИА «Новости» Меркель. Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает странам-членам о таких встречах. «Я считаю, что мы в достаточной степени мужчины и женщины, чтобы участвовать в прямых переговорах», – добавила канцлер. Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, «а не категориях «поощрение» или «не поощрение». Также она заявила, что ЕС будет искать форматы диалога с Россией, недостаточно, когда это делают другие. По словам канцлера, в ночь на пятницу не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого. «Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять об заинтересованности в таком же разговоре [как и президент США Джо Байден]. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют», – добавила Меркель. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения ЕС и России находятся «в негативной спирали». «Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов», – сказала она. При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС «будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение». Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. В пятницу по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Тем временем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.

Немецкий эксперт объяснил провал попытки провести саммит Россия – ЕС 25 июня 2021, 12:32

«Рано или поздно встреча лидеров ЕС и России состоится, но атмосфера вокруг российского вопроса уже испорчена», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя неспособность Евросоюза договориться о проведении саммита с Россией на фоне обсуждения новых санкций против Москвы. «По итогам первого дня саммита ЕС ясно одно – по российскому вопросу сообщество остается расколотым. При этом выяснилось, кто есть кто. Самую агрессивную позицию в отношении России занимают отдельные страны Восточной Европы. В этот раз их слово оказалось громче «голосов разума» из Берлина и Парижа, которые продвигают идею восстановления сотрудничества с Москвой», – считает германский политолог Александр Рар. Он также добавил, что политика Берлина и Парижа за последние годы всегда была направлена на поиск консенсуса по российскому вопросу. И немцы всегда считали, что другие страны их поддержат в этом стремлении, считает Рар. Однако, по словам эксперта, многие «младоевропейцы» поддерживают позицию Украины и США по Донбассу и Крыму, отсюда – нежелание вести диалог с Россией. «Кроме того, среди членов ЕС есть разочарование и недовольство сближением Джо Байдена с лидером России в ходе совместного саммита. Они считают, что США должны продолжать антироссийский курс. Меня удивляет, как некоторые лидеры и дипломаты отдельных стран Европы представляют геополитическую ситуацию в мире. Неужели они всерьез думают, что ЕС может командовать всем миром из-за того, что у них есть некая мораль и европейские ценности?» – задается вопросом политолог. В то же время Рар указывает на существование третьей позиции в ЕС, которая тоже определяет внешнеполитическую политику сообщества в отношении России. «Это нейтральные страны. Они не хотят участвовать во внутренних конфликтах из-за России. В их числе есть страны, которые могут встать на позицию сотрудничества с Москвой и отмены санкций – Венгрия, Греция, Италия и другие. Но они на это не идут, заявляя, что для них это не настолько важный вопрос», – отметил политолог. Собеседник также отметил непримиримую позицию Нидерландов в отношении саммита ЕС и России. «Есть страны ЕС, которые считают, что с Россией не нужно иметь дела из соображений европейской морали. Если Россия нарушает западный вариант «прав человека», то ее нужно изолировать и «задушить» санкциями», – полагает Рар. При этом политолог не исключает вероятности проведения саммита стран ЕС и России. «Рано или поздно эта встреча лидеров состоится, поскольку такое решение поддерживают флагманы ЕС. Но атмосфера вокруг российского вопроса уже полностью испорчена», – заключил Рар. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Также лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и заявили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Лидеры стран ЕС задумались о введении новых санкций против России 25 июня 2021, 04:32

Главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ, говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. «Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», – приводит текст документа ТАСС. «Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией», – говорится в документе. В документе на упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией – «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Лидеры ЕС также повторили призыв к России выполнять минские договоренности и завили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Страны ЕС не смогли договориться о совместном с Россией саммите 25 июня 2021, 03:55

Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – приводит ТАСС слова Меркель со ссылкой на Reuters. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Гуцериев после санкций ЕС покинул совет директоров «Русснефти» 24 июня 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Бизнесмен Михаил Гуцериев принял решение покинуть совет директоров «Русснефти», сообщила компания. «Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». В Госдуме оценили идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 24 июня 2021, 21:17 Текст: Вера Басилая

Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента России Владимира Путина с европейскими лидерами – хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила депутат Госдумы Елена Панина. «Берлин и Париж предлагают перезагрузить отношения ЕС с Москвой.Под таким заголовком вышла статья в газете Financial Times. Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России», – написала Панина в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу – хороший сигнал для России, это показывает приоритетность России перед Украиной. «Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А все это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению», – считает парламентарий. В среду сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. В Евросоюзе предложили с осторожностью открывать национальные границы 24 июня 2021, 20:32 Текст: Дарья Григоренко

В Евросоюзе стоит ускорить вакцинацию от COVID-19, а внешние границы открывать с осторожностью, рассказал источник в ЕС о дискуссии лидеров стран союза по этой теме на проходящем саммите в Брюсселе. «Все государства-члены (союза в ходе саммита – прим. ВЗГЛЯД) выразили удовлетворение нынешней скоростью кампании по вакцинации во всем ЕС. Широко обсуждаются вопросы появления и распространения варианта «дельта». Поэтому вакцинация должна ускориться еще больше, а внутренние и внешние границы должны открываться осторожно и скоординировано», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии. Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах 24 июня 2021, 17:50 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Подтвержден обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений», – сообщается на сайте Кремля. Путин и Пашинин подчеркнули важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху. В свою очередь российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе. Также лидеры условились о дальнейших личных контактах. 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Пашинян заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе. Премьер Бельгии призвал Россию и ЕС «сесть за стол переговоров» 25 июня 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Евросоюз и Россия должны сесть за стол переговоров, поскольку сообщество не может ограничить отношения с Россией лишь санкциями и высылками дипломатов, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо после первого дня саммита ЕС в Брюсселе. «Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», – приводит слова премьер-министра Бельгии ТАСС. Вместе с тем, касаясь предложения Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия, бельгийский премьер отметил, что со встречей лидеров 27 стран и РФ «надо подождать». «Мы должны сначала определить наши приоритеты, наш подход. Но встречу председателей Еврокомиссии и Евросовета с Россией провести было бы можно», – добавил он. Ранее из итогового заявления после первого дня саммита ЕС в Брюсселе стало известно, что лидеры стран Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых экономических санкций против России. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. В четверг Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. В среду британская Financial Times сообщала, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами 24 июня 2021, 19:47 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российско-турецкое взаимодействие в различных сферах. «Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V», говорится на сайте Кремля. Уточняется, что продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. «Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», – сообщили в пресс-службе. При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками. «Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с Президентом США Джозефом Байденом. Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях», – сообщили в Кремле. Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Песков объяснил значение статьи Путина в Die Zeit 25 июня 2021, 13:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit послал европейцам позитивные сигналы в плане налаживания диалога, полагает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Совсем недавно по случаю восьмидесятой годовщины начала Великой Отечественной войны Путин опубликовал статью в Die Zeit, в германском издании, где он послал достаточно позитивные мессаджи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления все-таки атмосферы диалога», – передает ТАСС слова Пескова. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Кремль анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи 25 июня 2021, 15:25 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня проведут беседу по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля. «28 июня в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – приводит ТАСС сообщение Кремля. Планируется, что главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства России и Китая. Кроме того, запланировано обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в 200 млрд долларов к 2024 году. Путин обратился к выпускникам школ 25 июня 2021, 11:22 Текст: Антон Антонов

Президент Владимир Путин выступил с видеообращением к выпускникам школ. Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин отметил, что сегодня у выпускников немного грустный день, но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами. «Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи – и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе», – заявил президент. По словам Путина, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. «В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников. Причем эти проекты предназначены действительно для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идет в колледжи, техникумы», – сказал глава российского государства. Путин также пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные вопросы. Путин также пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные вопросы. «И хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие годы вперед, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся. Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, учителей и наставников. Счастья вам и удачи!» – напутствовал Путин. Песков рассказал о подготовке прямой линии Путина 25 июня 2021, 12:51 Камеры и телевидение для общения президента Владимира Путина с россиянами на прямой линии больше не нужны, нужен только смартфон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он также уточнил, что посредников и раньше не было, потому что президент знакомится с большой частью массива обращений граждан. Песков добавил, что в этот раз, используя приложение «Москва.Кремль», можно записать видео, наговорить аудио и прислать текст, и так далее. «Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам», – рассказал Песков. Он уточнил, что в ходе прямой линии президенту будут помогать соведущие, которые сейчас работают над всем массивом вопросов. Они будут помогать президенту выбирать или из набора тем, или исходя из географии страны. Песков добавил, что во время прямой линии президент будет выбирать вопросы, а будут ли они в форме текста, или СМС, или видеоматериалов, или телефонного звонка, станет известно во время эфира. «Мы тоже обязательно назовем статистику, вопросов традиционного много, граждане активны, постепенно формируется набор тем, которые больше всего интересуют граждан. Поэтому подготовка идет активная, работают очень много людей – это совершенно героические работники и работницы колл-центра, и волонтеры, которые тоже задействованы. Работа идет, еще работать дальше пять дней», – отметил пресс-секретарь президента. Он отметил, что президент уже ведет подготовку к прямой линии, не исключено, что проведет за этой работой выходные. «Да, президент работает. Безусловно, по текущим всем вопросам мы запрашиваем обновленную информацию у соответствующих ведомств. Эта информация в виде справок, которая готовится и в правительстве, и в экспертных подразделениях администрации президента, она докладывается главе государства, и он уже работает. Я не сомневаюсь, что субботу и воскресенье он проведет как раз за этой работой», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, начал ли уже президент подготовку к прямой линии. Накануне Песков обозначил основной акцент предстоящей прямой линии Путина. Во вторник стало известно, что телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа. Ранее в Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина – 30 июня. Путин обсудил с Совбезом тему кибербезопасности 25 июня 2021, 14:49 Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере. «Сегодня у всех на слуху по важности и по объемам решаемых задач в этой сфере вопросы кибербезопасности, сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов, направлений деятельности, и мы сегодня займемся одним из них», – сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами СБ РФ в пятницу. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин отметил их важность и призвал «отбросить инсинуации» по поводу обвинений в причастности России к хакерским атакам. Евросоюз продлил действующие антироссийские санкции 25 июня 2021, 16:44 Текст: Вера Басилая

Саммит Евросоюза вновь решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года, до «выполнения Москвой минских соглашений», написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. «Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений», – цитирует РИА «Новости» Мишеля. Он также сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Россией. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступа российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с «полным выполнением минских соглашений». С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией «минских соглашений». Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Ранее Франция и Германия предложили странам ЕС прояснить разногласия с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. По итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.