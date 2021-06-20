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Американцы оказались более благосклонны к Путину, чем к Байдену
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Исследование британского издания Economist, проведенное перед саммитом Россия – США, показало отношение американцев к российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену.
По данным журнала, 18% республиканцев более благосклонны к Путину, нежели к своему президенту (14%), передает РИА «Новости».
Результаты этого исследования прокомментировали читатели британской Daily Mail.
«Давайте говорить начистоту: Путин – более успешный лидер, он в абсолютно здравом рассудке. Поэтому он намного опережает нашего сонного президента», – написал пользователь с ником YaGotMe.
«Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к «антифа» и бунтам движения Black Lives Matter, а также за то, что беззаконие осталось безнаказанным. В отличие от Байдена, сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов, Путин не пытается уничтожить Соединенные Штаты», – подчеркнул Tory Kingdom.
«В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик», – отметил Hawk85.
«Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным – и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России», – добавил пользователь NM gal.
«Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден – нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны», – заключили комментаторы.
Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии.
Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
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Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».
Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».
По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».
При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ.
Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости».
Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
«Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
«Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание.
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны.
«У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.
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США начали выводить войска с Ближнего Востока из-за России и Китая
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В июне Белый дом начал выводить часть войск и вооружений США из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, сообщают СМИ.
Источники Wall Street Journal заявили, что из этих стран выводят восемь батарей ЗРК Patriot. Кроме того, из Саудовской Аравии выведут комплекс THAAD. С Ближнего Востока перебросят часть военных самолетов США, а также сотни американских военных. Все это делается в рамках усилий США с целью «перенаправить вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России». 2 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах Вашингтона саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, передает ТАСС.
«У нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие», – приводит РИА «Новости» слова чиновника из американской администрации.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники.
Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского
Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».
Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.
Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение.
Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки
Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает.
«У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН.
Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России
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«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать.
«Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт.
Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше».
«На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник.
При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство.
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Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой
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Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.
«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента.
«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент.
Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР.
Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.
Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось».
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
Рябков: Россия ничего не просила у США на саммите
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Российская делегация реагировала на вопросы американской стороны по многим направлениям и дала четкие и аргументированные ответы на все претензии США во время саммита в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы реагировали на их постановку вопросов по многим направлениям. Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали. На все их претензии ответы давались – четкие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей», – сообщил Рябков, передает ТАСС.
Замглавы МИД России также отметил, что Россия ничего не просила у США на саммите, в том числе и отмены американских санкций, поскольку «разговор в такой плоскости не мог идти в принципе». «Это комплексный вопрос, но это не тема повестки дня для ее проработки и какого-то обсуждения с американцами: вот, давайте этим займемся и к чему-то придем, как к какому-то общему результату», – уточнил он.
«С нашей стороны санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определенный контекст наших отношений ровно так, как это сделал сам президент [России Владимир Путин] на пресс-конференции», – добавил Сергей Рябков.
По его словам, в соответствии с этой позиций, Россия отмечает ущерб от санкций, который так же понесли и сами американцы, и бизнес США. Санкции в чем-то простимулировали развитие России, «в чем-то напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платежных систем».
Уточняется, что вопрос о том, простила ли американская сторона что-то у России во время переговоров, Рябков переадресовал Вашингтону.
Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости».
По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было.
Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.
Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах
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Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.
«На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС.
Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах.
«В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин.
Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка.
«Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев.
«Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии.
Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости».
Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны».
«Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он.
Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России»
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Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине
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Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины».
Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД.
Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров
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Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах».
«Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным».
Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо».
Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.