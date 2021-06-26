Американцы не признали США «страной №1»

Читатели издания The New York Times не считают, что США можно назвать «страной №1», они сомневаются, что заявления Джо Байдена о возвращении Америки соответствуют действительности.

По словам читателей, с детства многим американцам прививают идею исключительности Соединенных Штатов, однако многие по мере взросления осознали ложность подобных заявлений, передает РИА «Новости».

«Я люблю свою страну <…> Однако в свои 73 года я с каждым годом в буквальном смысле все глубже осознаю всю ложь, на которой эта страна построена. Деньги – главная сила в США. Деньги покупают власть. «Правда» здесь не обязательна», – написала Linda In WV.

Читатели задаются вопросом, зачем США должны непременно всегда быть «номером 1».

«А мы не можем быть просто нормальной страной, которая уважает демократию и свободу такими, которые устраивают всех?» – спрашивает Timothy Weld.

Некоторые комментаторы считаю, что основная проблема Штатов заключается в господстве нескольких богатых людей в стране «угнетенного рабочего класса» и гипериндивидуализме.

«В этой стране самые богатые предприниматели в мире, но творческая сила Илона Маска или Тима Кука не может принести пользу только потому, что они едва ли хоть что-то вкладывают из своего богатства в благо своей страны. Джефф Безос может летать в космос, потому что его работники живут, как нищие, на талоны на питание», – отмечает один из комментаторов.

«Мы не заботимся друг о друге. У нас все заключено в личном богатстве, личном продвижении, личных достижениях, личном выживании», – считает Alex.

Читатели также обеспокоены тем, что американские власти тратят слишком много денег на оборону.

«Расходы Пентагона настолько вышли из-под контроля, что их невозможно проверить», – пишет Ira Shorr.

Некоторые даже сравнили США со страной третьего мира.

«Посмотрите на остальной мир. На то, как более ровно распределяются там доходы, на бесплатное образование, на медицину, не требующую больших затрат, на экологию, на выборные системы!», – написал один из комментаторов.

Колумнист The New York Times Николаса Кристоф в своей статье объяснил, почему США «скатываются в посредственность». Он также заявил о падении страны в крупнейших рейтингах экономического и социального развития.

Так, согласно Индексу социального прогресса, где приводится оценка показателей здоровья, безопасности и благополучия, США оказались только на 28-м место. Мировой рейтинг конкурентоспособности Лозаннского института управления (IMD) поставил США на десятое место среди 64 экономик, тогда как Всемирный банк – на 35-е из списка 174 стран по Индексу человеческого капитала в период пандемии коронавируса.

Ранее читатели британских СМИ оценили результаты исследования, согласно которому российский лидер Владимир Путин оказался популярнее у американских республиканцев, чем президент США Джо Байден.