В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за «Северного потока – 2»

Погребинский оценил слова Зеленского о «стене» с Донбассом

«Проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева – продолжить спекуляции на теме Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном проведении Украиной референдума о разрыве отношений с Донбассом.

«Вероятно, советники президента Украины прорабатывают этот вопрос и подсказали ему такую идею. Говоря о «стене» в значении разрыва всех связей с регионом, Зеленский, видимо, хочет подготовить общественное мнение к тому, что такой вариант развития событий может рассматриваться. В Киеве его не исключают», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, Зеленский понимает, что не способен выполнить Минские соглашения. «В то же время он осознает, что не может предоставить особый статус Донбассу из-за опасений за свое политическое будущее. Поэтому он ищет варианты, как избежать свержения своей власти. Один из них – обратиться к народу», – считает политолог.

Погребинский предположил, что слова Зеленского не похожи на блеф в контексте предстоящих визитов президента Украины в Берлин и Вашингтон. «Там ведь тоже замечают слабенькую, но накачавшую мышцы с помощью антиконституционных решений игру Украины. Если она проведет референдум и по его итогам встанет вопрос о выходе страны из Минских соглашений, то на Западе вполне могут сказать, что это «плохая» Россия вынуждает «хорошую» и «демократичную» Украину сделать такой шаг. Сам Киев вряд ли пойдет на это. В их интересах продолжать спекулировать на тему выполнения Минских договоренностей», – объяснил эксперт.

Что касается поддержки референдума населением, то все будет зависеть от формулировок. «Вопросы можно сформулировать так, чтобы получить нужный результат», – добавил политолог.

Погребинский также заметил, что возможность проведения референдума не рассматривается по другому острому вопросу, который касается статуса Крыма. «Все прекрасно осознают, что в Киеве конкретного решения по Крыму нет, а этот вопрос присутствует лишь в риторике как инструмент давления на Россию», – объяснил он.

По мнению политолога, разрыв всех связей с Донбассом – не самый худший вариант для разрешения кризиса. «Я не знаю, на каких условиях люди, проживающие в этом регионе, согласились бы вернуться в состав Украины. Наверняка их будет меньшинство. А разрыв всех связей – это движение в сторону реальной автономии ДНР и ЛНР, как некий этап формирования независимости этих образований. Более того, это способ избежать войны и прекратить конфликт», – заключил Погребинский.

В четверг в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

«Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.

«То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский.

Между тем в пятницу спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на пресс-конференции заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта.

«Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди», – цитирует РИА «Новости» Разумкова.

Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.

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